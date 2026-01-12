DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.

Deutsch-indische Wasserstoffpartnerschaft DVGW und PNGRB

Regierungschefs unterzeichnen wegweisende Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich saubere Energie

Berlin/Ahmedabad, Indien (ots)

Bundeskanzler Friedrich Merz und der indische Premierminister Narendra Modi haben heute eine Absichtserklärung zwischen dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. und der indischen Regulierungsbehörde für Erdöl und Erdgas (PNGRB) unterzeichnet. Das auf höchster Regierungsebene unterzeichnete Memorandum of Understanding ist ein wegweisender Schritt für die bilaterale Energiezusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und schafft einen umfassenden Rahmen für die bilaterale Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur und der Regulierungsstandards. Zugleich signalisiert es das Engagement beider Nationen für die Beschleunigung der globalen Energiewende. Indien ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt und mit jährlichen Wachstumsraten knapp 7 Prozent die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft.

Die Vereinbarung umfasst den Austausch von Regulierungsinformationen, einschließlich der Weitergabe von technischen Standards, Verhaltenskodizes und Regulierungsrahmen für die Wasserstoffinfrastruktur. Beide Partner werden bei der Entwicklung von Zertifizierungssystemen für Wasserstofftauglichkeit und Testprotokollen für die Pipeline-Infrastruktur und Endverbrauchergeräte zusammenarbeiten. Ein wichtiger Bestandteil ist die gemeinsame Entwicklung von Simulations- und Modellierungswerkzeugen für indische Gasverteilungsnetze. So soll zunächst eine Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Prozent angestrebt und ein Weg zu einer 100-prozentigen Wasserstofffähigkeit geebnet werden. Diese Vereinbarung unterstützt direkt die indische National Green Hydrogen Mission (NGHM), deren Ziel es ist, Indien als globalen Knotenpunkt für die Produktion, Nutzung und den Export von grünem Wasserstoff zu positionieren. Das indische Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) erkennt die entscheidende Rolle der PNGRB bei der Entwicklung einer Infrastruktur für den sicheren und effizienten Transport von Wasserstoff im ganzen Land an.

"Die Partnerschaft baut auf dem fundierten Knowhow des DVGW im Bereich der Wasserstofftechnologie auf. Die technischen Regeln unseres Vereins sind gemäß dem deutschen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) als Standard für Gas- und Wasserstoffsysteme offiziell anerkannt und entsprechen den weltweit aktuellen Standards für Wasserstoffinfrastrukturen. Der Austausch der Absichtserklärung unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft für die Erreichung der Klimaziele beider Nationen und den Aufbau robuster Wasserstoffversorgungsketten zwischen Europa und Asien", so der Vorstandsvorsitzende des DVGW, Prof. Dr. Gerald Linke.

Original-Content von: DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V., übermittelt durch news aktuell