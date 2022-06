Lindt

Lindt gewinnt erneut den "PETA Vegan Food Award"

Erfolgsstory der veganen Schokolade geht weiter

Die Jury des PETA Vegan Food Awards bestätigt zum wiederholten Male die Bemühungen des Premium-Schokoladenherstellers Lindt - und zeichnet die "Lindt Vegan Classic" als beste vegane Schokolade aus. Zuvor hatte Lindt sein veganes Produktportfolio erweitert, um der wachsenden Anzahl an Fans veganer Schokolade noch mehr Vielfalt zu bieten.

Zum vierten Mal in Folge hat die größte Tierrechtsorganisation Deutschlands in diesem Jahr den PETA Vegan Food Award verliehen. Entscheidend für die Vergabe der begehrten Auszeichnung sind unter anderem eine eindeutig vegane Kennzeichnung, Innovation, Ausbau der Produktpalette und vor allem: der Geschmack. Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland, sagte dazu: "Lindt zeigt mit der Haferdrink Schokolade Vegan Classic vorbildlich, dass genussvolle und rein pflanzliche Geschmackskreationen jederzeit möglich sind. Eine vegane Ernährungsweise ist gut für die Tiere, die Menschen und die Umwelt. PETA gratuliert zum Gewinn des Vegan Food Awards 2022 in der Kategorie 'Beste vegane Schokolade'."

Seine vegane Erfolgsstory, die im November 2020 mit drei Haferdrink-Geschmacksvarianten der jungen Produktmarke Lindt HELLO startete, schreibt Lindt seither fort. Und beweist nun einmal mehr, dass der Premium-Schokoladenhersteller seinen hohen Ansprüchen gerecht wird: wer auf Kuhmilch verzichtet, muss nicht auf hochwertigen Schokoladengenuss verzichten. Die vegane Komposition aus feinstem Kakao, mildem Haferdrink und cremigem Mandelmark sorgt für einen feinen Schmelz und macht die "Lindt Vegan Classic" zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.

"Wir sind sehr stolz, diesen Titel mit Lindt erneut zu gewinnen. Dass auf unseren letztjährigen PETA Vegan Award mit der HELLO Vegan Produktlinie gleich die nächste Auszeichnung für die Lindt Vegan Classic folgt, motiviert uns, diesen Weg mit voller Kraft weiterzuverfolgen: Konsument*innen sollten bei einer veganen Schokoladen-Alternative den bestmöglichen Geschmack erhalten", sagte Nadine Lindt, Direktorin Marketing der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH. "Sie verlassen sich schließlich auf die hohe Qualität unseres Hauses."

