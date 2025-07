ZDF

ZDF-Reihe "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten"

Zum dreizehnten Mal präsentiert die ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel die Reihe "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten" – diesen Sommer mit den fünf Spielfilmen " Monster im Kopf", " Im Haus meiner Eltern", " Alle die du bist", " Was du von mir sehen kannst" und " Mels Block". Im ZDF-Streaming-Portal sind bereits alle fünf Filme zu sehen.

"Monster im Kopf",Dienstag, 29. Juli 2025, 23.15 Uhr im ZDF, erzählt von der hochschwangeren Sandra (Franziska Hartmann), die verzweifelt darum kämpft, dass ihr Kind nach der Geburt bei ihr bleiben kann. Sandra sitzt wegen einer schweren Gewalttat im Gefängnis. Sie will unbedingt sie in eine betreute Mutter-Kind-Einrichtung wechseln, doch Sozialarbeiterin und Jugendamt sind skeptisch, ob sie dazu in der Lage ist. Sie befürchten, dass Sandra in alte Muster zurückfällt und wieder die Kontrolle über sich verliert. Wie es so weit kommen konnte, erzählt der Film immer wieder mit Szenen aus SandrasVergangenheit.

"Im Haus meiner Eltern", Montag, 4. August 2025, 0.05 Uhr, im ZDF, zeigt die Geschichte der spirituellen Heilerin Holle (Jenny Schily), die sich regelmäßig um ihre alten Eltern kümmert. In deren Haus wohnt auch ihr Bruder Sven, der an Schizophrenie leidet. Als Holles Mutter plötzlich ins Krankenhaus muss, kann diese nicht mehr für Sven sorgen. Und während sich die anderen beiden Geschwister weder für die Eltern noch für Sven verantwortlich fühlen, gerät Holle ungewollt immer mehr in die Rolle der Helfenden.

Im Film "Alle die du bist", Dienstag, 5. August 2025, 23.15 Uhr, im ZDF, versucht die alleinerziehende, aufopferungsvolle Fabrikarbeiterin Nadine (Aenne Schwarz), die tiefen Gefühle für ihren Mann Paul (Carlo Ljubek) wieder aufleben zu lassen. Wen hat sie einst in ihm gesehen, den sie nun nicht mehr finden kann? "Alle die du bist" ist ein romantisches Sozialdrama über den schleichenden Prozess des Entliebens und den anfänglichen Zauber des Verliebens.

"Was du von mir sehen kannst", Montag, 11. August 2025, 0.15 Uhr, im ZDF, erzählt von der 25-jährigen Gwen (Sina Genschel), die sich aus Angst, ihren Freund Adam (Julius Nitschkoff) zu verlieren, auf eine offen geführte Beziehung mit ihm einlässt. Die Situation stellt beide auf eine harte Probe, vor allem als Adam Gefühle für eine andere junge Frau entwickelt. Erst als Gwen und Adam merken, wie sie ihre Beziehung zerstören, beginnen sie, sich mit ihren eigenen Bedürfnissen und Ängsten auseinanderzusetzen.

"Mels Block", Montag, 18. August 2025, 0.20 Uhr, im ZDF, erzählt von der 34-jährigen Mel (Caro Cult), die heute auf der Gewinnerseite des Lebens steht. Das war aber nicht immer so. Der Gedanke an ihre eigene Vergangenheit stört das Glück der Selfmade-Millionärin so sehr, dass sie kurzerhand den Plattenbau kauft, in dem sie aufgewachsen ist. Der Plan ist, noch ein letztes Mal an diesen Ort zurückzukehren, um ihn ein für alle Mal als eine positive Erinnerung hinter sich zu lassen. Doch die Vergangenheit und der eigene Schmerz lässt sich hier nur schwer überwinden.

