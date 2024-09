NDR / Das Erste

Deutscher Schauspielpreis für Bjarne Mädel und Katrin Wichmann im NDR Film "Sörensen fängt Feuer"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Bjarne Mädel und Katrin Wichmann sind als Duo für ihre Darstellung in der NDR Produktion "Sörensen fängt Feuer" mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Den Preis vergibt der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS). Er vertritt Interessen von mehr als 4200 Schauspielerinnen und Schauspielern in ganz Deutschland. Bjarne Mädel führte in "Sörensen fängt Feuer" auch Regie. Die Preisverleihung fand am Freitag, 13. September, in Berlin statt.

Frank Beckmann, NDR Programmdirektor: "Es ist schon außergewöhnlich, wie das Ensemble auch in 'Sörensen hat Angst' den Nerv bester und tiefgründiger Unterhaltung trifft. Ich gratuliere den beiden Ausgezeichneten sehr herzlich - und freue mich, dass unser Publikum den Film nach wie vor in der ARD Mediathek schauen kann. Eine unbedingte Empfehlung!"

In "Sörensen fängt Feuer" kämpft Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel) gegen die eigenen Dämonen - er hat die Medikamente gegen seine Angststörung abgesetzt. Wie schon im Vorgänger-Film "Sörensen hat Angst" steht ihm seine Kollegin Jenny (Katrin Wichmann) zur Seite, der einzige Mensch, dem Sörensen sein Herz öffnet, falls überhaupt. Da taucht in der kleinen friesischen Gemeinde Katenbüll eine junge, verstörte Frau (Liv Clasvogt) auf: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als Sörensen endlich ihre Adresse herausfindet, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen.

Mädel und Wichmann wurden für ihre "Sörensen"-Rollen bereits mehrfach ausgezeichnet, so bekam Katrin Wichmann auch für ihre Darstellung in "Sörensen hat Angst" den Deutschen Schauspielpreis. Das Buch für "Sörensen fängt Feuer" schrieb Sven Stricker. Neben den Genannten spielen u. a. Leo Meier, Joachim Meyerhoff, Michael Maertens, Luise Heyer, Karoline Eichhorn, Lina Beckmann, Godehard Giese und Edita Malovcic.

"Sörensen fängt Feuer" ist eine Produktion der Claussen + Putz Filmproduktion GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste, gefördert von der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH. Die Redaktion hatten Christian Granderath und Philine Rosenberg (beide NDR). Der Film ist weiterhin in der ARD Mediathek zu sehen unter https://www.ardmediathek.de/video/soerensen-friesische-krimis-von-und-mit-bjarne-maedel/soerensen-faengt-feuer/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80OTI2XzIwMjMtMTAtMTgtMjAtMTU .

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell