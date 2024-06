KfW finanziert tunesisches Unterseekabel zum Export von grünem Strom in die EU

Frankfurt am Main (ots) - - Teilnahme für Unternehmen ab Gründungsjahr 2019 - Weitere Preise: KfW Capital Award für "Best Female Investor", "Best Impact Investor" und Sonderpreis "Best Emerging Manager" - Die Awards sind insgesamt mit 50.000 Euro dotiert Die Bewerbungsphase für den diesjährigen KfW Award Gründen geht nun in die letzte Runde - noch bis zum 1. Juli ...

mehr