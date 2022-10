Lindt startet neue Kooperation mit Online-Weinhändler VINZERY / Ikonisches Food-Pairing: Schokolade und Wein

Lindt

Wenn sich der Sommer dem Ende neigt und der goldene Herbst Einzug hält, beginnt für viele die gemütliche Jahreszeit. Umso mehr stehen Genuss und Wohlfühl-Atmosphäre im Vordergrund. Unser Herbst Highlight: die neue Lindt EXCELLENCE & VINZERY Kooperation.

Wenn zartschmelzende Lindt Schokolade auf den perfekt harmonierenden Wein trifft, kann das nur eines bedeuten: allerhöchsten Genuss. Um hier die richtige Wahl zu treffen, braucht man selbst kein Experte zu sein. Denn die Zusammenstellung der exklusiven Lindt EXCELLENCE & VINZERY Genießer-Boxen übernehmen die Sensorik-Experten von Lindt & Sprüngli und dem Online-Weinhandel VINZERY.

Die Lindt EXCELLENCE & VINZERY Boxen sind in drei verschiedenen Varianten mit je drei Weinen und darauf abgestimmten EXCELLENCE Tafeln erhältlich. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: von kräftigen Aromen, bis zu frischen Noten.

Mit je drei Paaren aus Wein und Schokolade eignen sich die Boxen ideal für alle, die sich an Aromen herantasten möchten, aber noch nicht genau wissen, wie sie beginnen sollen. Die von Experten fertig zusammengestellten Pakete, eröffnen Konsument:innen zudem die Möglichkeit, die persönlichen Geschmackspräferenzen zu erkunden. Doch nicht nur Anfängern, sondern auch Genussexperten bieten die perfekt abgestimmten Pakete ein einzigartiges Genusserlebnis. Und: diese sensorische Erfahrung lässt sich auch wunderbar verschenken!

Drei exklusive Lindt EXCELLENCE & VINZERY Genießer-Boxen

Die drei von den Sensorik-Experten bei Lindt & Sprüngli und VINZERY zusammengestellten Genießer-Boxen sind ab November 2022 erhältlich:

Paket 1: Pfaffmann´s Finest Selection

Tina Pfaffmann Grauer Burgunder trocken 2021 / Lindt EXCELLENCE Chili

Tina Pfaffmann Pink St. Laurent Rosé 2021 / Lindt EXCELLENCE Fleur de Sel

Tina Pfaffmann Herzglück Riesling Exklusiv 2021 / Lindt EXCELLENCE Mild 85 %

Die Pfaffmann´s Finest Selection vereint hochwertige Qualität in einer Box. Jeder Schluck der Pfaffmann Qualitätsweine schmeckt nach dem Terroir und dem unverwechselbaren Handwerk des Winzers. Die feinen Lindt EXCELLENCE Tafeln mit Chili, Fleur de Sel oder Mild 85 % Kakaoanteil runden die Weine mit spannenden, aber harmonischen Geschmackskomponenten ab. Pfaffmann Weine und Lindt EXCELLENCE - ein absolutes Qualitäts-Team!

Aktionspreis: 22,90 EUR zzgl. Versandkosten

Paket 2: White Delight

Faubel Maikammer Gelber Muskateller feinherb 2021 / Lindt EXCELLENCE Mild 70 %

Nehb Gewürztraminer Kabinett feinherb 2019 / Lindt EXCELLENCE Orange Intense

Weingut Becker Sommerbrise Weisswein Cuvée 2021 / Lindt EXCELLENCE Cacao Pur

Das Paket White Delight zeigt, dass neben Rotweinen auch Weißweine wunderbar mit dunklen Tafeln von Lindt EXCELLENCE harmonieren. Die Aromen reichen von eleganten und kräftigen Noten bis zu feinherben und fruchtigen Komponenten. Ein spannendes Genusserlebnis, das sich ideal für Einsteiger und alle Neugierigen eignet.

