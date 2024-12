ARD Mediathek

ARD Mediathek - Die Highlights im Januar 2025

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Donald Trump - Schicksalsjahre eines Präsidenten (SWR/NDR) Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 23 Min.) Ab 17. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 20. Januar 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste (60 Min.) Von seinen Anhängerinnen und Anhängern bewundert und verehrt, von allen anderen kritisiert und im wahrsten Sinne des Wortes verurteilt - kaum ein Weltpolitiker polarisiert so wie Donald Trump. Doch wer ist Donald Trump? Was ist der Schlüssel zu seinem Erfolg? Zum Inauguration Day am 20. Januar 2025 zeichnet die Doku-Serie ein vielschichtiges Porträt von dem Mann, der nun seine zweite Amtszeit im Weißen Haus antritt. Sie beleuchtet das schillernde Leben Trumps, von seinen frühen Jahren als Spross eines Immobilienmoguls über die Karriere als Reality-Star bis hin zu seiner zweiten US-Präsidentschaft. Politische Beobachter:innen und Weggefährt:innen geben Einblicke in Trumps Werdegang, seine scheinbar unaufhaltsame Jagd nach Bestätigung und Erfolg sowie die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in den USA. Dirty Little Secrets - Warum wir immer weiter trinken (BR) Doku-Serie, Deutschland 2024 (3 x 30 Min.) Ab 8. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Ein Gläschen Rotwein, gut fürs Herz und ein längeres Leben - zu schön, um wahr zu sein? Im Glas befindet sich eine gefährliche Droge. Und Deutschland ist Hochkonsumland. Die Doku-Serie taucht ein in die verführerische Welt des Alkohols und deckt kleine und große Geheimnisse auf. Sie erzählt vom harten Kampf um die Deutungshoheit zwischen Wissenschaft und Alkohollobby. Es geht um einflussreiche Player, die viel dafür tun, dass wir uns die Wahrheit weiter schön trinken. Frauen trinken übrigens häufiger riskant als Männer - vor allem gebildete Frauen. Zum ersten Mal setzen sie sich gemeinsam an einen Tisch und sprechen offen über ihre Erfahrungen mit Alkohol: Moderatorin Sarah Kuttner, Food-Journalistin Eva Biringer, Autorin Nathalie Stüben, Schriftstellerin Jovana Reisinger und Winzerin Shanna Reis. Das Rechercheteam geht auch der Frage nach, warum Politiker so gerne trinken und so wenig regulieren. Feuer & Flamme, Staffel 9 (WDR/SWR) Doku-Serie, Deutschland 2024 (6 x 45 Min.) Ab 15. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: Ab 16. Januar 2025 | donnerstags 20:15 Uhr | WDR Fernsehen Die beliebte Dokutainment-Reihe geht in die neunte Staffel: Nach dem Wachwechsel in der vergangenen Staffel von Bochum nach Duisburg stehen dieses Mal der Löschzug und Rettungsdienst der Wache 3 in Hamborn sowie die Luftrettung mit spektakulären Einsätzen des Christoph 9 im Mittelpunkt. Dabei geben die Einsatzkräfte hautnahe Einblicke in ihren Berufsalltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine mitreißende Mischung verschiedener Einsätze, die teilweise selbst erfahrene Feuerwehrleute in Erstaunen versetzen. Die Duisburger Feuerwehr wurde über einen Zeitraum von 70 Tagen rund um die Uhr begleitet. Dabei kamen auch spezielle Bodycams zum Einsatz, die den authentischen und unmittelbaren Einblick in ihre Arbeit ermöglichen. "Feuer & Flamme - Der Podcast" ab dem 9. Januar 2025 in der ARD Audiothek. School of Champions, Staffel 2 (BR/ORF/SRF) Serie, Österreich 2024 (8 x 45 Min.) Ab 31. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 14. Februar 2025 | ab 22:20 Uhr und 15. Februar 2025 | ab 23:40 Uhr | Das Erste Im zweiten Schuljahr der SCHOOL OF CHAMPIONS steht für die jungen Talente die halsbrecherische Disziplin der Abfahrt im Fokus des Lehrplans. Der Druck ist für Nikki (Imre Lichtenberger), Georg (Moritz Uhl), Dani (Emilia Warenski), Nawal (Luna Mwezi) und Luca (Mikka Forcher) sehr hoch - emotional wie finanziell. Zumal Trainer Veighofer (Simon Hatzl) unterdessen immer mehr an Macht und Einfluss gewinnt. Gemeinsam mit seinem Lieblingsschüler Bobby (David-Joel Oberholzer), einem Abfahrer-Ass aus einem höheren Jahrgang, schüchtert er die Klasse mit seinen toxischen Trainingsmethoden und seinem manipulativen Verhalten ein und bringt sie gar gegeneinander auf. Trainer Albin (Ferdinand Hofer) und Trainerin Tina (Judith Altenberger) können nichts gegen Veighofer ausrichten. Der immense Leistungsdruck, Sorgen um die Familie, dramatischer Liebeskummer - all das treibt die Internats-Kids um. Alles eskaliert in einem dramatischen Schneesturm ... Nord bei Nordwest - Fette Ente mit Pilzen (ARD Degeto Film) Spielfilm, Deutschland 2024 (90 Min.) Ab 1. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 2. Januar 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste Bei einem Verkehrsunfall stirbt eine chinesische Staatsbürgerin. Es gibt Hinweise darauf, dass sie verfolgt wurde. Eine Spur führt Hauke Jakobs (Hinnerk Schönemann) ins "Mandarin", das neu eröffnete asiatische Speiselokal mit Pension. Jule Christiansen (Marleen Lohse) hat sich hier inkognito eingecheckt. Hannah Wagner (Jana Klinge) ist im siebten Himmel: Sie möchte ihre Stelle als Polizistin in Schwanitz kündigen und mit ihrem neuen Traummann Kevin Behmur (Michael Raphael Klein) in ein gemeinsames Leben startet. Hauke kann allerdings kein gutes Haar an Hannahs Verlobtem finden. Ach ja, der Fall: verzwickt. Die Verunfallte war eine Diplomatin. Das wiederum ruft einen chinesischen Sonderermittler auf den Plan. Bis alles plötzlich dadurch einen Sinn ergibt, dass im "Mandarin" eine Whistleblowerin untergetaucht ist, die Peking "nicht länger auf der Speisekarte sehen möchte". Aber Hauke schon. Zwei weitere Filme aus der Reihe "Nord bei Nordwest" starten am 1. Januar 2025 in der ARD Mediathek: "Haare? Hartmann!" (9. Januar 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste) eine "scherenscharfe" Kriminalkomödie mit viel schwarzem Humor und "Das Nolden-Haus" (16. Januar 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste), der erste Horror-Film der Reihe, natürlich mit Gefühl und Augenzwinkern. Levi Strauss und der Stoff der Träume (ARD Degeto Film/MDR) Serie, Deutschland 2024 (4 x 45 Min.) Ab 3. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 3. Januar 2025 | ab 20:15 Uhr | Das Erste Ob Glücksritter oder Hollywoodstars, ob Arbeiter oder Intellektuelle - alle tragen Blue Jeans. Kaum ein Kleidungsstück steht so ikonisch für den Mythos Amerika. Die erstaunliche Geschichte der Jeans-Erfindung erzählt Regisseurin Neele Leana Vollmar in der vierteiligen historischen Event-Serie "Levi Strauss und der Stoff der Träume". Vincent Redetzki als ursprünglich oberfränkischer Kurzwarenhändler Levi Strauss und Anton von Lucke in der Rolle des lettischen Schneiders Jacob Davis spielen zwei Auswanderer, die ihren "Amerikanischen Traum" in wilden Zeiten und trotz widriger Umstände verwirklichen. Ihr Patent auf eine mit Nieten verstärkte Denim-Hose aus dem Jahr 1873 legte den Grundstein für eine beispiellose Erfolgsstory: Heute werden jährlich 250 Millionen Stück der weltweit meistgetragenen Hose produziert! Die "Levi's" zählt zu einem der bekanntesten Markennamen und genießt Kultstatus. Y-Kollektiv (Radio Bremen/WDR) Reportagen, Deutschland 2024 (20-30 Min.) Immer montags | in der ARD Mediathek 13. Januar 2025: Grünes Gold - Inside Cannabis-Clubs (WDR) Es könnte so einfach sein: Vereinsmitglied werden, Beitrag bezahlen, Hanf abholen und kiffen - ohne Rezept, ohne