Taiwan glänzt auf der embedded world 2024: Innovationen, Freiheit und Spaß

Ching-Ting Hung, Direktor der Taipeh-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, betonte Taiwans Position auf Platz 4 im Index für wirtschaftliche Freiheit 2024.

Der Taiwan Excellence Pavillon konzentrierte sich auf KI, Nachhaltigkeit und Konnektivität.

Nachhaltige Stühle, interaktive Quizspiele und taiwanesischer Kavalan-Whiskey schufen eine entspannte Atmosphäre, in der die Besucher mehr über Taiwan erfahren konnten.

Auf der embedded world, der weltweit größten Messe für Embedded Systems, hat Taiwan seine Position als globaler Technologieführer gefestigt. Die von der International Trade Administration (TITA) des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) organisierte Taiwan Excellence Initiative präsentierte innovative Produkte von 14 preisgekrönten taiwanesischen Unternehmen.

Taiwan: Ein wichtiger Akteur in der KI-Revolution

Taiwans robuste Tech-Industrie macht große Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI). Gestützt auf ein starkes Fundament in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) verfügt die Insel über eine umfassende Lieferkette, ein Händchen für kundenspezifische Anpassungen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Sachen Widerstandsfähigkeit. Dieser Wettbewerbsvorteil ist nicht unbemerkt geblieben. Branchenführer Jensen Huang, CEO von NVIDIA, hat kürzlich die zentrale Rolle Taiwans bei der KI-Revolution anerkannt. In seinen Worten: "Taiwan ist das Zentrum dieser neuen Computerrevolution, dieser KI-Revolution, und wir müssen uns alle gemeinsam darauf vorbereiten".

Taiwans Position auf Platz 4 im Index für wirtschaftliche Freiheit 2024

Herr Ching-Ting Hung, Direktor der Vertretung Taipehs in der Bundesrepublik Deutschland, betonte Taiwans beeindruckende Platzierung auf Platz 4 im Index für wirtschaftliche Freiheit 2024 und unterstrich damit die Rolle des Landes als wichtiger Akteur in der globalen Halbleiterindustrie. Pei-Yue Li, stellvertretende Direktorin des Taiwan External Trade Development Council, hob Taiwans Stärken als wettbewerbsfähiger und innovativer Technologiestandort hervor.

KI, Nachhaltigkeit und Konnektivität im Fokus

Der Taiwan Excellence Pavilion zeigte innovative Lösungen mit den Schwerpunkten Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit und Konnektivität. Führende Marken wie APLEX, AVerMedia, E-Ink und IBASE präsentierten ihre neuesten Lösungen:

APLEX: Ein umfassendes Angebot an Produkten wie Ladesäulen für die E-Mobilität, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), Touch-Industriecomputer und Displays.

Ein umfassendes Angebot an Produkten wie Ladesäulen für die E-Mobilität, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), Touch-Industriecomputer und Displays. AVerMedia: Eine leichte und tragbare Edge-Computing-Lösung, die von NVIDIA unterstützt wird und sich ideal für intelligente Überwachungs-, Einzelhandels- und eingebettete IoT-Anwendungen eignet.

Eine leichte und tragbare Edge-Computing-Lösung, die von NVIDIA unterstützt wird und sich ideal für intelligente Überwachungs-, Einzelhandels- und eingebettete IoT-Anwendungen eignet. E-Ink: Eine bahnbrechende E-Paper-Lösung, die vollfarbige, gesättigte und helle Bilder mit 2K-Auflösung liefert, mit geringem Stromverbrauch und einem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Eine bahnbrechende E-Paper-Lösung, die vollfarbige, gesättigte und helle Bilder mit 2K-Auflösung liefert, mit geringem Stromverbrauch und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. IBASE: Leistungsstarke KI-Lösungen für die visuelle Datenanalyse in Echtzeit, die den Anforderungen von intelligenten Fabriken, dem Transportwesen und dem Gesundheitswesen im Zeitalter von AIoT gerecht werden.

