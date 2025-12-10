Congress und Messe Innsbruck GmbH

Internationales Holzbau-Forum Innsbruck

Bild-Infos

Download

Innsbruck (ots)

Vom 3. bis 5. Dezember 2025 war Innsbruck und sein Convention Center erneut der globale Treffpunkt der Holzbauwirtschaft: Das Internationale Holzbau-Forum (IHF) behandelte die aktuellen Entwicklungen, die Potenziale des Werkstoffs Holz und Zukunftsfragen der Branche. Bei seiner 29. Ausgabe erreichte der weltweit größte Kongress mit begleitender Ausstellung in diesem Segment erstmals über 3.000 Teilnehmende aus mehr als 40 Nationen. Die Industrie und Praxis war mit rund 225 Unternehmen bei der Fachausstellung bestens vertreten.

Unter dem Motto „Aus der Praxis – für die Praxis“ präsentierte sich das Internationale Holzbau-Forum 2025 vom 3. bis 5. Dezember als Plattform für Wissenstransfer, Innovation und internationale Vernetzung. Besonders erfreulich für die Veranstalter war die hohe Nachfrage und die steigende Internationalität der über 3.000 Experten aus Handwerk, Ingenieurwesen, Architektur, Forschung und Industrie.

Vielseitiges Programm mit internationaler Strahlkraft

Der Kongress startete mit einem hochkarätigen Auftaktblock zu Wohnbauwirtschaft, Ressourcenverfügbarkeit und biodiversitätsorientierter Projektentwicklung. Fünf parallele PROLOG-Formate von Architektur über Fertigbau bis zu Verbindungstechnik und Aspekten der Gesundheit und des Wohlbefindens boten vertiefende Einblicke in zentrale Themenbereiche. Der zweite Kongresstag rückte politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für den Holzbau in den Mittelpunkt. Internationale Projekte aus Tragwerksplanung und Forschung, Diskussionsforen sowie Beiträge aus dem Master Colloquium setzten weitere inhaltliche Akzente. Der abschließende Freitag stand im Zeichen der konstruktiven Praxis und präsentierte herausragende Ingenieur- und Hallenbauwerke sowie mehrgeschossige Holzbauprojekte weltweit. Ein Blick auf die Weltausstellung 2025 in Osaka und Japans Ansatz für kreislauffähigen Systemholzbau rundete das Programm ab. Die begleitende Fachausstellung mit über 225 Ausstellern unterstrich die Bedeutung des IHF als führende wissenschaftliche und praxisorientierte Innovations- und Austauschplattform der Branche.

Congress Innsbruck als Top-Standort für den Weltleitkongress

Die Veranstalter betonen, dass der Congress Innsbruck optimale räumliche, technische und organisatorische Voraussetzungen für den internationalen Branchendialog bietet: „Für das Internationale Holzbau-Forum ist Innsbruck ein idealer Standort, zentral in Europa gelegen, hervorragend erreichbar und getragen von einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem Team der Congress Messe Innsbruck. Wir fühlen uns hier bestens aufgehoben“, erklärt Uwe Germerott, Geschäftsführer des Forum Holzbau.

Key-Account-Managerin Ingrid Höhensteiger ergänzt: „Innsbruck bietet ein Gesamtpaket, das einfach passt. Die hervorragende Erreichbarkeit, das ausgezeichnete Kongresshaus und die authentische Umgebung schaffen ideale Rahmenbedingungen. Entscheidend ist jedoch die äußerst professionelle, engagierte und serviceorientierte Zusammenarbeit mit dem Team der Congress Messe Innsbruck.“

Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), freut sich über den erfolgreichen Verlauf: „Die Kraft des Internationalen Holzbau-Forums, mit sehr starker internationaler Beteiligung der Wissenschaft und Industrie, sowie die hohe fachliche Qualität unterstreichen die internationale Bedeutung dieser Plattform für die gesamte Branche. Ich freue mich, dass wir unsere Kompetenzen und unsere Gastfreundschaft einbringen dürfen und bedanke mich sehr herzlich bei den Entscheidungsträgern, Organisatoren und unseren Partnern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und das in uns gesetzte Vertrauen.“

Die Veranstalter freuen sich bereits auf die 30. Jubiläumsausgabe 2026 in Innsbruck.

Zum Artikel Presseportal

Original-Content von: Congress und Messe Innsbruck GmbH, übermittelt durch news aktuell