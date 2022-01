WIRmachenDRUCK GmbH

WIRmachenDRUCK holt mit Farbspiel den Podcast aus dem Studio und macht Design hörbar

Backnang (ots)

Den Sternekoch in der Küche, den Musiker Backstage, den Fußballer in der Kabine...oftmals ist es die Szenerie und Situation, die Erzählungen greifbar und authentisch erlebbar macht.

Podcasts verzichten auf diese Authentizität, fehlt doch das Bild beim Audio-Format. Was aber, wenn dadurch eine ganz besondere Atmosphäre verloren geht, eine Gesprächssituation, die den Hörern Gäste ungleich persönlicher näherbringen könnten.

"Wir schaffen mit einem Aufnahmeort und Situation passend zu den Gästen eine besondere Atmosphäre und holen den Podcast heraus aus dem Studio. Die Gesprächsanker sind immer DESIGN und SCHÖNHEIT", erklärt WIRmachenDRUCK Geschäftsführer Johannes Voetter.

"Dabei geht es wirklich um die Einzigartigkeit der Inhalte, die besondere Auswahl und Vielfältigkeit der Gäste, die sich zudem über ein individuelles Geschenk freuen dürfen, was den Rahmen gibt und wiederrum auf dem Business, dem Design oder der Schönheit in den Produkten basiert", ergänzt Nils Winterstein, Chief Marketing Officer, WIRmachenDRUCK.

In der ersten Staffel mit 10 Episoden Farbspiel geht am Mittwoch, den 19. Januar auf allen gängigen Podcast-Plattformen (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podigee) an den Start.

Den Beginn machen drei Folgen am Stück mit Lara Schimweg und Lukas Böhnlein von der jungen Naturkosmetikmarke XENO, Forbes 30 Under 30 Marco Feelisch vom Taschen-Startup Buckle & Seam sowie der Filmexperte und Kommunikationscoach Emanuel Pavel. Im weiteren Verlauf der ersten Staffel wirft Farbspiel unter anderem einen Blick hinter die Kulissen und die Erfolgsstory des E-Commerce Startups Snocks, in die Küche des Berliner Sternekochs Björn Swanson und in die Kleidersammlung der (aus dem TV bekannten) Brautmode-Designerin Sanna Lindström in Mönchengladbach.

Moderiert wird das innovative Format von Dominik Hoffmann, u.a. Hosts der bekannten Formate "Was Helden Tun" beim Werben & Verkaufen Verlag sowie "Heute Couch, Morgen Strand." von FTI Touristik.

