Materna Information & Communications SE

Materna und Neo4j schließen strategische Partnerschaft für Graph-Intelligence und erklärbare KI

Ausbau der Kompetenz für vernetzte Datenanalysen in sicherheitskritischen und regulierten Umfeldern

Dortmund (ots)

Die Materna Information & Communications SE und Neo4j, Anbieter der gleichnamigen Graph-Intelligence-Plattform, schließen eine strategische Partnerschaft. Mit der Zusammenarbeit erweitert Materna ihr Portfolio um Lösungen zur strukturierten Analyse hochvernetzter Daten in anspruchsvollen Einsatzfeldern.

Vernetzte Daten als Grundlage belastbarer Entscheidungen

Graphdatenbanken verknüpfen heterogene Daten und setzen sie in Beziehung. Sie überwinden isolierte Datensilos und stellen die Verbindung zwischen den Daten in den Mittelpunkt. Dadurch werden Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Muster sichtbar, die in klassischen Datenmodellen häufig verborgen bleiben. Gerade in sicherheitskritischen und regulierten Umfeldern ist diese Transparenz eine wesentliche Voraussetzung für belastbare und nachvollziehbare Entscheidungen.

Ob in Lieferketten, im IT-Service-Management, bei der Instandhaltung technischer Systeme oder in sicherheits- und verteidigungsnahen Szenarien - vernetzte Datenmodelle ermöglichen eine schnellere Analyse komplexer Strukturen und schaffen die Basis für resiliente Organisationsprozesse.

"Wir bewegen uns mit vielen unserer Projekte in sensiblen und geschäftskritischen Bereichen. Dort müssen Daten strukturiert, transparent und zuverlässig nutzbar sein. Mit Neo4j bauen wir unsere Kompetenz weiter aus, komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar abzubilden und KI verantwortungsvoll einzusetzen", sagt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe.

Graphtechnologie und KI im Zusammenspiel

Ein zusätzlicher Mehrwert entsteht durch die Verbindung von Graphtechnologie und Künstlicher Intelligenz. Knowledge Graphen strukturieren Wissen und liefern den Kontext für KI-Systeme. So können Anwendungen Zusammenhänge erkennen, Ergebnisse verständlich einordnen und Entscheidungen auf eine transparente Grundlage stellen, welches ein entscheidender Faktor in regulierten und sicherheitsrelevanten Bereichen ist.

"Viele Organisationen und Behörden ringen momentan damit, GenAI-Pilotprojekte in die Praxis zu überführen. Was häufig fehlt, ist ein belastbares Wissensfundament über Daten, Ereignisse und Entscheidungsverläufe - ein digitales Gedächtnis, das KI-Systemen Orientierung und Nachvollziehbarkeit verleiht. Das ist zentral, um KI in realen Anwendungen zu skalieren und KI-Agenten aufzubauen. Gemeinsam mit Materna bringen wir unsere Graphtechnologie gezielt in anspruchsvolle Anwendungsfelder ein und unterstützen dabei, präzise und nachvollziehbare Ergebnisse sicherzustellen", erklärt Thorsten Stockmann, Sales Director Public Sector DACH bei Neo4j.

Neo4j ist Teil des Deutschland-Stacks, der vom Bund federführend aufgebaut wird und als nationale souveräne Technologie-Plattform für die Verwaltungsdigitalisierung dienen soll. Ziel ist es, künftig verbindliche Standards, Basiskomponenten und gemeinsame Dienste bereitzustellen, um digitale Lösungen für Bund, Länder und Kommunen bundesweit schneller umzusetzen.

Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung im Rahmen von Elevate

Im Fokus der Partnerschaft stehen Anwendungen im Public Sector, im Defence-Umfeld sowie in Szenarien der Finanzkriminalitäts- und Betrugsbekämpfung. Mit der Kooperation baut Materna ihre Kompetenzen in den Bereichen Artificial Intelligence, Platform-based Transformation und Business Resilience gezielt weiter aus. Die Partnerschaft zahlt damit unmittelbar auf die strategische Ausrichtung im Rahmen des Strategieprogramms Elevate ein. Elevate bündelt die Weiterentwicklung von Organisation, Portfolio und Marktauftritt und setzt auf nachhaltige, profitable Expansion sowie die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

Über Neo4j

Neo4j ist die Graph-Intelligence-Plattform, die Daten in Wissen verwandelt - als Grundlage für intelligente Anwendungen und KI-Systeme der nächsten Generation. Die Plattform unterstützt Anwender, Enterprise-fähige Knowledge Graphen für präzise, nachvollziehbare und kontrollierbare KI zu erstellen. Zudem liefert Neo4j umfassende, vertrauenswürdige und integrierte Graph-Funktionen, die sich unabhängig von Architektur oder Datenquelle einsetzen lassen. Die Graph-Plattform ist Teil eines einzigartigen Ökosystems, dem 84 der Fortune-100-Unternehmen vertrauen und das von der weltweit größten Graph-Community getragen wird. Erfahren Sie mehr auf www.neo4j.com.

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