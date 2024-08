MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Landtagswahl in Sachsen und Thüringen: MDR-Sonderprogramm zu den Wahlen

Am 1. September wird in Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt. In Sondersendungen im TV und Radio sowie online berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk live vom Wahlgeschehen, analysiert die Ergebnisse und sammelt Reaktionen. Eine Übersicht über die umfangreichen MDR-Angebote zu den Wahlen gibt es unter mdr.de/mittendrin.

Gebannt blickt ganz Deutschland am 1. September nach Sachsen und Thüringen. Knapp fünf Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Über das Wahlgeschehen berichtet der MDR umfassend im regulären Programm und in diesen Sondersendungen:

Die MDR-Sondersendungen am Wahltag

Am 1. September senden Das Erste und das MDR-Fernsehen ab 17.40 Uhr eine gemeinsame Wahlsendung vom federführenden MDR aus den Landtagen in Sachsen und Thüringen. ARD-Reporterinnen und Reporter berichten von den Wahlpartys der Parteien und auch aus der Bundeshauptstadt Berlin. Jörg Schönenborn präsentiert die Prognosen, Hochrechnungen und Umfrageergebnisse. Es moderieren und analysieren in Dresden Julia Krittian und in Erfurt Gunnar Breske.

Um 19.00 Uhr berichten die Regionalmagazine MDR SACHSENSPIEGEL und MDR THÜRINGEN JOURNAL ausführlich über den Ausgang der Landtagswahlen in den jeweiligen Bundesländern. Neben Analysen und Live-Schalten zu den Wahlparties fragen Reporter nach Reaktionen aus verschiedenen Landesteilen.

In den darauffolgenden „MDR AKTUELL extra“-Sendungen um 19.30 sowie um 21.45 Uhr bringen die Moderatorinnen Stefanie Blochwitz und Olenka Pilz die MDR-Zuschauerinnen und Zuschauer mit Hintergründen, Stimmen und Analysen auf den neuesten Stand. Jens Hänisch präsentiert mit Hilfe des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap die Hochrechnungen, Sitzverteilungen und Wählerwanderungen.

Auch für den Tag nach der Wahl ist eine MDR AKTUELL-Sondersendung um 20.15 Uhr geplant.

MDR AKTUELL extra: Gewählt und jetzt?

Am Morgen nach den Wahlen beleuchten die beiden Moderatorinnen Olenka Pilz und Friederike Schicht gemeinsam mit jungen Gästen aus Thüringen und Sachsen die Ergebnisse. Und sie fragen: Was bewegt die Menschen nach der Wahl? Wie geht es jetzt weiter?

Reporterinnen und Reporter sammeln zudem Stimmen aus verschiedenen Städten und Regionen in Sachsen und Thüringen. Beteiligen können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf mdr.de und über MDRfragt, das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Claudia Reiser stellt die Meinungen und Ansichten der Community in der Sendung vor. Die Live-Sendung „MDR AKTUELL extra: Gewählt und jetzt?“ läuft am 2. September um 8.00 Uhr auf mdr.de, im MDR-Fernsehen und jederzeit auf Abruf in der ARD Mediathek sowie auf YouTube.

„Fakt ist!“ aus Sachsen und Thüringen am Tag nach der Wahl

Wie geht es nach den Wahlen weiter in Sachsens und Thüringens Politik und welche Koalitionsmöglichkeiten bestehen? Das diskutieren die „Fakt ist!“-Moderatoren Andreas F. Rook (in Dresden) sowie Andreas Menzel und Lars Sänger (in Erfurt) am 2. September mit Expertinnen und Experten aus Politik, Journalismus und Wissenschaft. Wie gewohnt kann sich das Publikum mit Fragen und Meinungsbeiträgen aktiv in die Diskussion einbringen.

Die beiden „Fakt ist!“-Sendungen laufen um 20.45 Uhr parallel im MDR-Fernsehen bei MDR SACHSEN und MDR THÜRINGEN sowie als Live-Stream auf mdr.de/tv und YouTube. Im Anschluss sind sie in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Wahlen im MDR-Radio

MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio sendet am Wahlabend ab 17.45 Uhr eine fünfstündige Sondersendung mit aktualisierten Hochrechnungen und Wahlanalysen sowie Reaktionen von Spitzenpolitikern aus Sachsen, Thüringen und der Bundesebene. Erstmals wird die Wahlsendung auch von allen anderen Informationsradios der ARD übernommen. Darüber hinaus bieten MDR THÜRINGEN – Das Radio und MDR SACHSEN – Das Sachsenradio von 18.00 bis 23.00 Uhr ein Sonderprogramm zu den Wahlen im jeweiligen Bundesland.

Am 2. September werden von 6.00 bis 12.00 Uhr in einer Wahlnachlese bei MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio die Konsequenzen der Abstimmungen in Thüringen und Sachsen erörtert. Neben zugeschalteten Experten und Politikern wird immer wieder live zu den Schauplätzen in Dresden, Erfurt und Berlin geblickt. Um 20.15 Uhr folgt das Dialogformat „Mitreden!“, das ebenfalls bundesweit von den Informationsradios der ARD ausgestrahlt wird.

Die Landtagswahlen auf mdr.de

Mit ständig aktualisierten Live-Tickern und regionalisierten Beiträgen bietet mdr.de einen detaillierten Überblick über die Wahlentwicklungen. Die MDR AKTUELL App intensiviert das digitale Erlebnis mit einem direkt verlinkten, interaktiven Wahl-Tool und kontinuierlich ergänzten Stories, die die Nutzerinnen und Nutzer durch den Wahltag führen.

mdr.de/mittendrin: das Angebot des MDR auf einen Blick

Unter mdr.de/mittendrin erhalten Wählerinnen und Wähler einen umfassenden Überblick über die vielfältigen MDR-Sendungen und -Formate zu den Landtagswahlen. Ob Wahlsendungen zum Mitreden und Mitgestalten, Wahlprogramme im Vergleich, Kandidatencheck oder das MDR-Wahlarchiv – hier ist alles Wissenswerte übersichtlich für die Nutzerinnen und Nutzer aufbereitet.

