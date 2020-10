Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK: Die Drei-Meere-Region ist eine der dynamischsten Regionen der Welt

Warschau (ots)

Die Three Seas Region ist eines der sich, am dynamischen entwickelnden Gebiete weltweit, und der Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) ein Investitionsinstrument, gerichtet auf die Finanzierung langfristiger Infrastrukturprojekte - sagte Beata Daszynska-Muzyczka, Vorsitzende des Aufsichtsrates der 3SIIF und Vorstandsvorsitzende der Staatlichen Entwicklungsbank (BGK), während des Gipfels der Three Seas Initiative in Tallin (Estland).

"Wir haben ein konkretes Ziel für den Fonds festgelegt - die Entwicklung grenzübergreifender Infrastrukturinvestitionen in der Region. Die Lücke in der Infrastruktur, die es zu schließen gilt, um mit den Ländern Westeuropas gleichzuziehen, beträgt 600 Mrd. EUR. Der Fonds richtet sich an drei Hauptsektoren - Energie, Transport und digitale Infrastruktur. Die Verbesserung der Verbindungen zwischen unseren 11 Ländern ist notwendig für ein Wirtschaftswachstum" - stellte Frau Daszynska-Muzyczka fest.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, initiierte die Staatliche Entwicklungsbank (BGK), in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsbanken in der Region, die Gründung eines internationalen Investitionsfonds - den Three Seas Initiative Investment Fund. "Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit und der guten Beziehungen mit den Banken und Institutionen, die für den Fortschritt in der Region verantwortlich sind, haben wir eine Grundlage des Fonds, seine rechtlichen Rahmenbedingungen und Strategie aufgebaut" - fügt Frau Daszynska-Muzyczka hinzu. Neben dem Engagement lokaler Verwaltungsebenen als Hauptinvestor ist ein Ziel des Fond auch das Engagement privaten Kapitals in den Region zu kommerziellen Bedingungen.

Die Gründungsakte des Fonds wurde im Mai 2019 gemäß luxemburgischen Recht durch die polnische Entwicklungsbank und die rumänische EximBank unterzeichnet. Im Jahr 2020 kamen noch die Regierung von Estland und die lettische Entwicklungsinstitution Altum hinzu. Der Fonds funktioniert derzeit ohne Einschränkungen nach der Wahl eines unabhängigen Investitionskomitees.

Schlüsselsponsoren führten eine Marktanalyse durchgeführt und es wurde eine professionelle Consulting Firma, die Amber Infrastructure Group ausgewählt, die sich mit Infrastrukturinvestitionen mit großem Erfolg beschäftigt. Amber ist verantwortlich für das Projektmanagement, die Gewinnung von finanziellen Mitteln und Vorbereitungsarbeiten für den Fond.

"Wir freuen uns sehr, dass während des Gipfels in Tallin, Ungarn, Slowenien, Bulgarien, Litauen, Kroatien, die amerikanische Entwicklungsbank US International Development Finance Corporation und der Investitionsberater des Fonds, die Amber Infrastructure Group, Einlagen zugesagt haben. Polen verkündete mit Freude die Erhöhung der Investition in den Fond durch die Staatliche Entwicklungsbank. Der Fonds ist offen für internationale Finanzinstitute und private institutionelle Investoren weltweit. Dies ist eine Initiative, die auf Grundlage von kommerziellen und Marktbedingungen arbeitet" - sagte Frau Daszynska-Muzyczka.

