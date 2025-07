ZDF

"maybrit illner" im ZDF mit starker Bilanz in die Sommerpause

Thema der Sendung: Streit statt Aufbruch – bekommt Schwarz-Rot die Kurve?

Im Schnitt 14,5 Prozent Marktanteil und 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer: Im ersten Halbjahr 2025 steigerte der ZDF-Polittalk "maybrit illner" seinen Marktanteil und gehört weiterhin zu den erfolgreichsten politischen Talkformaten im deutschen Fernsehen. In der letzten Sendung vor der Sommerpause ist am Donnerstag, 24. Juli 2025, 22.15 Uhr im ZDF, das Thema: "Streit statt Aufbruch – bekommt Schwarz-Rot die Kurve?"

Die Koalitions- und Wirtschaftslage diskutiert Maybrit Illner in ihrer letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Zu Gast sind am Donnerstag Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer und der Journalist Robin Alexander. Sie diskutieren unter anderem über diese Fragen: Wie stabil ist die schwarz-rote Koalition? Kann sie die Wirtschaft aus der Rezession holen?

Politischer Aufbruch, wirtschaftlicher Aufschwung – Bundeskanzler Friedrich Merz und die Koalition hatten die Messlatte für ihre Regierungsarbeit hochgelegt. Bis zum Sommer sollten alle spüren, dass es vorangeht. Nun ist der Sommer da – doch der große Umschwung lässt auf sich warten, sowohl bei der Stimmung als auch bei den Wirtschaftsdaten. Einige Gesetze sind auf dem Weg. Doch ob die Wirtschaft bald wieder wächst, hängt wohl zum einen von Donald Trump und seinen Zolldrohungen ab. Andererseits haben der Streit um eine Senkung der Stromsteuer für alle und die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts das Vertrauen in diese Regierung gleich wieder erschüttert.

Die erfolgreichsten Sendungen 2025

Von den bisher 18 Ausgaben von "maybrit illner" im Jahr 2025 war die Sendung vom 13. Februar 2025 die erfolgreichste: 3,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Schnitt die Gesprächsrunde "Zehn Tage bis zur Wahl – Deutschland verunsichert?", was einen Marktanteil von 19,5 Prozent bedeutete. Die Ausgabe vom 30. Januar 2025 zum Thema "Machtkampf um Migration – entscheidet der Asylstreit die Wahl?" erzielte mit 3,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 18,4 Prozent Marktanteil den bisher zweithöchsten Zuspruch im Jahr 2025. Eine Sendung von großer publizistischer Relevanz stand am 15. Mai 2025 auf dem ZDF-Programm: Friedrich Merz war erstmals als Bundeskanzler in einem politischen Talkformat zu Gast. Bei "maybrit illner" stellte er sich im Einzelgespräch den aktuellen Fragen – unter dem Titel "Große Erwartungen, schwieriger Start – was können Sie schaffen, Herr Merz?".

Erste Sendung nach der Sommerpause

Am Donnerstag, 11. September 2025, 22.15 Uhr, ist "maybrit illner" im ZDF wieder auf Sendung.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

