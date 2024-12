ARD Mediathek

"The Next Level": Einladung zu Interviews mit dem hochkarätigen Cast, Drehbuchautor und Regisseurin

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Immer höher hinaus bis zur Ekstase - "The Next Level" steht für die Verlockungen der pulsierenden Metropole Berlin. Der rätselhafte Drogentod einer jungen US-Touristin, die in einem Technoclub ums Leben kommt, bietet den Ausgangspunkt für die sechsteilige Drama-Serie, die hinter die Kulissen von Clubkultur, Gentrifizierung und Kommerzialisierung der Hauptstadt blickt. In der Hauptrolle der jungen Reporterin Rosa Bernhard zeigt Lisa Vicari ihr Gespür für tiefgründige Charaktere. Der vielfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspieler Jens Harzer verkörpert brillant den ebenso charismatischen wie eiskalten Geschäftsmann Bodo Brenner.

In der ARD Mediathek ist "The Next Level" ab Freitag, den 24. Januar 2025 zu sehen. Das Erste zeigt alle sechs Folgen der spannenden Drama-Serie am Freitag, den 31. Januar 2025 ab 22:20 Uhr.

Wir laden Sie sehr herzlich zu Interviews mit dem Cast ein. Zur Verfügung stehen Lisa Vicari, Jens Harzer, Jerry Hoffmann, Paula Kober, Jenny Walser und Ben Lloyd-Hughes. Auch Anfragen an die Regisseurin Julia Langhof oder an den Drehbuchautor Alexander Osang koordinieren wir gerne für Sie.

Bitte melden Sie sich dafür per E-Mail mit Ihren konkreten Interviewwünschen möglichst zeitnah unter info@schmidtschumacher.de an. Wir terminieren alle Anfragen individuell und nach Absprache per Zoom oder Telefon.

Berlin, Endstation einer Hochzeitsreise um die Welt: Josh (Ben Lloyd-Hughes) und Zofia (Jenny Walser) aus New York suchen nach dem ultimativen Kick - eine Nacht im Technoclub "Reaktor". Harte Tür, mächtige Bässe - endlich drin! Plötzlich ist Zofia in der Masse verschwunden. Eine Notfall-SMS vom Clubteam und eine dramatische Nacht im Krankenhaus folgen. Dort erfährt Josh am Morgen vom Tod seiner Frau. Im Wartesaal bekommt Rosa (Lisa Vicari) die Tragödie mit und bietet dem geschockten Touristen ihre Hilfe an. Sie glaubt, genau wie Josh, dass Zofia kaum an "ein bisschen Ecstasy" gestorben sein kann. Aber was ist passiert? In ihrer Redaktion ist Rosa für ihre einflussreichen Portraits und Reportagen bekannt, für ihre Fähigkeit, den Menschen nahe zu kommen und hinter das Offensichtliche zu schauen. Bei ihren Recherchen stößt die Journalistin auf die Clubmitarbeiterin Paula (Paula Kober). Sie ist keine geringere als die Tochter des bestens vernetzten Immobilieninvestors Brenner (Jens Harzer), den Rosas Freund, der ehrgeizige Sprecher des Berliner Wirtschaftssenats Mark (Jerry Hoffmann), für ein Großprojekt umwirbt. Je mehr Rosa über den charismatischen Ex-Bürgerrechtler erfährt, umso mehr sieht sie in ihm die Story. Während Brenner die Reporterin stoppen möchte, taucht sie nun in die dunkle Seite der Berlin-Mythen ein.

"The Next Level" ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Lisa Blumenberg, Marco Mehlitz, Benedict Brandt) und der REAL FILM Berlin in Koproduktion mit der ARD Degeto Film, dem HR, dem rbb und dem NDR. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (ARD Degeto), Jörg Himstedt (HR), Kerstin Freels (rbb) und Karsten Willutzki (NDR). "The Next Level" wurde gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die MOIN Filmförderung und den German Motion Picture Fund. Den Weltvertrieb übernimmt Newen Connect. Die deutsch-sprachigen Auslandsrechte liegen bei OneGate Media.

Einen Sichtungslink zur Serie lassen wir Ihnen bei Interesse gerne zukommen.Das Bildmaterial finden Sie unter https://www.ard-foto.de/ zum Download.

Die Pressemappe finden akkreditierte Journalist:innen in Kürze im Presseservice (https://presse.daserste.de) zum Download.

Mit freundlichen Grüßen

Myriam Thieser

ARD Degeto Film

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell