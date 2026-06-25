Apothekerkammer Nordrhein

25 Jahre QM-Zertifizierung durch die Apothekerkammer Nordrhein

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Düsseldorf (ots)

Struktur, Sicherheit und Vertrauen: Qualitätsmanagement stärkt die Arzneimittelversorgung

Seit 25 Jahren steht die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen durch die Apothekerkammer Nordrhein für verlässliche Standards, strukturierte Abläufe und kontinuierliche Verbesserung in Apotheken. Was heute ein etabliertes Zertifizierungsangebot ist, wurde maßgeblich von Apothekerinnen und Apothekern entwickelt.

Bei der Kammerversammlung wurden nun unter anderem Dr. Jutta Doebel und Dr. Gerald Kaliwoda für ihr langjähriges Engagement geehrt. Als Auditorinnen und Auditoren sowie Mitglieder der Zertifizierungskommission haben sie das Zertifizierungsangebot der Apothekerkammer Nordrhein von Beginn an mit aufgebaut, weiterentwickelt und über viele Jahre aktiv begleitet.

Von den ersten Formularen zum etablierten System

Als vor 25 Jahren am 26. April 2001 die erste Apotheke durch die Apothekerkammer zertifiziert wurde, gab es weder fertige Handbücher noch festgelegte Prüfabläufe. "Zu dieser Zeit gab es noch kein fertiges System. Wir haben Formblätter entworfen, in Audits eingesetzt und immer wieder angepasst", erinnert sich Dr. Doebel. Gerade in dieser Zeit hat sie die Kammer als eine Möglichkeit kennengerlernt, in der sie unbürokratisch etwas bewegen und verändern kann. "Die Kammer ist kein Gebetsbuch, sondern bedeutet Mitverantwortung."

Die ersten Audits wurden bewusst zu zweit durchgeführt - ein gemeinsamer Lernprozess, aus dem Schritt für Schritt ein strukturiertes System entstand.

Bereits am 4. Juni 2000 verabschiedete die Kammerversammlung die erste QMS-Satzung und legte damit den Grundstein für ein strukturiertes Qualitätsmanagement in den Apotheken. Ein weiterer wichtiger Meilenstein folgte 2008 mit der Einführung des bundeseinheitlichen BAK-Zertifikats, das zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz im Qualitätsmanagement beitrug.

Für Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, ist diese Entwicklung ein wesentliches Merkmal des Systems: Es verbinde fachliche Expertise mit praktischer Anwendbarkeit und sei damit ein Angebot aus dem Berufsstand heraus.

Die Arzneimittelversorgung ist ein hochsensibler Bereich. Schon kleine Fehler in Abläufen können gravierende Folgen haben. Ein strukturiertes und gelebtes Qualitätsmanagement ist daher unverzichtbar. "Ein gelebtes Qualitätsmanagement ist ein zentraler Bestandteil moderner Arzneimittelversorgung. Es schafft Sicherheit für Patientinnen und Patienten und gibt den Teams in den Apotheken klare Orientierung im Alltag", betont Hoffmann.

Praxisnah: "Von Apothekern für Apotheker"

Ein wesentliches Merkmal der Zertifizierung durch die Kammer ist ihre Nähe zur Praxis. Die Zertifizierung erfolgt durch Kolleginnen und Kollegen, die die Abläufe in Apotheken aus eigener Erfahrung kennen. "Das Kammerzertifikat ist von Apothekern für Apotheker. Genau das macht den Unterschied", betont Dr. Doebel.

Auch wenn Audits gelegentlich herausfordernd waren, berichten die Beteiligten bis heute von spannenden Einblicken in die gelebte Praxis und vom offenen Austausch vor Ort. Unter dem Motto "Tue Gutes und sprich darüber" wurde Qualität nicht nur geprüft, sondern sichtbar gemacht und kontinuierlich weiterentwickelt.

Qualität, die bei den Menschen ankommt

Dass Qualitätsmanagement kein Selbstzweck ist, sondern direkt bei den Patientinnen und Patienten ankommt, zeigt die Erfahrung aus der Praxis. "Qualität bindet Kunden und spart Geld", sagt Dr. Kaliwoda. "Diese Erkenntnis aus der Industrie lässt sich eins zu eins auf die Apotheke übertragen. Mit einem guten QMS macht die Arbeit im Team mehr Freude, und die Kundinnen und Kunden merken den Unterschied."

Gerade die persönliche Betreuung bleibt ein entscheidender Vorteil der Vor-Ort-Apotheke: "Was große Versandanbieter nicht leisten können, ist die individuelle Beratung und die Sicherheit, für jeden Patienten die richtige Lösung zu finden."

Ein System mit Zukunft

Auch nach 25 Jahren bleibt das Ziel klar: Apotheken dabei unterstützen, ihre Prozesse sicher, effizient und patientenorientiert zu gestalten. Neue Versorgungsformen, steigende regulatorische Anforderungen und die fortschreitende Digitalisierung erhöhen die Komplexität - und machen ein funktionierendes Qualitätsmanagement wichtiger denn je.

"Die Kolleginnen und Kollegen, die wir heute auszeichnen, haben über Jahrzehnte hinweg entscheidend dazu beigetragen, Qualität in unseren Apotheken weiterzuentwickeln", sagt Kammerpräsident Dr Armin Hoffmann. "Sie haben nicht nur Standards überprüft, sondern Qualität aktiv mitgestaltet - verlässlich, sachkundig und mit großem Verantwortungsbewusstsein. Dieses Engagement ist ein starkes Zeichen für die Verantwortung unseres Berufsstandes."

Die Ehrung der langjährigen Auditorinnen, Auditoren und Zertifizierungskommissionsmitglieder ist damit mehr als ein Jubiläum: Sie steht für Kontinuität, Engagement und den gemeinsamen Anspruch, die Arzneimittelversorgung jeden Tag ein Stück besser zu machen.

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