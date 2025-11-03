DVGW-Dt. Verein d. Gas- u. Wasserfaches e.V.

Verbände ermitteln H2-Marktindex 2025: Infrastrukturausbau kommt voran

Wasserstoffmarkt wird verhaltener eingeschätzt als im Vorjahr

Branche fordert verbindliche politische Rahmenbedingungen

Knapp 70 Prozent - und damit die überwiegende Mehrheit der Marktakteure - sehen einen großflächigen Einsatz von klimaneutral erzeugtem Wasserstoff im Energiesektor. Die Entwicklung des Wasserstoffmarktes in Deutschland wird von Marktteilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr jedoch verhaltener eingeschätzt. Der sogenannte H2-Marktindex liegt nun bei 41 von 100 möglichen Indexpunkten und nahm damit um 3 Indexpunkte ab (2024: 44 Indexpunkte). Von den vier in der Analyse untersuchten Hauptrubriken konnte der Infrastrukturausbau einen Anstieg in der Bewertung verzeichnen. Dieser liegt nun bei 35 Indexpunkten (2024: 31 Indexpunkte). Leicht abgenommen in der Bewertung haben das Innovationsumfeld (minus 2 auf nunmehr 55), der politisch-regulatorische Rahmen (minus 3 auf nunmehr 38) und die Marktentwicklung (minus 8 auf nunmehr 37).

Weitere Informationen sowie das gesamte Gutachten und eine Zusammenfassung unter www.h2-marktindex.de.

