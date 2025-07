ZDF

Drei neue Folgen "Terra X: Giganten der Kunst" im ZDF

Caspar David Friedrich, Frida Kahlo und Gustav Klimt

Sie sind Superstars der Kunst: Die Werke von Caspar David Friedrich, Gustav Klimt und Frida Kahlo erzielen Rekordsummen, hängen in den berühmtesten Museen der Welt und ihre Motive zieren Kaffeetassen und Regenschirme. Dabei sind ihre Biografien voller Geheimnisse und Abgründe. Die zweite Staffel der dreiteiligen "Terra X"-Reihe "Giganten der Kunst" enthüllt neue Facetten dieser drei faszinierenden Künstlerpersönlichkeiten und ihrer Meisterwerke. Am Mittwoch, 30. Juli 2025, 10.00 Uhr, ist die erste Folge im ZDF zu streamen, Folge zwei und drei sind jeweils ab Sendedatum verfügbar. Linear startet die Reihe am Sonntag, 3. August 2025, 19.30 Uhr, im ZDF.

Natur als Rettungsanker: Caspar David Friedrich

Seine Ausstellungen brechen Besucherrekorde: Caspar David Friedrichs (1774 – 1840) Bilder wie "Der Wanderer über dem Nebelmeer" und "Kreidefelsen auf Rügen" sind weltberühmt. In seiner frühen Kindheit erlebt er den Tod von Mutter und Schwester, mit 13 Jahren ertrinkt sein Bruder vor seinen Augen. Für den Maler wird die Natur zu einem Rettungsanker und zur Inspirationsquelle. "Terra X: Giganten der Kunst" (Sonntag, 3. August 2025, 19.30 Uhr) begibt sich auf eine Entdeckungsreise durch das Leben und Werk Caspar David Friedrichs, der als bedeutendster Vertreter der Romantik gilt.

Skandalumwittert: Gustav Klimt

Ob in Wien, New York oder Tokio: Gustav Klimts (1862 – 1918) Kunst zieht die Massen an, seine sinnlichen Kompositionen in Gold werden zu Rekordsummen gehandelt. Sein Privatleben würde heute die Klatschspalten und Sozialen Medien beherrschen: Seine Freizügigkeit sorgt für viele Skandale. So soll er unter seinem blauen Malerkittel nichts getragen haben, und hatte Verhältnisse mit vielen seiner Modelle sowie sechs uneheliche Kinder. "Terra X: Giganten der Kunst" (Sonntag, 10. August 2025, 19.30 Uhr) erforscht das Leben Gustav Klimts, der zu den bekanntesten und zugleich geheimnisvollsten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehört.

"Role Model" für viele junge Menschen: Frida Kahlo

Sie gilt als berühmteste Malerin der Welt und ist der Star ihrer eigenen Bilder: Frida Kahlo (1907 – 1954). Obwohl die meisten ihrer Gemälde von Schmerz und Verzweiflung erzählen, sind ihre Werke Publikumsmagnete und haben bis heute nichts an Relevanz verloren. Die letzte Folge der Reihe "Terra X: Giganten der Kunst" (Sonntag, 17. August 2025, 19.30 Uhr) zeichnet das außergewöhnliche Leben der mexikanischen Künstlerin nach und macht deutlich, warum sie mit ihrem Mut, sich selbst treu zu bleiben, heutzutage ein "Role Model" vieler junger Menschen ist.