Dealer. Die Realität sieht anders aus. Seit Juli 2024 sind Cannabis-Social-Clubs (CSC) in Deutschland erlaubt. Bis heute haben es aber nur sehr wenige von über 300 Clubs geschafft, an die Mitglieder tatsächlich Cannabis abzugeben. Einer davon ist der CSC Ganderkesee in Niedersachsen. Viele andere Vereine warten noch auf eine Genehmigung der Behörden oder scheitern an finanziellen Erfordernissen. Reporterin Selma Badawi ist dabei, wenn im Cannabis-Club in Ganderkesee zum ersten Mal geerntet wird und das Gras an die Mitglieder verkauft wird. 27. Januar 2025: Kriminelle Kids (Radio Bremen), (2 x 25 Min.) Es gibt eine Tätergruppe, der Polizei und Justiz immer häufiger gegenüberstehen: Minderjährige. In Gruppen begehen sie Raubüberfälle, Diebstahl und Körperverletzung auch gegen Erwachsene. Vielleicht aus Habgier? Laut Gesetz kann ein Mensch unter 14 Jahren nicht die Konsequenzen seines Handelns absehen, ist deswegen nicht strafmündig. Aber die Kriminalstatistik zeigt, dass unter 14-Jährige immer häufiger Gewaltverbrechen begehen. Y-Kollektiv Reporter Janos Kereszti fragt sich: Welchen moralischen Kompass besitzen (oder auch nicht) diese jungen, gewaltbereiten Leute? Felix Lobrecht live - All you can eat (WDR/NDR/Radio Bremen) Comedy-Show (70 Min.) Ab 10. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 10. Januar 2025 | 22:20 Uhr | Das Erste Felix Lobrecht zählt zu den erfolgreichsten deutschen Comedians. Mit seinem Programm ALL YOU CAN EAT füllte er über zwei Jahre die großen Arenen im deutschsprachigen Raum und erreichte dabei über 450.000 Menschen. Der Stand-up-Künstler, Podcaster und Buchautor spielt keine Rolle, auf der Bühne ist er ganz er selbst. Aus Alltagsbegegnungen auf der Straße schöpft er den Stoff für seine teils derben, aber immer lustigen Geschichten. Und wer glaubt, dass alles nur ausgedacht ist, wird am Ende des Programms eines Besseren belehrt. A better Place (WDR/ARD Degeto Film) Drama-Serie, Deutschland 2025 (8 x 45 Min.) Ab 10. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 22. Januar 2025 | ab 20:15 Uhr und 24. Januar 2025 | ab 22:20 Uhr | Das Erste Eine Welt ohne Gefängnisse - bahnbrechender Fortschritt oder gefährlicher Irrweg? Ist es die Chance, Straftäter tatsächlich zu rehabilitieren und Kriminalität nachhaltig einzudämmen? Oder eine unerträgliche Zumutung für Opfer und ein unkalkulierbares Risiko für die Gesellschaft? Die High-End-Serie fordert das Publikum auf, Position zu beziehen: Könnte die Welt tatsächlich 'a better place' werden, wenn wir auf Haftstrafen verzichten? Es ist ein ambitioniertes Projekt, das Bürgermeister Amir Kaan (Steven Sowah) und Kriminologin Petra Schach (Maria Hofstätter) in der fiktiven Stadt Rheinstadt ins Leben rufen. Das Resozialisierungsprogramm TRUST verfolgt nichts Geringeres als das visionäre Ziel einer "Welt ohne Gefängnisse". Rheinstadt wird zum Schauplatz dieses radikalen Vorhabens: Hunderte Straftäter werden aus den Gefängnissen entlassen, um statt Haftstrafen Unterstützung in Form von Arbeit, Wohnung und Therapie zu erhalten. Weltspiegel Doku: Island - Die Macht der Influencer (NDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 12. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 12. Januar 2025 | 18:30 Uhr | Das Erste Island ist eines der angesagtesten Reiseziele Europas. Das Land aus Feuer und Eis mit gerade einmal 400.000 Bewohnern zieht jedes Jahr rund 2 Millionen Gäste aus der ganzen Welt an. Hinter dem Boom stecken Marketingstrategen und Influencer. Auf YouTube, Instagram und TikTok wirkt die karge Vulkaninsel im Atlantik als perfekter Sehnsuchtsort. "Aber ist das, was uns die Influencer zeigen, wirklich echt?", fragt ARD-Korrespondent Christian Blenker. Um das herauszufinden, geht es