Nachhaltige Stühle, interaktives Quizspiel und taiwanesischer Kavalan-Whiskey

Der diesjährige Taiwan Excellence Pavilion bot ein einzigartiges Erlebnis jenseits der Technologie. Die Besucher genossen den Komfort von umweltfreundlichen "Pappstühlen", die zu 100 Prozent aus recyceltem Altpapier bestehen. Gäste durften bei regelmäßigen Quizzen ihr Wissen über die Innovationen der taiwanesischen IPC-Industrie und die Taiwan Excellence Awards prüfen, dabei entstand eine unterhaltsame und anregende Atmosphäre. Außerdem konnten die Gäste den preisgekrönten taiwanesischen Whiskey Kavalan probieren, der bei vielen einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Ein Blick in die Zukunft: Taiwan Expo in Europa

Aufbauend auf diesem Erfolg arbeiten die Internationale Handelsbehörde (TITA) und TAITRA mit Taiwans Top-Unternehmen zusammen, um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taiwan und der Welt weiter zu stärken. Tragen Sie es schon in ihren Kalender ein - die allererste Taiwan Expo Europe wird vom 10. bis 12. Juni 2024 in Berlin, Deutschland, stattfinden. Diese wegweisende Veranstaltung wird Taiwans führende Technologien, reiche kulturelle Vielfalt, lebendige Kunst und atemberaubende Landschaften präsentieren. Ziel der Messe ist es, die solide wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der EU und Taiwan zu festigen. Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen!

Über die Taiwan Excellence Awards

Die Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium (Ministry of Economic Affairs, MOEA) ins Leben gerufen. Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, wurden aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualität und Marketing in einem strengen Auswahlverfahren für die Taiwan Excellence Awards ausgewählt. Sie symbolisieren daher exquisite, innovative taiwanesische Produkte. Die von der Regierung ausgewählten preisgekrönten Produkte repräsentieren den Inbegriff taiwanesischer industrieller Leistungsfähigkeit und das perfekte Bild für hervorragende Produktqualität. Das Taiwan Excellence-Symbol ist weltweit anerkannt, da es in 106 Ländern und Regionen als Markenzeichen geschützt ist und gefördert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.taiwanexcellence.org.

Über die Internationale Handelsverwaltung (TITA)

Die vom taiwanesischen Wirtschaftsministerium eingerichtete Internationale Handelsverwaltung (TITA) ist mit der Planung der Handelspolitik, der internationalen Zusammenarbeit und der Förderung von Wirtschaftsabkommen betraut. Zu den Aufgaben gehören die Beseitigung von Handelshemmnissen, die Datenanalyse, die Import-Export-Verwaltung und die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Die umfassende Rolle der Verwaltung erstreckt sich auf die Handelsförderung, die Entwicklung der MICE-Industrie und die Verwaltung der Warenklassifizierung. Sie führt Untersuchungen in Bezug auf Einfuhrerleichterungen und Antidumpingfälle durch und befasst sich mit verschiedenen Aspekten des internationalen Handels, was sie zu einer zentralen Instanz für Taiwans globales wirtschaftliches Engagement macht. Bitte besuchen Sie https://www.trade.gov.tw/English/

Über den Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ist die führende gemeinnützige, halbstaatliche Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Sie wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, den Außenhandel zu fördern, und wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und verschiedenen Wirtschaftsorganisationen getragen. Die Organisation verfügt über ein gut koordiniertes Handelsförderungs- und Informationsnetzwerk, das aus über 1.200 geschulten Spezialisten besteht, die in der Zentrale in Taipeh und in 60 Niederlassungen weltweit tätig sind. In Zusammenarbeit mit ihren Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und dem Taipei World Trade Center (TWTC), hat TAITRA durch effektive Werbestrategien eine Fülle von Handelsmöglichkeiten geschaffen. Bitte besuchen Sie www.taitra.org.tw

