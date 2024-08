American Express Europe S.A. (Germany branch)

Amex Life ON: A Culinary Quest in Köln und Berlin

Erstklassiges Hotelambiente genießen und einzigartige Kulinarik erleben

Frankfurt am Main (ots)

American Express® freut sich, zwei weitere Experiences der Amex Life ON: "A Culinary Quest" Eventreihe anzukündigen. Nach dem geschmackvollen Auftakt in Hamburg, welcher Anfang des Sommers stattgefunden hat, steht vom 23. bis 24. August 2024 die kulinarische Reise im Design Hotel "THE QVEST" in Köln an, welche von der australischen Gastköchin Ellie Bouhadana ausgerichtet wird. Vom 11. bis 12. September 2024 folgt das finale Event der Reihe unter der Leitung des Amsterdamer Kreativstudios Oficina im Berliner Hotel "Wilmina", welches ebenfalls zur Design Hotel Collection zählt. In den Genuss der kulinarischen Reise können alle Interessierten kommen, die eine Übernachtung in einem der beiden Hotels buchen und so einen Vorgeschmack darauf erhalten, wie es sich anfühlt, American Express Karteninhaber:innen zu sein.

Mit der Amex Life ON: A Culinary Quest Eventserie, kuratiert von Design Hotels, präsentiert American Express Food-Liebhabern den Zugang zu inspirierenden kulinarischen Talenten in drei verschiedenen Städten in Deutschland. Teilnehmer:innen haben die Gelegenheit, bei einer einmaligen Food-Experience hautnah zu erleben, wo die Wurzeln der Köch:innen liegen, was ihre Kochkunst ausmacht und was sie antreibt. Sie begleiten sie zum Ursprung des guten Geschmacks, erfahren, wie sich Zutaten anfühlen, und erleben, wie Essen zur Kunst wird.

Amex Life ON: A Culinary Quest ist Teil der Veranstaltungsreihe Amex ON, mit der American Express dieses Jahr besondere Momente mit inspirierenden Partnern schafft. Damit ermöglicht das Unternehmen unvergessliche Erlebnisse in den Bereichen Kunst, Musik, Kulinarik, Reisen und Fashion.

A Culinary Quest in Köln: Mit Ellie Bouhadanas Fusionküche in verschiedene Kulturen eintauchen

Vom 23. bis 24. August 2024 haben die Teilnehmenden der Experience im Kölner Hotel "THE QVEST" die Möglichkeit, in die lebendige Welt der australischen Köchin Ellie Bouhadana einzutauchen, die sich derzeit auf Europareise befindet. Die gefragte Kochbuchautorin lebt in Melbourne und verwandelt ihre langjährige Erfahrung der mediterranen Kochkunst in außergewöhnliche Gerichte. Bekannt ist Ellie für ihre traditionellen Techniken und visuell beeindruckende Gerichte mit saisonalen Zutaten aus der Region. Ihre sephardisch-marokkanischen und aschkenasischen Wurzeln beeinflussen ihre kulinarischen Kreationen und Prozesse.

Gemeinsam mit Ellie Bouhadana lernen die Gäste eine neue Welt von Aromen und Kulturen kennen. In ihrer Masterclass erklärt die Chefköchin, wie Zitronen traditionell nach dem Rezept ihrer Großeltern konserviert werden. Anschließend sammeln die Teilnehmenden in einem einmaligen Markt-Setting landestypische Kräuter und Gewürze. Abgerundet wird die Experience mit einem exklusiven Dinner, bei dem sie in den Geschmack von Ellies Kochkünsten kommen.

A Culinary Quest in Berlin: Mit Oficina kunstvolle Food Stories erleben

Vom 11. bis 12. September 2024 trifft Interior Design auf Food Design. In dieser Ausgabe von Amex Life ON: "A Culinary Quest" im Berliner Design Hotel "Wilmina" teilen die Gründerinnen von Oficina, Zana Josipovic und Naiara Sabandar, die Philosophie ihrer Amsterdamer Kantine und Food Design Studios. Oficina ist eine Kantine, die eine sorgfältig zusammengestellte, wechselnde Speisekarte anbietet, bei der hochwertige Produkte im Vordergrund stehen. Das kreative Team verwandelt Essen in ein fesselndes multisensorisches Erlebnis. Jedes Gericht spiegelt dabei ihre visionäre Kreativität bis ins kleinste Detail wider.

Auf dieser kulinarischen Reise werden die Gäste durch eine Reihe von Ritualen geführt. Sie können sich auf ein olfaktorisches Erlebnis der Berliner Duftfdesigner und -forscher von Team Ryoko sowie auf eine zeremonielle Kuration japanischer Tees freuen. Auf diese introspektiven Momente folgen ein Amuse-Bouche und eine visuelle Dinner-Installation, bei welchem Oficina ihre Expertise in der Gestaltung harmonischer Momente präsentiert.

"MitAmexLife ON: A Culinary Quest in Köln und Berlin wollen wir den Zugang zu inspirierenden kulinarischen Erlebnissen erweitern. Gemeinsam mit Design Hotels und unseren Gastköch:innen Ellie Bouhadana und Oficina schaffen wir besondere Momente, um die Vorteile von American Express für die Teilnehmer:innen als "Member for a Day" erlebbar zu machen", sagt Fabiana Mingrone, Country Managerin bei American Express Deutschland.

Jetzt die Vorteile von American Express erleben

Um an der Experience teilnehmen zu können, buchen Interessierte ein Zimmer im jeweiligen Design Hotel und erhalten die Experience gratis dazu. Seit dem 7. August 2024 ist die Buchung im Design Hotel "THE QVEST" möglich, am 20. August 2024 wird der Zugang für die Buchung im Berliner Hotel "Wilmina" freigeschaltet.

American Express Karteninhaber:innen steht für beide Events ein separates Zimmerkontingent zur Verfügung, das in Kürze über die Amex Experiences App buchbar ist.[1] Interessierte können weitere Details zur Veranstaltung und den Buchungsmöglichkeiten unter Life ON | American Express Deutschland sowie auf dem Instagram-Profil @amex_de finden.

[1] Es gelten Bedingungen. American Express Karteninhaber:innen finden diese unter der jeweiligen Experience in der American Express Experience App.

Original-Content von: American Express Europe S.A. (Germany branch), übermittelt durch news aktuell