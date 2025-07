ZDF

UEFA Frauen-EM 2025: Halbfinale England – Italien und Finale live im ZDF

Mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten mit, als die deutschen Fußballerinnen bei der EM in der Schweiz das Halbfinale erreichten. Bei einem Marktanteil von 52,2 Prozent hatte jeder zweite TV-Nutzer das K.o.-Spiel eingeschaltet, in dem die DFB-Frauen gegen Frankreich nach großem Kampf im Elfmeterschießen siegten. Jetzt richtet sich der Blick auf die letzte Hürde vor dem EM-Finale live im ZDF. Los geht es am Dienstag, 22. Juli 2025, mit dem ersten Halbfinale zwischen Titelverteidiger England und Italien. Ab 20.15 Uhr startet die "sportstudio live"-Übertragung im ZDF. Das EM-Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 17.15 Uhr im ZDF zu sehen.

EM-Halbfinale England – Italien live im ZDF und im ZDF streamen

Von 20.15 bis 23.30 Uhr ist "sportstudio live" am kommenden Dienstag auf Sendung. Der Anstoß in Genf zum ersten Halbfinale der UEFA Frauen-EM 2025 erfolgt um 21.00 Uhr. Kommentator der Partie ist Gari Paubandt. Während Titelverteidiger England zum dritten Mal in Folge das EM-Halbfinale erreicht hat, ist es für die Azzurre, die italienische Frauen-Nationalmannschaft, das erste EM-Halbfinale seit 1997. Im ZDF-EM-Studio bei Moderator Sven Voss und Fußball-Expertin Kathrin Lehmann ist am Dienstag auch das zweite Halbfinale Gesprächsthema: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen spielt am Mittwoch gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien um den Finaleinzug.

EM-Finale am Sonntag live im ZDF und im ZDF streamen

Der Anpfiff zum Finale der UEFA Frauen-EM 2025 erfolgt am kommenden Sonntag um 18.00 Uhr im St. Jakob-Park in Basel, dem größten Fußballstadion der Schweiz, in dem die deutsche Elf bereits den Halbfinaleinzug gegen Frankreich perfekt gemacht hat. Im ZDF ist "sportstudio live" am Finalsonntag ab 15.45 Uhr auf Sendung – zunächst mit der Übertragung vom Leichtathletik-Meeting ISTAF in Berlin. Ab 17.15 Uhr melden sich Sven Voss und Kathrin Lehmann zur Einstimmung auf das EM-Finale, das im ZDF sowie in Web und App des ZDF zu sehen ist. Claudia Neumann wird als Kommentatorin des Endspiels im Einsatz sein. Zudem ist Friederike "Fritzy" Kromp als Expertin bei der ZDF-Übertragung des EM-Höhepunktes dabei.

Highlights aller EM-Spiele online im ZDF-Streaming-Portal

Alle bisherigen EM-Spiele sind online im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute abrufbar. Die noch anstehenden drei EM-Spiele werden zeitnah nach dem Abpfiff online auf allen ZDF-Plattformen zu sehen sein. Das erste Halbfinale und das Finale live im ZDF können im Highlight-Player im ZDF-Streaming-Portal live angeschaut werden. Die Fußballfans navigieren sich im Livestream zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen.

