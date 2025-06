Bits & Pretzels

Bits & Pretzels 2025: Europas führendes Gründerfestival startet mit neuem Konzept und erweitertem Fokus

Bild-Infos

Download

München (ots)

Europa steht vor der nächsten Phase seiner Innovationsgeschichte. Geopolitische Spannungen, technologische Abhängigkeiten und der globale Wettbewerb um Talente und Kapital prägen die Bedingungen für unternehmerisches Wachstum. Doch gerade in diesen Herausforderungen sehen die Gründer der Bits & Pretzels - Andy Bruckschlögl, Bernd Storm van's Gravesande und Felix Haas - klare Chancen für Europa, im internationalen Innovationswettlauf voranzugehen: wenn Wirtschaft, Kapital und Politik enger zusammenarbeiten.

Bits & Pretzels 2025 macht sich erneut für eine mutige europäische Gründerkultur stark: Unter dem Motto "Connecting Europe" wird das Festival zur Plattform für den gezielten Austausch zwischen Scale-ups, Investoren und politischen Entscheidern. Vom 29. September bis 1. Oktober 2025 werden rund 7.500 Teilnehmende in München erwartet - darunter 2.500 Investorinnen und Investoren, über 70 % internationale Speaker und zahlreiche führende europäische Wachstumsunternehmen. Europas prominentestes Gründerfestival positioniert sich damit als Schlüsselveranstaltung für die nächste Phase europäischer Innovationspolitik.

Neues Bühnenkonzept: Mehr Tiefe, gezielter Austausch

Was einst als Gründerfrühstück begann, ist heute eine der führenden Plattformen für Unternehmertum in Europa. 2025 startet Bits & Pretzels mit einem radikal erweiterten Konzept, das Business-Relevanz in den Mittelpunkt stellt. Die Bühnenzeit wird um 60 % reduziert, um Raum für konkreten Austausch zu schaffen - in Form von Roundtables, kuratierten Matching-Formaten und Q&A-Sessions in Kleingruppen mit führenden Köpfen aus Wirtschaft und Politik. Themenräume für spezifische Zielgruppen - etwa für Early-Stage-Startups, Female Founders, CFOs oder Corporate CEOs - bieten einen fokussierten Rahmen für inhaltliche Tiefe und praktische Relevanz. "Bits & Pretzels war immer ein Ort für Inspiration. 2025 legen wir den Fokus noch stärker auf Umsetzung", erklärt Andy Bruckschlögl, Mitgründer von Bits & Pretzels. "Gerade in einem fragmentierten Markt wie Europa brauchen Start- und Scale-ups klare Antworten: zu Skalierung, zu Förderstrukturen, zu Innovationsprojekten. Und den direkten Zugang zu Ansprechpartnern und -partnerinnen. Das können wir bieten."

Connecting Europe: Fokus auf grenzüberschreitende Kooperation

2025 wird "Connecting Europe" zum gelebten Leitmotiv: Mit noch mehr europäischen Länderpartnern und internationalen Teilnehmenden setzt die Bits & Pretzels ein Zeichen für erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Aber auch der notwendige Brückenschlag in die USA wird durch die Präsenz renommierte Speaker und Unternehmen gesichert und macht das Event zum Treffpunkt für die gesamte Innovationskette. Mit neuen Formaten wie dem Investor Summit mit über 2.500 Kapitalgebern (darunter mehr als 500 Limited Partners) und dem CIO Summit rückt das Festival Scale-ups ab Series B, General Partners führender VC-Fonds und Entscheiderinnen und Entscheider aus der Industrie ins Zentrum. "Europa hat enormes unternehmerisches Potenzial - jetzt geht es darum, es auch wirtschaftlich wirksam werden zu lassen", betont Felix Haas, Mitgründer von Bits & Pretzels. "Dafür braucht es Kapital, Exit-Perspektiven und eine Kultur, die unternehmerischen Mut belohnt - genau da setzen wir an."

KI als Gamechanger: Europas Innovationsagenda im Zeichen von künstlicher Intelligenz

Kaum ein Begriff prägt die öffentliche Debatte derzeit stärker als Künstliche Intelligenz. Was vielerorts noch als Zukunftsversprechen, Investitionshype oder Risikofaktor gilt, wird auf der Bits & Pretzels greifbar: Europas innovativste KI-Startups, führende Technologiepioniere und politische Entscheidungsträgerinnen und -träger zeigen in München konkrete Einsatzbeispiele und diskutieren über wirtschaftliche Chancen, regulatorische Leitplanken und technologische Perspektiven von KI. "Europa darf sich beim Einsatz künstlicher Intelligenz nicht ausschließlich auf ethische Leitplanken und Fairness-Debatten konzentrieren. Entscheidend ist, dass wir AI als wirtschaftliches Werkzeug begreifen - zur radikalen Optimierung von Prozessen, zur Weiterentwicklung von Produkten und zur Neugestaltung ganzer Service-Ökosysteme", schlussfolgert Bernd Storm van's Gravesande, Mitgründer von Bits & Pretzels. "Unser Festival schafft die Bühne für genau diesen Anspruch: Wir bringen die klügsten Köpfe zusammen, von Pionieren aus der AI-Startup-Szene über Investorinnen und Investoren bis hin zu politischen Entscheidungsträgern und Innovationsverantwortlichen etablierter Unternehmen."

Original-Content von: Bits & Pretzels, übermittelt durch news aktuell