SUD Service & Dienstleistungs AG

SUD Service & Dienstleistungs AG: Auf die Energiepreis-Lawine im Winter vorbereitet sein

Zug (ots)

Es drohen gewaltige Anstiege bei den Energiekosten im kommenden Winter, denn die Befürchtung ist groß, dass besonders Öl,- Gas- und Benzinpreise explosionsartig ansteigen. Wir haben nicht nur eine Inflationsrate von 4,1% in Deutschland, sondern auch einen Anstieg der Energiekosten gegenüber dem Vorjahr von 652 Euro - pro Haushalt. Es geht dabei um politische Querelen mit Russland, die die Gaspreise dramatisch ansteigen lassen. Aber auch die Spritpreise wurden von den OPEC-Staaten systematisch angehoben und liegen um 26 Prozent höher als 2020. Der Schweizer Finanzdienstleister SUD Service & Dienstleistungs AG berät überregional Kunden aus allen Gesellschaftsschichten, die die eigenen Finanzen neu strukturieren oder aus der Schuldenspirale ausbrechen wollen und kann dazu beitragen, den überteuerten Winter finanziell gut zu überstehen.

Viele Menschen haben finanzielle Probleme, weil die Energiekosten, die Miete und eine geringere Kaufkraft (Inflation) die monatliche Haushaltsplanung durcheinanderbringen. Des Weiteren will die Regierung höhere Steuern und CO-2 Abgaben für fossile Brennstoffe wie Öl und Gas erheben. Diese müssen ebenfalls von den Verbraucher/innen gestemmt werden. Ohne die Hilfe von Finanzspezialisten, die individuelle Finanzpläne und Sparkonzepte entwickeln, geht es für viele nicht weiter. Zusätzlich stecken viele Menschen in der Schuldenfalle, wodurch das Geld hinten und vorne nicht reicht. Auf diese Zielgruppe hat sich das Schweizer Beratungsunternehmen SUD Service & Dienstleistungs AG spezialisiert, um Menschen in einer Verschuldungssituationen schnell und unkompliziert zu helfen oder um die Ausgaben zu strukturieren. Dafür vermittelt das Unternehmen individuell ausgewählte Finanzexperten, die ihren Mandanten kompetent aus der finanziellen Misere heraushelfen. Diese Hilfestellung trägt dazu bei, dass der richtige Ansprechpartner gefunden wird und dieser dann individuell auf eine spezielle Finanzsituation eines Kunden oder Kundin reagieren kann. Die derzeitige Situation an den Finanzmärkten, die hohe Inflationsrate von 4,1% und die Nullzins-Politik tragen nicht dazu bei, dass sich die für viele angespannte Finanzsituation so einfach verbessert. Hinzu kommen steigende Kosten im Energiesektor, mit denen niemand gerechnet hat, die aber dennoch bewältigt werden müssen. Dabei stoßen viele Verbraucher/innen an ihre Grenzen und benötigen Hilfe. Diese kommt ganz sicher von den Finanzexperten aus Zug in der Schweiz, die sich über die Jahre einen guten Namen bei der Erstellung von praktikablen Lösungen gemacht haben.

Der kommende Winter wird hart. Nicht nur von den Temperaturen her, sondern besonders durch eine Energiepreis-Lawine, die bereits ihre Vorläufer geschickt hat. Diese sind an den Tankstellen, bei den Öl- und Gasversorgern und bei den generellen Lebenshaltungskosten anzutreffen. Dort lässt sich der generelle Preisanstieg am besten nachvollziehen. Um dies anschaulich zu erklären, sollte man einen Blick auf die Gaspreise werfen. Diese stiegen seit März dieses Jahres um sagenhafte 700 Prozent, was zu einer Mehrbelastung eines durchschnittlichen deutschen Haushalts von jährlich 179 Euro führt. Geld, welches viele Menschen nicht haben, beziehungsweise nicht übrighaben. Dafür brauchen sie dann Experten, die mit ihnen zusammen die Mehrbelastungen sinnvoll in die Ausgaben integrieren. Besonders schlimm sieht die Situation aus, wenn eine private Verschuldung vorliegt und die finanziellen Möglichkeiten per se begrenzt sind. Dann kann die SUD AG dabei helfen, aus der Finanz-Misere auszubrechen und dafür eine Schuldensanierung vorzunehmen. Auf der Internetseite: https://finanzsanierung24.ch/ können Sie sich informieren, wie Sie ihren Finanzhaushalt neu organisieren oder Wege aus den Schulden finden.

Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuell