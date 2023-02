Lindt

Liaison der Handwerkskunst

Lindt kooperiert mit der Porzellan-Manufaktur MEISSEN

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Für eine limitierte Sonderauflage hat die Porzellan-Manufaktur MEISSEN ein Geschenkpapier für die HOCHFEIN-Pralinés-Verpackung von Lindt entworfen.

Mit Lindt HOCHFEIN präsentieren die Lindt Maîtres Chocolatiers anspruchsvollen Feinschmeckern eine besonders exquisite Auswahl an unvergleichlichen Pralinés-Kreationen, die mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt werden. "Wir freuen uns über dieses Zusammenspiel zweier Meister ihrer jeweiligen Handwerkskunst. Für die Gestaltung unserer limitierten Geschenkverpackung ist die MEISSEN Porzellan-Manufaktur der ideale Partner", so Nadine Lindt, Direktorin Marketing der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH. Die traditionsreiche Manufaktur, die für Porzellane höchster Handwerkskunst und außergewöhnliche Dekors berühmt ist, gestaltete exklusiv dieses farbenprächtige

Verpackungsdesign, inspiriert von einem Wandgemälde nach Maria Sibylla Merian. Als Hommage an die Schokoladen-Kunstwerke der Lindt HOCHFEIN Pralinés entstand so ein opulentes Muster aus handgemalten großformatigen Kakaobohnen, Tulpen, Lilien, Granatäpfeln und Feigen.

Exklusiv erhältlich sind die Lindt HOCHFEIN Pralinés in der MEISSEN-Geschenkverpackung in den Lindt Boutiquen sowie den sechs MEISSEN Stores ab dem 15. Februar 2023, im weiteren Lebensmitteleinzelhandel ab März 2023.

Begleitend dazu hat MEISSEN, eine der ältesten und renommiertesten Porzellanmanufakturen in Deutschland, eine limitierte Lindt-Edition ihrer berühmten Porzellan-Serie Cosmopolitan angefertigt. Das Porzellan wird in Sachsen in Handarbeit hergestellt und mit dem einzigartigen, floralen Lindt-Decor bemalt. Ausgestellt werden die Meisterwerke in den sechs MEISSEN Stores und in den Lindt Boutiquen in Hamburg, Berlin, Frankfurt a.M. und Dresden.

In einem großen Gewinnspiel verlosen Lindt und MEISSEN exklusive Sets im Gesamtwert von 73.000 Euro, bestehend aus HOCHFEIN Pralinés und Artikeln des limitierten Porzellans, wie etwa ein gesamtes Service im Wert von 19.900 Euro, Kaffee-Sets im Wert von 318 Euro oder Tassen aus der MEISSEN Mug Collection im Wert von je 99 Euro. Teilnehmen können Käufer von Lindt HOCHFEIN Pralinés in der MEISSEN Geschenkverpackung mit dem Hochladen des Kassenbon-Fotos auf die Gewinnspiel-Seite.

Lindt Hochfein & Meissen

Format: 200 - 500 Gramm UVP: 11,49 - 25,99 Euro

Original-Content von: Lindt, übermittelt durch news aktuell