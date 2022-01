Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Übernahmepläne für die Schufa

Halle/MZ (ots)

In Wahrheit ist die Schufa vor allem ein Wachstumsunternehmen an der Schlüsselstelle des Onlinekonsums - und damit eine Macht in der digitalen Welt.

Die Einwilligung für die Schufa-Auskunft haken wir im Internet mittlerweile mit geschlossenen Augen ab. Oder sie wurde irgendwann einmal pauschal erteilt. In Millisekunden steht dann fest, wie viel Vertrauensvorschuss ein Verkäufer geben kann, ohne uns je begegnet zu sein. Das sogenannte Scoring, das auch andere Unternehmen betreiben, ist die Grundvoraussetzung für Onlinegeschäfte jeder Art.