auf einen Roadtrip entlang der isländischen Küste, ins Hochland und bis auf den größten Gletscher Europas. Blenker begleitet die erfolgreichsten Influencerinnen und Influencer des Landes bei ihrer Arbeit, darunter Gunnar Freyr Gunnarsson und Ása Steinar. Dabei merken Blenker und sein Team schnell, dass die Influencer nicht nur einfach Touristen auf die Insel locken. "Ich war überrascht, wie oft Ása und Gunnar von Fans angesprochen wurden, die ihretwegen nach Island gekommen sind, um ihnen nachzueifern." Doch oft hinterlassen die Nachahmer für ihre Fotos zerstörte Natur und gehen sogar lebensgefährliche Risiken ein. Panorama: Vergiftet - Die Macht der Chemielobby (NDR) Reportage (30 Min.) Ab 16. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 16. Januar 2025 | 21:45 Uhr | Das Erste Die Industrie profitiert weltweit von einer harmlos klingenden Chemikalien-Gruppe: PFAS. Doch viele Menschen erkranken, da die Chemikalien außer Kontrolle geraten sind und sich im Blut fast aller Menschen auf der Welt nachweisen lassen. Das liegt an der Verwendung von PFAS in unzähligen Produkten, etwa in der Teflon-Pfanne, der Autobatterie oder in Medizingeräten. Die EU plant deshalb, diese Chemikalien zu verbieten. In einer spektakulären Zusammenarbeit haben Journalisten aus 16 EU-Ländern geheime Dokumente zusammengetragen, Treffen zwischen Politikern und Lobbyisten aufgedeckt und Drohbriefe der Industrie an die Politik ans Licht gebracht. Die internationale Kooperation "PFAS Lobbying Papers" berichtet im Januar erstmals über diese Fälle. Ein leider wahrer Chemieskandal. Hunderte Verbände und Unternehmen kämpfen erbittert gegen das Verbot. "Panorama" deckt die Halbwahrheiten auf, mit denen die Lobbyisten arbeiten, und konfrontiert die Interessenvertreter vor der Kamera. Y-History 2025 (1/12): War mein Uropa Nazi? (HR) Doku-Reihe (12 x 30 Min.) Ab 20. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Reporter Adrian Oeser weiß, dass sein Urgroßvater in der SS war. Für den Film will er herausfinden, was genau passiert ist. Er begibt sich auf Spurensuche: in seiner Familie, in Archiven, in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei begleitet ihn immer die Frage: Warum ist es in Deutschland so schwer, sich mit der Rolle der eigenen Vorfahren im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen? Zwei Drittel der Deutschen denken, dass ihre Vorfahren keine Nazis waren. Und auch die, die wissen, dass sie Nazis in der Familie hatten, kennen meist keine Fakten. Die offizielle Erinnerungskultur wird seit Jahrzehnten gepflegt: mit Mahnmalen, Gedenkveranstaltungen, Jahrestagen. Doch die eigene Geschichte ist in vielen deutschen Familien immer noch ein Tabu, mit Tätern und Tatbeteiligten will niemand verwandt sein. Zum ersten Mal erscheint das junge Geschichtsformat der ARD als "Y-History" zusammen mit der erfolgreichen Reportagereihe Y-Kollektiv. The next Level (ARD Degeto Film/RBB/HR/NDR) Thriller-Serie, Deutschland 2024 (6 x 45 Min.) Ab 24. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 31. Januar 2025 | ab 22:20 Uhr | Das Erste Berlin, Endstation einer Hochzeitsreise um die Welt: Josh (Ben Lloyd-Hughes) und Zofia (Jenny Walser) aus New York suchen nach dem ultimativen Kick - eine Nacht im Technoclub "Reaktor". Harte Tür, mächtige Bässe - endlich drin! Plötzlich ist Zofia in der Masse verschwunden. Eine Notfall-SMS vom Clubteam und eine dramatische Nacht im Krankenhaus folgen. Dort erfährt Josh am Morgen vom Tod seiner Frau. Im Wartesaal bietet die Journalistin Rosa (Lisa Vicari) dem geschockten Touristen ihre Hilfe an. Sie glaubt genau wie Josh, dass Zofia kaum an "ein bisschen Ecstasy" gestorben sein kann. Aber was ist passiert? Bei ihren Recherchen stößt Rosa auf die Clubmitarbeiterin Paula (Paula Kober), die Tochter des bestens vernetzten Immobilieninvestors Brenner (Jens Harzer). Je mehr Rosa über Brenner erfährt, umso mehr sieht sie in ihm die Story. Während Brenner die Reporterin stoppen möchte, taucht sie in die dunkle Seite der Berlin-Mythen ein. Inspiriert wurde "The Next Level" durch die Arbeit des vielfach ausgezeichneten Journalisten und Autor Alexander Osang, der für das Drehbuch der Serie verantwortlich ist. The Whale (ARD Degeto Film) Spielfilm, USA 2022 (117 Min.) Ab 25. