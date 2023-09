Blitzrechner

Weltvegetariertag am 01.10.2023

Doch sollte man Vegetarier überhaupt feiern?

Berlin (ots)

Am 01.10.2023 ist Weltvegetariertag. Die Gründe für eine vegetarische Ernährung sind vermeintlich klar: keine problematische Tierhaltung, weniger Ressourcenverbrauch, niedrigerer CO2-Ausstoß usw. Aber wie groß ist der Einfluss eigentlich genau? Lässt sich der Nutzen einer vegetarischen Ernährung genau bemessen? Und kann man sich für eine vegetarische Ernährung feiern lassen? Der "Fleischrechner" gibt Antworten.

Unter https://www.blitzrechner.de/fleisch kann genau berechnet werden, wie viel Antibiotika, Dünger und Klimagase durch den eigenen Fleischkonsum verursacht werden und wie viele Tiere verzehrt werden. Standardwerte wie der durchschnittliche Fleischkonsum sind bereits vorausgefüllt, können aber einfach auf das eigene Essverhalten angepasst werden. So erhält jeder Verbraucher sein ganz persönliches Ergebnis. Zudem kann simuliert werden, wie viele Ressourcen eingespart werden, wenn ein Teil der Fleischmahlzeiten durch eine vegetarische Alternative ersetzt wird.

"Jeder darf und soll so viel oder wenig Fleisch essen, wie er oder sie mag. Aber weder der eingefleischteste Vegetarier, noch der grünste Fleischesser, weiß doch in der Praxis genau, worauf sich der eigene Konsum im Laufe der Zeit summiert. Und welche Auswirkungen dieser die Umwelt hat. Für die meisten Menschen ist es total spannend, das eigene Konsumverhalten visualisiert zu bekommen.", so Tim Lilling, Projektleiter von blitzrechner.de und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Jeder sollte für sich selbst entscheiden, ob er stolz auf sein Konsumverhalten sein kann. Und wer als Fleischesser ganz mutig ist, kann ja hin und wieder mal versuchen, ob der Verzicht auf Fleisch wirklich so schlimm ist."

Über den Weltvegetariertag

Der Weltvegetariertag, der jährlich am 1. Oktober gefeiert wird, ist ein internationaler Aktionstag, der die Vorzüge einer fleischlosen Lebensweise hervorheben soll. Er wurde erstmals im Jahr 1977 begangen. Ziel dieses Tages ist es, auf die positiven Aspekte des Vegetarismus für Gesundheit und Umwelt aufmerksam zu machen, und Menschen zu motivieren, zumindest an diesem Tag auf Fleisch zu verzichten.

Über blitzrechner.de

Blitzrechner.de ist das führende deutsche Rechnerportal mit Schwerpunkt Verbraucherthemen und bietet Antworten zu alltäglichen Fragen, von Stromverbrauch bis Prozentrechnung. Mit über 200 kostenfreien Online-Rechnern erhalten Nutzer rasch Lösungen. Das Angebot wird durch Hintergrundinfos, Infografiken und Expertenmeinungen ergänzt. Die Plattform ist kostenfrei und hat ihren Sitz in Berlin.

