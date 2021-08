moonbar

Auf den Geschmack gekommen: Zentis kooperiert mit Neusser Start-up "moonbar"

Der Aachener Fruchtverarbeiter Zentis startet ab sofort eine Zusammenarbeit mit dem Neusser Start-up "moonbar". Das ursprüngliche Schülerprojekt ist Teilnehmer der Vox TV-Show "Die leckerste Idee Deutschlands", die am 12. September 2021 um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird und passt perfekt in die nachhaltige Ausrichtung der Aachener Fruchtexperten. Bereits 2019 gründete Zentis die Tochtergesellschaft Zentis Ventures, um vielversprechende Start-ups mit innovativen Ideen in der Food-Branche schnell und unkompliziert unterstützen zu können.

Nachhaltig, gesund und vor allem lecker - das war das Ziel, als die Schüler*innen Alina, Christian und Leon während des ersten Lockdowns 2020 einen gesunden Snack für zwischendurch entwickelten. Der Fruchtriegel mit natürlichen Inhaltsstoffen und ohne Chemie steckt wie ein Eis auf einem Stiel. Wichtig ist den Gründern nicht nur der gute Geschmack, sondern auch, dass der Riegel sowohl umweltfreundlich als auch nachhaltig produziert und verpackt wird und zu einer gesunden Ernährung beiträgt.

Zentis zeigt sich überzeugt von der Idee und der Umsetzung des "Riegels am Stiel": "Zutaten und Verpackungskonzept des moonbars sind gut durchdacht und erfüllen die Anforderungen an einen modernen Snack. Und durch den Stiel wird der Riegel wirklich unverwechselbar", lobt Norbert Weichele, Geschäftsführer Zentis Ventures, die Umsetzung durch das Start-up-Team.

Für die drei jungen Gründer ist die Kooperation mit dem technologieorientierten, global agierenden Unternehmen Zentis eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit der vergangenen Monate. "Wir möchten mit unserem Projekt ein Dominostein sein, der in der Food-Branche etwas verändert und sowohl nachhaltige als auch faire Produktion zum Mainstream macht", erklärt Leon Gilges - und spricht damit für das gesamte Team. "Von unserer zukünftigen Zusammenarbeit profitieren beide Seiten - denn wir wollen nicht nur etwas erreichen, sondern auch etwas bewegen."

Über moonbar

Alles begann mit der Corona-bedingten Schulschließung am 13. März 2020: Die drei 15-jährigen "moonbar"-Gründer Alina Schrainer, Leon Gilges und Christian Spinnrath wollten ihre Zeit nicht mit Netflix, Videospielen und auf Social Media vergeuden. Auf der Suche nach sinnvoller Beschäftigung überlegten sie sich ein Projekt, bei dem sie viel Neues lernen, neue Erfahrungen sammeln und den Menschen während der Corona-Pandemie helfen konnten. Nach ein paar Treffen war das Projekt moonbar geboren. Mithilfe eines Crowdfundings kam genug Geld zusammen, um den ersten "Riegel am Stiel" zu kreieren: Ein gesunder, veganer und nachhaltiger, aber vor allem leckerer Frucht- und Schokoriegel, mit Bio-Zutaten unter Verzicht auf chemische Zusätze, künstliche Aromen oder zugesetzten Zucker. Dabei bleiben die Finger dank des Stiels beim Genuss sauber. Seine besondere Konsistenz verdankt der "moonbar" der speziellen Herstellung: Die Riegel werden nicht industriell zusammengepresst, sondern wie Kuchen gebacken.

Derzeit ist der Dattel-Kokos Riegel im online-Shop unter www.moonbar.de und ausgewählten REWE-Märkten erhältlich. Weitere Sorten sind in Planung.

