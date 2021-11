hayu

Binge-Watching gegen den Winterblues: hayu präsentiert Serien-Highligts zum Jahresende

München (ots)

Nach einem ereignisreichen Jahr voller Reality-TV Power gibt es spanndende Highlights zum Jahresende in der Heimat des Reality-TV: "Below Deck" meldet sich mit einer neuen Staffel voller unerwarteter Wendungen in der Karibik zurück und die Serie "Vanderpump Rules" begeistert mit Geschehnissen in Los Angeles während der aktuellen Pandemie. Noch mehr Lust auf Serienmarathons: Suchtpotential bieten auch die 14. Staffel "The Real Housewives of Cheshire" und die Serien-Premiere - "The Real Housewives of Atlanta: "Porsha's Family Matters", ein unterhalsames Familien-Retreat in Mexiko voller Dramen und Emotionen.

Mit dem aktuellen Serienangebot von hayu steht Reality-Fans in Deutschland und Österreich einem Serienmarathon nichts mehr im Wege: Mehr als 8.000 Folgen sind jederzeit zum Streamen und Herunterladen erhältlich. Das Reality-TV-Programm inkludiert alle bisher erhältlichen sowie die neuesten Folgen von Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives, Below Deck oder Vanderpump Rules. Das Beste: hayu veröffentlicht die neuen Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA - Spoiler und die Angst etwas zu verpassen gehören somit der Vergangenheit an. hayu ist in Deutschland und Österreich als eigenständige App erhältlich und kann auf einer Vielzahl von Geräten wie dem Smartphone, Tablet, Smart-TV und im Web verfolgt werden.

Below Deck kehrt mit Staffel 9 mit neuem Kapitän retour

Die Superyacht My Seanna sticht mit dem neuen Kapitän Sean Meagher in See. Als Kapitän Lee wegen einer unerwarteten Verspätung an Land festsitzt, übernimmt Kapitän Sean Meagher die Leitung des Schiffes und überrascht die Besatzung mit seinem harten Führungsstil, die sich nach der baldigen Rückkehr des "Seemanns" sehnt. Neue Allianzen entstehen, alte Bindungen zerbrechen. In der 9. Staffel nehmen eindeutig die Spannungen zu und das Schicksal der My Seanna bewegt sich in unbekannten Gewässern.

Vanderpump Rules - All about the Business

Als eine der erfolgreichsten Gastronomen in Los Angeles hat Lisa Vanderpump die Pandemie genutzt, um ihre vielen Geschäfte über Wasser zu halten. Nach der Wiedereröffnung ihrer Restaurants ist sie weiterhin Mentorin und Mutterfigur für ihre Schützlinge. Die Träume von Cocktail-Bars, Verlobungen und Märchenprinzen - die neue Staffel hat viele verblüffende Wendungen zu bieten.

The Real Housewives of Atlanta - Porsha's Family Matters: Energiegeladener Familienurlaub

Ein emotionales Familiendrama: Porsha's Schwester Lauren arrangiert einen entspannenden Kurzurlaub in einem wunderschönen Resort in Mexiko mit Yoga, Meditation, Energiereinigung, Gelassenheit ... und ein bisschen zu viel Tequila. Williams' Familie nimmt sich kein Blatt vor den Mund und scheut sich nicht, sich in Porsha's Privatleben einzumischen, ob sie will oder nicht. Mutter Diane und ihre Schwester Lauren waren auch schon bei RHOA zu sehen und bei den Fans sehr beliebt.

Reality-TV wann und wo man will

Mit über 8.000 Episoden* von Top-Reality-TV-Inhalten richtet sich hayu an die breite Masse der Zuschauer*innen, die Fans des Reality-Genres sind. Der Dienst bietet eine große Auswahl mit einer Vielzahl von skriptlosen Subgenres in englischer Sprache, darunter: Wohnen und Design, Dating, Kochen, Kriminalität und Mode. Die breite Palette von hayu an Inhalten ist für Reality-Fans einzigartig, und Abonnent*innen müssen sich keinerlei Sorgen um Spoiler mehr machen, da die meisten US-Sendungen am Tag ihrer Ausstrahlung in den USA auf hayu verfügbar sind. In Deutschland und Österreich hat sich hayu als der unverzichtbare Reality-Service etabliert. Deutsche Reality-Fans können hayu ab sofort eine Woche lang kostenlos testen und anschließend für nur EUR 4,99 pro Monatabonnieren.

