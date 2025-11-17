DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.

Von der Genehmigung bis zum Betrieb: Neue Leitfäden für Wasserstoffnetze und Power-to-Gas-Anlagen

Partner aus Wissenschaft und Praxis erarbeiten im Projekt PORTAL GREEN II praxisnahe Orientierungshilfen für die Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoffnetze und deren Neubau

Fünf neue Leitfäden für Genehmigung, Planung, Bau und Betrieb von Wasserstoffinfrastrukturen und Power-to-Gas-(PtG)-Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoff stehen ab sofort kostenfrei zur Verfügung

Eine interaktive Karte zeigt deutschlandweit finanziell gesicherte H2-Einspeiseprojekte

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) gefördert

Der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur ist ein zentraler Baustein der Energiewende in Deutschland. Die damit einhergehenden Genehmigungsprozesse und technischen Anforderungen sind jedoch komplex. Genau hier setzt das Projekt PORTAL GREEN II an. Die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (Konsortialführer), der DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. und die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH haben gemeinsam mit Partnern aus der Energiebranche Leitfäden zu genehmigungsrechtlichen und technischen Aspekten bei der Umstellung von Erdgasnetzen auf Wasserstoff sowie den Neubau von Wasserstoffnetzen entwickelt und bereits vorhandene Leitfäden zur Wasserstofferzeugung in Power-to-Gas (PtG)-Anlagen aktualisiert.

