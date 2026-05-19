Materna Information & Communications SE

Materna eröffnet neuen Standort in Koblenz für Defence und digitale Souveränität

Ausbau der Präsenz nahe zentraler Auftraggeber aus Bundeswehr und Verwaltung

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Materna Information & Communications SE hat am 18. Mai 2026 ihren neuen Standort in Koblenz offiziell eröffnet. Damit baut das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Auftraggebern aus dem Umfeld von Bundeswehr und öffentlicher Verwaltung weiter aus. Ziel ist es, komplexe Digitalisierungsvorhaben enger vor Ort zu begleiten und gemeinsam mit Auftraggebern umzusetzen.

Digitale Handlungsfähigkeit als sicherheitspolitische Aufgabe

"Die sicherheitspolitische Zeitenwende ist auch eine digitale Aufgabe", sagte Michael Hagedorn, CEO der Materna Group, zur Eröffnung. "Staatliche Handlungsfähigkeit entsteht heute aus digitalen Architekturen, verlässlichen Datenlagen und der Fähigkeit, auch unter Druck fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir investieren gezielt in diese Fähigkeiten und übernehmen Verantwortung dort, wo digitale Lösungen auch unter Belastung zuverlässig funktionieren müssen."

Lösungen für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen

Künftig werden 23 Mitarbeitende am Standort Koblenz Lösungen für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen entwickeln und betreiben. Dazu zählen Lagebilder aus verteilten Datenquellen, geschützte Kommunikationswege sowie digitale Systeme für Führungs- und Logistikprozesse. Sie schaffen Transparenz über Ressourcen, Transportwege und Infrastrukturzustände und ermöglichen so koordinierte Entscheidungen auch unter Zeitdruck. Die Entscheidung für Koblenz fiel bewusst, denn die Nähe zu zentralen Einrichtungen von Bundeswehr und Verwaltung schafft kurze Wege für Zusammenarbeit und Umsetzung.

Operative Verantwortung vor Ort

Ulrich Bötzel, Senior Vice President Defence, wird seine Aktivitäten künftig auch vom Standort Koblenz aus verantworten. Er betonte die Ausrichtung des Standorts: "Koblenz steht für operative Verantwortung. Wir entwickeln hier Lösungen, die auch unter Krisenbedingungen funktionieren - von Lagebildern bis hin zu stabilen Prozessen und sicherer Kommunikation."

Auch aus sicherheitspolitischer Perspektive wurde die Rolle digitaler Systeme hervorgehoben. In seiner Keynote sprach Generalmajor a. D. Dr. Michael Färber über die Bedeutung digitaler Souveränität für moderne Sicherheits- und Verteidigungsstrukturen sowie über die Notwendigkeit interoperabler und belastbarer Systeme. "Die Digitalisierung sicherheitsrelevanter Strukturen wird zunehmend zur Grundlage digitaler Souveränität", sagte Färber.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

Original-Content von: Materna Information & Communications SE, übermittelt durch news aktuell