Aktionspreis: 19,90 EUR zzgl. Versandkosten

Paket 3: Red Deluxe Edition

Terzini Montepulciano d'Abruzzo 2019 / Lindt EXCELLENCE Mild 85 %

Handke macht Carignan Grenache Syrah 2017 / Lindt EXCELLENCE Mild 90 %

Remstalkellerei Merlot "M" trocken 2020 / Lindt EXCELLENCE Weisser Nougat

Das Red Deluxe Edition Paket verspricht eine verführerische Kombination: Kräftige, gehaltvolle Beeren treffen auf edle Kakaobohnen und vereinen sich zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Neben der klassischen Paarung ausgewählter Premium-Rotweine mit Schokoladen mit hohem Kakaogehalt sorgt die neue Lindt EXCELLENCE Weisser Nougat für eine überraschende Note.

Aktionspreis: 26,90 EUR zzgl. Versandkosten

Die perfekte Verkostung

Die Lindt & VINZERY Genießer-Boxen hervorragend für alle, die guten Wein und Schokolade genießen oder sich an das Thema Food Pairing herantasten möchten.

Eine Verkostung soll in erster Linie Spaß machen. Um das Erlebnis optimal zu gestalten, haben Birthe Haselsteiner, Head of Sensory bei Lindt & Sprüngli in Deutschland und Tina Pfaffmann einige Tipps.

"Das perfekte Geschmackserlebnis beginnt schon vor der eigentlichen Verkostung. Kreieren Sie eine Umgebung mit Wohlfühlatmosphäre, um den besonderen Moment zu zelebrieren. Übrigens kann sich auch unsere Laune auf unser Geschmacksempfinden auswirken! Wer positiv gestimmt in das Tasting geht, wird den Probier-Prozess mehr genießen", so Tina Pfaffmann, vom Weingut Pfaffmann.

"Bei einer Verkostung von Wein und Schokolade empfehle ich mit dem Wein zu beginnen. Versuchen Sie sich bewusst auf die einzelnen Komponenten zu fokussieren: Farbe, Geruch, Geschmack. Anschließend wird die Schokolade genossen. Achten Sie beim Brechen auf das hörbare Knacken, machen Sie sich den Duft und zuletzt den Geschmack der Schokolade bewusst. Spüren Sie beim Verkosten dem einzigartigen Schmelz der Schokolade nach. So beziehen Sie neben den Geschmacksknospen auch alle anderen Sinne ein und machen das Tasting zu einem umfassenden Erlebnis. Nun ist der beste Zeitpunkt, um erneut ein Stück Schokolade im Mund zart schmelzen zu lassen und mit einem Schluck Wein zu kombinieren. Lassen Sie sich von den vielschichtigen Aromen überraschen", empfiehlt Birthe Haselsteiner, Head of Sensory bei Lindt & Sprüngli.

"Damit sich die Aromen des Weines perfekt entfalten, ist es ratsam auf die richtige Temperierung zu achten. Für Anfänger klingt das zunächst kompliziert, aber es ist ganz einfach. Für Rotweine gilt die Faustregel, sie bei Raumtemperatur zu genießen. Weißweine halte ich im Kühlschrank gerne bei 5 Grad Celsius, im Glas entfalten sie sich dann ideal auf 7 Grad", sagt Tina Pfaffmann vom Weingut Pfaffmann.

"Für ein optimales Verkostungserlebnis empfehle ich in aufsteigender Geschmacksintensität vorzugehen. Probieren Sie Schokoladen mit einem niedrigen Kakaogehalt zuerst. Intensive Sorten, z.B. mit Chili oder unsere Lindt Cacao Pur sollten zum Schluss genossen werden. Um sich vollkommen auf die Weine und Schokoladen fokussieren zu können, vermeiden Sie störende Raumdüfte oder Parfums", Birthe Haselsteiner Head of Sensory bei Lindt & Sprüngli.

"Mit den drei Lindt & VINZERY Boxen ist es uns gelungen, ideale Verbindungen unterschiedlicher Geschmacksaromen zu schaffen. Von bewährten Klassikern bis hin zu neuen Kombinationen. Die Boxen eignen sich für erfahrene Genussexperten, bieten jedoch auch den perfekten Einstieg für alle Neugierigen", sagt Birthe Haselsteiner, Head of Sensory bei Lindt & Sprüngli.

