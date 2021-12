SUD Service & Dienstleistungs AG

SUD Service & Dienstleistungs AG: Spezialisiert auf die Vermittlung individueller Finanz-Sanierungskonzepte

Zug (ots)

Der Monat Dezember ist die Zeit zurückzublicken und Bilanz zu ziehen. Wie ist das Jahr verlaufen: Was war gut, was war weniger gut und was war eine Belastung? Den meisten Menschen fällt in diesem, wie schon im letzten Jahr, bei dem Stichwort Belastung das Wort Corona ein. Die Pandemie hat uns alle mehr oder weniger stark tangiert - viele hat sie in die Schulden getrieben.

Einerseits lässt sich in der Krise Geld sparen, weil es weniger Gelegenheit zum Ausgeben gibt, andererseits haben Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit, Selbstständige und Geringverdienende unvermittelt weniger Geld verdienen können.

In einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld gaben bereits im Februar 0,5 Prozent der Befragten an, sich in der Krise zusätzlich verschuldet zu haben, um über die Runden zu kommen. Das klingt wenig, aber 0,5 Prozent der erwachsenen Deutschen sind mehr als 300.000 Menschen. Je länger die Corona-Pandemie anhält, desto mehr private Haushalte werden in eine Schuldenkrise abrutschen, weil sie von massiven Einkommenseinbrüchen betroffen sind und deshalb häufig nicht mehr in der Lage sind ihre laufenden Kosten zu bezahlen. Arbeitslosigkeit gilt als Hauptauslöser für eine Überschuldung. Laut Statistischem Bundesamt betrifft das über 40 Prozent der Fälle. Auch führt ein geringeres Einkommen bei Lohnkürzungen, einer langwierigen Krankheit oder Trennung vom Partner häufig zur Überschuldung.

Schulden sind für die meisten sehr belastend und die täglichen Geldsorgen erschweren es, sich mit der finanziellen Situation konstruktiv auseinanderzusetzen. Zumeist ist auch das fachliche Wissen darüber, was man in einer solchen Situation tun muss, nicht ausreichend vorhanden. Wer seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und dessen Konto ständig im Minus ist, sollte sich daher besser früher als später professionelle Hilfe suchen.

Die SUD Service & Dienstleistungs AG aus Zug in der Schweiz ist darauf spezialisiert, Menschen in einer Verschuldungssituationen schnell und unkompliziert zu helfen. Das Unternehmen vermittelt deutschlandweit erfahrene Finanzexperten, die ihren Mandanten kompetent aus der finanziellen Misere heraushelfen. Durch ihre jahrelange Erfahrung verfügt das SUD-Team über eine hervorragende Expertise. Sie kennen sich in der Branche bestens aus und arbeiten nur mit ausgewiesenen Finanzsanierungsexperten zusammen. Auch für komplizierte Verschuldungsfälle lässt sich meist eine maßgeschneiderte Lösung finden. Über die Internetseite Finanzsanierung24 können Betroffene eine kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen. Die SUD sucht an Hand der Angaben einen passenden Finanzsanierer, der ein Konzept für eine individuelle Schuldensanierung entwickelt. Ist der Antragsteller mit dem persönlichen Sanierungsplan einverstanden, erhält die SUD für die Vermittlung des Finanzsanierungsvertrages eine Provision. Der Finanzsanierer wird für seine Arbeit separat bezahlt. Die Kosten sind moderat und liegen deutlich unter den marktüblichen Sätzen. Der komplette Service läuft schnell und diskret über den Postweg. Persönliche Termine sind nicht notwendig.

Finanzielle Probleme sind eine große Belastung. Sie erschweren den Alltag und machen krank. Egal aus welchen Gründen Ihre Schulden außer Kontrolle geraten sind, die SUD vermittelt einen erfahrenen und seriösen Finanzsanierer, der Ihnen bei der Lösung Ihrer Schuldenprobleme zur Seite steht. Auf der Internetseite: https://finanzsanierung24.ch/ können Sie sich über den Service der SUD informieren.

