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Materna eröffnet Standort in Brüssel

Mehr Umsetzungskraft für europäische Digitalvorhaben

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Dortmund (ots)

Die Materna-Gruppe hat mit der Materna Belgium B.V. eine eigene Tochter in der belgischen Hauptstadt gegründet. Mit dem Schritt reagiert Materna auf die wachsende operative Verantwortung der EU beim Betrieb komplexer digitaler Systeme.

Brüssel wird zum Zentrum digitaler Umsetzung

Digitale Regulierung und politische Leitplanken werden zunehmend in Brüssel gestaltet. Gleichzeitig sind europäische Institutionen und Behörden selbst in der Verantwortung, diese Vorgaben in komplexen IT-Systemen umzusetzen. Sie agieren als Auftraggeber und Betreiber sicherheits- und verwaltungskritischer Infrastrukturen mit hohen Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit.

Unterstützung für kritische digitale Infrastrukturen

Materna Belgium B.V. ist in Brüssel tätig und unterstützt künftig europäische Institutionen, Mitgliedstaaten sowie Partner aus Verwaltung und Wirtschaft bei der praktischen Umsetzung digitaler Vorhaben. Im Fokus stehen robuste IT- und Datenarchitekturen sowie der sichere Betrieb digitaler Systeme in sensiblen und regulierten Umfeldern.

"Europa entscheidet nicht nur über digitale Leitplanken. Europäische Institutionen und Behörden müssen diese Vorgaben selbst in die Praxis übertragen", sagt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe. "Gerade dort, wo Sicherheit, Stabilität und Vertrauen entscheidend sind, braucht es Partner mit Umsetzungserfahrung. Als europäisches Unternehmen ist es für uns folgerichtig, genau hier präsent zu sein."

Nähe zu europäischen Entscheidern

Toon Kockx übernimmt als Client Partner EU und Niederlassungsleiter die Sales-Verantwortung in Brüssel. Er fungiert als Bindeglied zwischen politischen Entscheidungsträgern und dem operativen Business.

"Viele europäische Behörden stehen unter erheblichem Umsetzungsdruck", so Kockx. "Neue Programme und Anforderungen treffen auf bestehende Systeme und begrenzte Ressourcen. Unser Fokus liegt darauf, diese Akteure konkret zu unterstützen, damit digitale Lösungen im Alltag sicher, stabil und effizient umgesetzt werden können."

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

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