Congress und Messe Innsbruck GmbH

Alpinmesse mit Alpinforum 2025: Europas größte Bergsportmesse mit Fachtagung in Innsbruck

Bild-Infos

Download

Innsbruck (ots)

Zwei Tage Bergsport pur: Neuheiten, Wissen und Sicherheit im Fokus

Vom 22. bis 23. November 2025 wird die Messe Innsbruck zum Treffpunkt der alpinen Welt: Die Alpinmesse mit Alpinforum, veranstaltet von der Congress Messe Innsbruck (CMI) in Kooperation mit dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS), verbindet als europaweit einzigartiges Format Bergsportmesse, Fachtagung, Vorträge, Workshops und Erlebniszonen unter einem Dach. Besucherinnen und Besucher können direkt mit Markenherstellern, Expertinnen, Athleten und Institutionen in Kontakt treten, Produktneuheiten entdecken und Wissen rund um alpine Sicherheit vertiefen.

Über 200 Aussteller präsentieren Neuheiten und Innovationen aus den Bereichen Bergsteigen, Skitouren, Freeride, Klettern, Bouldern, Trailrunning, Biken und alpine Sicherheit. Die Messe richtet sich an die gesamte Bergsportcommunity, von Hobbysportlern bis Profis, und zieht ein Publikum aus Österreich, den Alpenländern und ganz Europa an.

Ein inhaltlicher Höhepunkt ist das Alpinforum des ÖKAS am Samstag, das heuer unter dem Leitthema „Bergsteigen, nur gesund?“ steht. Expertinnen und Experten aus Medizin, Psychologie und Bergsport beleuchten, wie Leistungsdenken, Selbstoptimierung und mentale Stärke am Berg zusammenwirken und wie Wissen, Technologie und Prävention zu mehr Sicherheit im alpinen Gelände beitragen.

Über 50 Workshops mit rund 900 Plätzen vermitteln praxisnahes Wissen zu Themen wie Lawinensuche, Ausrüstungspflege, Tourenplanung, Hochtouren oder Trailrunning. Neu ist die Alpinmesse Pro, die erstmals einen exklusiven Rahmen für den Branchenaustausch zwischen Ausstellern und Sportfachhändlern bietet. Der Community Corner lädt zudem zum Netzwerken und Erfahrungsaustausch unter Bergsportgruppen und Initiativen ein.

Zu den Programmhighlights zählen zudem die rund 50 Vorträge von Bergsportgrößen wie Gerlinde Kaltenbrunner, Jakob Schubert, Lukas Wörle, den Weger Brothers oder Johanna Hiemer. Auf der „Fuckup Night meets Alpinmesse“ erzählen Nina Gigele, Tom Burger und Hannah Philomena Scheiber offen über Rückschläge und Learnings. Darüber hinaus findet im Rahmen der Messe die Online-Weltpremiere des Freeride-Films „Out of the Ordinary“ statt.

„Die Alpinmesse mit Alpinforum steht für Innovation, Begegnung und die Begeisterung für den Bergsport in all seinen Facetten“, berichtet Christian Mayerhofer, Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern eine einzigartige Plattform für Wissen, Erlebnis und Austausch zu schaffen.“ Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit Peter Paal betont: „Die Alpinmesse mit Alpinforum ist europaweit einzigartig. Sie verbindet Fachwissen, Erfahrungsaustausch und Sicherheit am Berg auf höchstem Niveau.“

Alpinmesse mit Alpinforum

Datum: 22.11.2025 - 23.11.2025

Art: Messen

Ort: Messe Innsbruck

Ing.-Etzel-Straße

6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.alpinmesse.info/

Alpinmesse 2025 Jetzt mehr erfahren

Original-Content von: Congress und Messe Innsbruck GmbH, übermittelt durch news aktuell