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 26. Januar 2025 | 23:35 Uhr | Das Erste Für den stark adipösen Literaturdozenten Charlie (Brendan Fraser) gibt es nur wenige Dinge, die ihm etwas bedeuten. Seit dem Tod seines geliebten Partners, für den er vor acht Jahren seine Frau und Tochter verlassen hat, lässt er sich nur noch gehen und verschanzt sich in seiner abgedunkelten Wohnung. Er schämt sich für sein Gewicht von 270 Kilo und seinen Körper. Obwohl seine einzige Freundin und Krankenpflegerin Liz (Hong Chau) ihm dringend rät, sich wegen seiner fortschreitenden Herzschwäche im Krankenhaus behandeln zu lassen, geht Charlie sehenden Auges dem Tod entgegen. Einen Wunsch hat er noch: Er möchte seine 16-jährige Tochter Ellie (Sadie Sink) wiedersehen und zumindest ein wenig kennenlernen - trotz eines Kontaktverbots. Die Teenagerin, die nun ihre Wut über den fehlenden Vater herauslassen kann, geht darauf ein. Dass er ihr bei Schularbeiten helfen möchte, ist für beide der Vorwand, um eine schmerzhafte Versöhnung zu wagen - und Abschied zu nehmen. Brendan Fraser erhielt 2023 für seine Rolle in "The Whale" den Oscar als Bester Hauptdarsteller. Für die Maske, die ihn in einen 270 Kilogramm schweren Kummeresser verwandelte, gab es den hochverdienten Academy Award. ARD Crime Time: Der Germanwingsabsturz - Chronologie eines Verbrechens (WDR) True-Crime-Serie (4 x 30 Min.) Ab 28. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Am 24. März 2015 zerschellt ein Flugzeug der Germanwings in den Alpen - es ist die größte Katastrophe in der Geschichte der deutschen Luftfahrt. Alle 150 Menschen, die sich an Bord der 4U9525 unterwegs von Barcelona nach Düsseldorf befanden, kamen bei dem Absturz ums Leben. Den Ermittlungen zufolge hat der Co-Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht. Nicht nur die Hinterbliebenen der 150 Todesopfer, sondern auch die Gerichte beschäftigt der Absturz bis heute. Denn immer noch stellt sich die Frage: Warum konnte ein Pilot ein ihm anvertrautes Flugzeug absichtlich zum Absturz bringen? Wo hat das System versagt? Und was muss sich ändern, damit so etwas nicht noch einmal passiert? Die vierteilige ARD-Crime-Time-Serie rekonstruiert den Absturz und seine Folgen aus Sicht der französischen Polizei und der deutschen Ermittler, der Angehörigen, der Lufthansa und der Staatsanwaltschaft. Jagd auf die Mafia - Die 'Ndrangheta in Deutschland (WDR/NDR/SWR/MDR/BR/rbb/Arte) Dokuserie, Deutschland 2024 (3 x 30 Min.) Ab 29. Januar 2025 | in der ARD Mediathek Die Doku-Serie erzählt die Inside-Story der größten Anti-Mafia-Operation der europäischen Geschichte. Die 'Ndrangheta ist heute eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Welt und kontrolliert große Teile des weltweiten Kokainhandels. Deutschland ist Rückzugsort und Geldwäscheparadies für sie. 2020 beginnen deutsche Ermittler unter der Führung des LKA-Hauptkommissars Oliver Huth mit der Planung einer der größten Polizeiaktionen der europäischen Geschichte. Am 3. Mai 2023 um 4 Uhr morgens schlagen mehr als 3.000 Polizeibeamte in zehn Ländern gleichzeitig zu und verhaften über 100 Tatverdächtige ...

_____________

ardmediathek.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell