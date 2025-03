Taiwan Excellence

Fitness trifft auf Technologie - Taiwan präsentiert smarte Fitness- und Gesundheitslösungen auf der FIBO 2025

Köln (ots)

Taiwan setzt seine Erfolgsgeschichte als Innovationszentrum im Bereich Fitness- und Gesundheitstechnologie fort und wird auf der FIBO 2025 in Köln insgesamt 27 smarte Produktinnovationen von 12 taiwanesischen Unternehmen präsentieren. Vom 10. bis 13. April 2025 können Besucher der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit die neuesten Entwicklungen aus Taiwan in Halle 8, Stand 8D08 erleben.

Mit einer starken Basis in der Sporttechnologie zeichnet sich Taiwan durch eine erstklassige Integration von Hardware und Software für Fitnesslösungen aus. Während taiwanesische Hersteller hochwertige Fitnessgeräte produzieren, treibt die hochentwickelte IKT-Industrie des Landes Innovationen in den Bereichen KI-gestütztes Training, Bewegungskorrektur und Leistungsanalyse voran. Von KI-gestützter Trainingsführung bis hin zu Big-Data-gestützten Leistungsvorhersagen für Sportler und Wettkämpfe steht Taiwan an der Spitze der smarten Fitness- und Sporttechnologie.

Taiwans Rolle in der globalen Fitnessbranche

Taiwan nimmt eine bedeutende Position in der globalen Fitnessgeräteindustrie ein und ist bekannt für seine Innovationskraft und hochwertigen Exporte. Der europäische Markt ist eine der wichtigsten Zielregionen Taiwans:

"Die Nachfrage nach taiwanesischen Fitnessprodukten steigt in ganz Europa stetig. Deshalb präsentieren wir auf der FIBO eine Vielzahl preisgekrönter Innovationen", sagt Peggy Lin, stellvertretende Direktorin der Abteilung Strategisches Marketing bei TAITRA. "Wir hoffen zudem, durch diese Ausstellung mit internationalen Geschäftspartnern aus aller Welt in Kontakt zu treten."

Um den weltweiten Einfluss von Taiwans Gesundheits- und Fitnessprodukten weiter auszubauen, werden wir im Mai 2025 offiziell die Kampagne "Go Healthy with Taiwan" starten. Diese globale Initiative lädt Regierungen oder Organisationen weltweit ein, kreative Vorschläge zur Nutzung taiwanesischer Produkte oder Lösungen - wie Fahrräder, Sportgeräte, smarte Gesundheitsprodukte sowie Beauty- und Gesundheitsuntersuchungen - zur Verbesserung des lokalen Wohlbefindens einzureichen. Die drei besten Vorschläge werden mit jeweils 30.000 USD ausgezeichnet.

Spannende Aktionen täglich am Taiwan Excellence-Stand 8D08 - Nicht verpassen!

Taiwan Excellence veranstaltet am 10. April um 13:00 Uhr eine besondere Produktpräsentation am Stand 8D08, bei der lokale Athleten die neuesten Fitnessinnovationen aus Taiwan hautnah erleben. Zusätzlich werden täglich interaktive Aktivitäten sowie eine Happy Hour am Stand angeboten, bei der exklusive Gewinnspiele und Produkterlebnisse auf die Besucher warten. Die Happy Hour verbindet östliche und westliche Kulturen mit einem einzigartigen Teecocktail aus taiwanesischem Tee und deutschen Spirituosen - ein absolutes Muss für Messebesucher! Am Vormittag des 11. April werden renommierte Fitness-Influencer am Stand erwartet, um die Synergie zwischen Fitness und Technologie zu demonstrieren. Dieses aufregende Eventprogramm sollten Sie nicht verpassen!

Innovative Technologien für Fitness und Rehabilitation

Taiwans Innovationsstärke zeigt sich in den präsentierten Produkten, die sich durch intelligente Technologien, hohe Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Die ausstellenden Unternehmen decken verschiedene Bereiche ab:

Fitnessgeräte: Netown Corporation, Sports Art Industrial Co., Ltd. und JIH KAO ENTERPRISE CO., LTD.

Software & Anwendungen: Trainge

Smarte Wearables & Tracking: Makalot Industrial Co., Ltd. und ASUS

Erholung & Wellness: SUN OWN INDUSTRIAL CO., LTD, Alexandave Industries Co., Ltd. und Tokuyo

Nachhaltige Lösungen: Deya

Persönliche Pflege: AROMASE

Must-See Innovationen:

ASUS: Als einer der fünf weltweit führenden PC-Hersteller ist ASUS auch für seine innovativen Wearables bekannt. Die ASUS VivoWatch 6 kombiniert Eleganz, Funktionalität und Langlebigkeit mit einem 1,39-Zoll-AMOLED-Touchscreen, Dual-Frequenz-GPS und einer Akkulaufzeit von bis zu neun Tagen. Die Uhr bietet 24/7-Gesundheitsüberwachung, Schlaftracking, einen Entspannungsindex und eine Körperbalance-Analyse zur Stressbewältigung und allgemeinen Gesundheitsförderung.

Über Taiwan Excellence

Die Taiwan Excellence Awards ehren die Innovationskraft taiwanesischer Unternehmen, die herausragende Forschung & Entwicklung, Design und Qualität in der Produktentwicklung zeigen. Die jährliche Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, die Kreativität taiwanesischer Unternehmen international zu fördern.

Besuchen Sie www.taiwanexcellence.org für weitere Informationen.

Entdecken Sie hier die neuesten Entwicklungen aus Taiwan:

FIBO 2025

10.-13. April 2025

Cologne Exhibition Center, Hall 8, Booth 8D08

