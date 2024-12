ARD Kultur Newsletter / Dezember 24 | Januar 25

ARD Mediathek

gewaltig

Spiel um dein Leben

Verfügbar bis 29.November 2029

Spiel um dein Leben

Purer Nervenkitzel: Die Aufnahmeprüfungen an deutschen Musikhochschulen gelten als die härtesten der Welt. Die fünfteilige Doku-Soap, die unter anderem an der renommierten Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig und an der Weimarer Hochschule für Musik "Franz Liszt" spielt, begleitet junge Musikerinnen und Musiker durch die emotionalen Prüfungstage.

radikal

Schlingensief · In das Schweigen hineinschreien

Verfügbar bis 28. Februar 2025

Schlingensief · In das Schweigen hineinschreien

Die Dokumentation widmet sich dem Leben und Werk von Christoph Schlingensief, einem der radikalsten deutschen Künstler. Von seiner rebellischen Kritik an Deutschland bis zu gefeierten Inszenierungen wie Wagners "Parsifal" in Bayreuth: Der Film zeigt das Spannungsfeld zwischen Heimatliebe und Provokation. Mit seltenem Archivmaterial erzählt Schlingensief selbst seine Geschichte.

Porträt

Hape Kerkeling - Total normal

Verfügbar bis 9. März 2025

Hape Kerkeling - Total normal

Der 90-minütige Dokumentarfilm entführt in die berufliche und persönliche Welt von Hape Kerkeling. Vom Ruhrgebiet über Amsterdam bis zum Jakobsweg zeichnet er die wichtigsten Stationen seines Lebens und seiner Karriere nach. Dabei beleuchtet der Film auch die Fernsehgeschichte Deutschlands, die Hape maßgeblich geprägt hat. Prominente wie Campino, Anke Engelke und Günther Jauch erinnern an seine humorvollen, wegweisenden Momente.

Empowerment

My Song, Our History - Deutschland, deine Lieder

Verfügbar bis 23. November 2026

My Song, Our History - Deutschland, deine Lieder

Die Dokureihe erzählt deutsche Zeitgeschichte anhand von Songs, die die prägenden gesellschaftlichen Momente der letzten Jahrzehnte neu aufleben lassen. Künstler:innen wie Jennifer Weist und Eko Fresh berichten von ihren Erlebnissen, die hinter Hits wie "Mädchen, Mädchen" oder "Es brennt!" stehen. Es geht um Empowerment, Rassismus oder gesellschaftliche Umbrüche. Die Band Fehlfarben zeigt, wie aktuell ihr Klassiker "Es geht voran" noch ist.

humorvoll-ironisch

Szene Report

Verfügbar bis 28. November 2029

Szene Report

Die dritte Staffel der Mockumentary-Serie beleuchtet humorvoll-ironisch die Hip-Hop-Welle der späten 1990er-Jahre. In zwei 20-minütigen Folgen begleiten Zuschauer die fiktiven Rap-Crews "Digger & Denker" und "DAS FAT" auf ihrem Weg zum Durchbruch - mit viel Liebe zum Detail und einem ironischen Blick auf die Szene. Moderiert von Cornelia Windhorst (Ulrike Knospe) und unterstützt von bekannten Gesichtern wie El Hotzo, Rocko Schamoni, Björn Beton und Gästen wie Das Bo oder Afrob, lässt das ARD-Kulturformat den Spirit der 90er aufleben.

festlich

Barocke Weihnachten

Verfügbar bis 8. Januar 2025

Barocke Weihnachten

Wie feierten Menschen im Barock die Weihnachtszeit? Diese Doku zeigt Traditionen auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden, von Nikolausgeschenken bis hin zu kulinarischen Highlights wie Lebkuchen und Bratwürsten. Mit Spielszenen und historischen Details entführt sie in die festliche Welt der Barockzeit.

_____________________________________________________

Audiothek Tipps

Ewige (Musik-)Momente

"Becoming The Beatles"

Verfügbar bis 30. Dezember 2025

Becoming The Beatles - Die Hamburger Jahre · Neue Folgen

"We grew up in Hamburg", sagte John Lennon einst. Die Podcast-Serie "Becoming The Beatles - Die Hamburger Jahre" erzählt die faszinierende Geschichte der Band auf dem Hamburger Kiez: Wie aus einer mittelmäßigen Tanzband die berühmteste Band der Welt wurde - und warum genau das nur auf St. Pauli möglich war. Mit viel Musik, Originaltönen von Zeitzeugen und natürlich den Stimmen der Beatles selbst wird die besondere Atmosphäre dieser prägenden Jahre lebendig.

Fanta Vier Forever, Baby!?!

Verfügbar bis 30. Dezember2025

Fanta Vier Forever, Baby!?!

Der Musik-Doku-Podcast erzählt die Geschichte der Fanta Vier von ihren Anfängen bis heute und geht der Frage nach, warum die Band seit 35 Jahren zusammen und immer noch erfolgreich ist - trotz zahlreicher Krisen und Herausforderungen.

bleibend

Frances Hodgson Burnett: Der kleine Lord

Verfügbar bis 18. Mai 2025

Frances Hodgson Burnett: Der kleine Lord

Der siebenjährige Cedric lebt mit seiner verwitweten Mutter in New York in ärmlichen Verhältnissen. Doch das Leben des Jungen wird sich schlagartig ändern: Er soll Lord Fauntleroy werden! Sein Großvater, der mürrische Earl von Dorincourt, möchte seinen einzigen Enkel zu sich nach England holen und dort zu seinem standesgemäßen Erben erziehen lassen. Aber es ist der kleine Junge, der das Leben des verbitterten Aristokraten umkrempelt.

