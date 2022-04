hayu

Coming soon auf hayu: The Real Housewives of Beverly Hills, Staffel 12 & The Real Housewives of Dubai

Neue Show: The Real Housewives of Dubai, ab 2. Juni

Neue Folgen: The Real Housewives of Beverly Hills, Staffel 12 ab 12. Mai & The Real Housewives of Atlanta: Staffel 14 ab 2. Mai

Alle Folgen ab Staffel 1 jetzt bei hayu als Stream oder Download verfügbar

Die neuen Folgen vorab sehen: exklusives Pre-Screening für Journalist:innen möglich

Was passiert, wenn eine Gruppe wohlhabender, stilsicherer, ehrgeiziger Frauen, die ihr bestes Leben im opulenten Beverly Hills, in Atlanta oder Dubai leben, zusammenkommen? - Glamour, Drama und jede Menge Unterhaltung! The Real Housewives ist eine der meistgesehenen Reality-Shows und dreht sich um das Leben und die soziale Dynamik einer Gruppe - meist wohlhabender - Frauen an einem bestimmten Ort auf der ganzen Welt. Alle Shows von The Real Housewives gibt es auf hayu - der Heimat der besten Reality-TV Shows.

Für Journalist:innen ist es möglich, die neuen Folgen vorab als Pre-Screening zu sehen. Schreiben Sie uns formlos unter: manisha.joshi@ketchum.at - wir senden Ihnen gerne den Link zu[1].

Es wird hitzig - brandneue Show - The Real Housewives of Dubai: Am 2 Juni ist die brandneue Serie The Real Housewives of Dubai als Stream und Download auf hayu verfügbar. Als erste internationale Originalversion des beliebten Franchise verfolgt die Serie das glamourös und außergewöhnliche Leben von Nina Ali, Chanel Ayan, Caroline Brooks, Dr. Sara Al Madani, Lesa Milan und Zuschauerliebling Caroline Stanbury. Als 11. Stadt des Franchise folgt The Real Housewives of Dubai einer Gruppe extravaganter Frauen, die ihre eigenen Geschäftsimperien leiten und sich gekonnt in der exklusiven Szene der Milliardäre bewegen. Laden Sie das neue Teaser-Video hier herunter - nur zur redaktionellen Verwendung

Noch mehr Glamour: Staffel 12 von The Real Housewives of Beverly Hills: Ab dem 12. Mai erstmalig auf hayu als Stream und Download verfügbar kehren die Hausfrauen Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, und Crystal Kung Minkoff zurück. Neu in der Staffel, jedoch bereits in den schillernden 90210 gut etabliert, sind Hausfrau Diana Jenklins und Freundin Sheree Zampino. Staffel 1-11 sind bereits jetzt auf hayu verfügbar. Laden Sie das neue Teaser-Video hier herunter - nur zur redaktionellen Verwendung

Drama pur: Staffel 12 von The Real Housewives Atlanta: hayu verkündet eine neue Staffel von The Real Housewives of Atlanta, ab dem 2. Mai als Stream oder Download auf hayu verfügbar. Die Damen aus Atlanta liefern spannenden Gossip, der alte und neue Beziehungen auf die Probe stellen wird. Laden Sie das neue Design und den Trailer hier herunter - nur zur redaktionellen Verwendung.

[1] Nur für ausgewählte Journalist:innen möglich. Maximal 20 Plätze für Deutschland verfügbar. Jede Mailadresse wird vorab geprüft und erst dann wird ein Zugang erstattet.

