KfW-Verwaltungsrat verlängert Vertrag von KfW-Vorstandsmitglied Christiane Laibach

Frankfurt am Main (ots) - - Unterschiedliche Entwicklungen bei Gründungen im Vollerwerb (- 8 %) und Nebenerwerb (+ 11 %) - Anteil der Gründerinnen steigt auf 44 % - Präferenz für berufliche Selbstständigkeit bundesweit am höchsten in Hamburg, am niedrigsten in Sachsen-Anhalt Nach dem deutlichen Rücksetzer im ...

mehr