Beerenstark! Die Heidelbeere bekommt ihren eigenen Festtag / Am 7. Juli dreht sich alles um den fruchtigen Sommerliebling aus heimischem Anbau.

Man nennt sie liebevoll Blaubeere, wissenschaftlich Vaccinium corymbosum, und auf dem Teller einfach: köstlich. Am 7. Juli rückt der TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE die kleine blaue Beere ins Rampenlicht. Sie ist Frucht gewordene Sommerlaune - süß, aromatisch und randvoll mit gesunden Inhaltsstoffen. Und zwar von Juni bis September. Dazu kommt: Sie ist eine Heldin der kurzen Wege. Denn mehr als 10.000 Tonnen wachsen jährlich auf deutschen Feldern - und werden fast ausschließlich in Handarbeit geerntet*.

(*Quelle: AMI, Destatis, GfK)

Deutsch, gesund, gefragt

Heidelbeeren erleben seit Jahren einen regelrechten Boom: Der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland hat sich seit 2018 beinahe verdoppelt auf rund 1 Kilogramm im letzten Jahr*. Besonders beliebt sind Beeren aus heimischem Anbau. Denn kurze Wege bedeuten weniger CO2-Ausstoß, mehr Geschmack und Frische - und sie stärken die regionale Wirtschaft. Darüber hinaus punkten die kleinen Powerbeeren mit Antioxidantien, den für die Kollagen-Bildung wichtigen Vitaminen C und E, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen - und all das bei nur wenig Kalorien.

(*Quelle: AMI, Statista)

TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE

Am 7. Juli heißt es deshalb bundesweit: Farbe bekennen für die Blaubeere! Ob im Hofladen, Supermarkt oder in den sozialen Medien (@deutschlandbeere) - mit Aktionen und vielen Infos rund um Anbau, Qualität und Genuss werden die köstlichen Beeren aus deutschem Anbau gefeiert. Und natürlich auch mit leckeren Rezepten: von süß bis herzhaft, von Frühstücksidee bis Mocktail.

Heidelbeere mit Haltung

Doch die Heidelbeere steht nicht nur für Genuss, sondern auch für die Herausforderungen im heimischen Beerenanbau: Wetterextreme, Fachkräftemangel und billige Importware bedrohen die Existenz vieler Familienbetriebe. Der TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE ist deshalb nicht nur ein Festtag - sondern auch ein Appell: für Wertschätzung, Regionalität und bewussten Konsum.

"Die Heidelbeere ist viel mehr als ein Sommer-Snack - sie steht für Lebensfreude, Qualität und die Vielfalt unserer Kulturlandschaft", so Anke Knaup, Vorstand des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände e.V. "Mit dem Aktionstag wollen wir zeigen, wie viel Leidenschaft, Arbeit und Qualität in jeder deutschen Beere steckt."

So bleibt's beerig gut

Lagerung: Heidelbeeren ungewaschen und locker im Kühlschrank lagern - am besten in flachen Behältern. Erst direkt vor dem Verzehr sanft waschen.

Achtung Frostfans: Heidelbeeren lassen sich prima einfrieren - ideal für Smoothies oder zum Backen im Winter.

Reifezeichen: Reife Beeren sind gleichmäßig blau, mit leichtem "Reifschleier". Rote Stellen? Lieber noch liegen lassen!

Kreative Genussmomente mit Heidelbeeren

Ob pur genascht, als Frühstücksstar oder Teil raffinierter Rezepte - Heidelbeeren passen zu jeder Gelegenheit. Wie wäre es zum Beispiel mit diesen Ideen?

Rezeptidee 1: Heidelbeer-Sando

Einfach / 15 Min. / Süß

Ein luftig-fruchtiges Sandwich aus Mascarpone, Schlagsahne, Heidelbeermarmelade und frischen Beeren - perfekt für heiße Tage.

Rezeptidee 2: Wildkräutersalat mit Heidelbeer-Ziegenkäse-Talern

Einfach / 15 Min. / Herzhaft

Knusprige Ziegenkäse-Taler mit warmen Heidelbeeren auf einem frischen Kräutersalat mit Heidelbeer-Vinaigrette - das perfekte Sommergericht.

Rezeptidee 3: Heidelbeer-Mocktail

Einfach / 5 Min. / Erfrischend

Mit Heidelbeermousse, Minze, Limette und Ginger Ale oder Tonic - der perfekte alkoholfreie Sundowner für den Sommerabend.

