Harald Lesch im ZDF zum Klimawandel: zwei neue Folgen "Terra X"

Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen, Bergrutsche: Das Wetter spielt verrückt. Was muss noch passieren, bis endlich die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden? In zwei Folgen von "Terra X Harald Lesch" beschäftigt sich der Astrophysiker mit der aktuellen Lage und zeigt, was getan werden muss, um den Klimawandel in Griff zu bekommen. Ab Montag, 28. Juli 2025, in Web und App des ZDF verfügbar und dienstags, 29. Juli und 5. August 2025, um 22.45 Uhr im ZDF.

Wütendes Wetter – Warum tun wir nichts?

Von einem Klimaextrem ins nächste – das ist Klimawandel in Echtzeit. Trotzdem scheint das Thema keine Rolle mehr zu spielen. Dabei ist Europa der Hotspot der Klimaerwärmung, mit zwei Grad sind die Temperaturen in den vergangenen 100 Jahren in den Alpen doppelt so stark gestiegen wie im Rest der Welt. Dass der Klimawandel fatale Folgen hat, ist schon lange bekannt – bereits im 19. Jahrhundert wurde erkannt, dass menschliche Aktivitäten das Klima beeinflussen können. Aber trotz zahlreicher Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte passiert zu wenig. Extreme werden zur neuen Normalität. Doch wenn die Notwendigkeit des Handelns nicht mehr erkannt wird, ist unser Schicksal schon besiegelt. Prof. Harald Lesch will in der ersten Folge zum Klima herausfinden, warum es den Menschen so schwerfällt, den Klimawandel zu bekämpfen. Unterstützt wird er dabei von der Psychologin Lea Dohm.

Freundliches Klima – so kriegen wir's hin

Mit welchen Maßnahmen können die gravierenden Folgen des Klimawandels abgewendet werden? Harald Lesch gibt Einblicke in eine Zukunft, in der vereint gegen die Klimakrise gekämpft wird. Es gibt bereits Technologien, die die Klimaerwärmung zwar nicht revidieren, aber dazu beitragen können, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Doch auch die Natur selbst kann helfen: Moore, Wälder, Ozeane sind sehr effektive Kohlendioxidsenker. Ihr Schutz ist essenziell. Doch die besten Ideen bringen keine Linderung, solange fossile Energieträger zur Energiegewinnung weiter verbrannt werden. Viele Länder haben das längst begriffen, selbst in China gibt es einen Schwenk hin zu erneuerbaren Energieträgern. In Deutschland hat das Umdenken schon vor Langem stattgefunden, doch der Hunger nach preiswerter Energie ist angesichts der wirtschaftlichen Lage im Land riesengroß. Können die Erneuerbaren da mithalten? Fest steht: Diese außergewöhnliche Zeit verlangt nach außergewöhnlichen Lösungen – und nach Mut, gemeinsam zu handeln.

Die Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

