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Check Point Software Technologies Ltd.

Fussball-WM: Check Point entdeckt Tausende Scams zu Tickets, Fanartikeln und Wetten

Redwood City, Kalifornien (ots)

Sicherheitsforscher von Check Point Research entdecken einen Anstieg betrügerischer Domain-Registrierungen, gefälschter Online-Shops für Ticketverkäufe und Fanartikel sowie manipulierte Wettplattformen.

  • Betrügerische Domains: Im April wurden 9.741 neue Domains registriert, mehr als fünfmal so viele wie vor der WM 2022. Ein Großteil der registrierten Domains ist noch nicht klassifiziert, könnte also jederzeit für bösartige Zwecke aktiviert werden. Die Sicherheitsforscher gehen davon aus, dass KI-Tools und Automatisierung es Angreifern ermöglichen, betrügerische Webseiten in bisher unbekanntem Tempo und Umfang aufzusetzen.
  • Jede 41. Domain bereits als verdächtig eingestuft: Anfang Mai war bereits jede 41. der neu registrierten WM-Domains als verdächtig oder bösartig bestätigt.
  • Mehr Cyber-Angriffe auf Gastgeberländer: Mexiko verzeichnete im April durchschnittlich 3.548 Cyber-Angriffe, Kanada 1.649 und die USA 1.497 pro Woche.
  • Besonders betroffene Branchen: In den Bereichen Medien, Gastronomie, Reisen und Logistik stiegen die Angriffe im Jahresvergleich drastisch an: In Mexiko um 30, in den USA um 32 und in Kanada um 48 Prozent.

Die Forscher warnen vor:

  • Rabatten auf offizielle Fanartikel: Angebote wie 80 Prozent auf WM-Trikots sind ein typisches Kennzeichen gefälschter Shops.
  • Domains mit "FIFA" oder "World Cup" in der URL: Die offizielle FIFA-Plattform nutzt fifa.com. Inoffizielle Domains sind nahezu ausnahmslos betrügerisch.
  • "Vote-to-Earn"- oder Tippspiel-Plattformen mit Gewinnversprechen: Plattformen, die garantierte tägliche Gewinne für Einzahlungen versprechen, sind betrügerische Systeme zum Abgreifen von Geld und Daten.
  • Aufforderungen zum Download oder zur kostenlosen Registrierung: Solche Handlungsaufforderungen auf neu erstellten oder nicht verifizierten Webseiten dienen dazu, Schadsoftware zu installieren oder Zugangsdaten zu stehlen.

Ein Beispiel ist die Domain fifaofficialstore[.]shop, die einen offiziellen Merchandise-Shop imitiert. Die Seite bietet WM-Trikots und Souvenirs mit Rabatten von bis zu 80 Prozent an. Dieses und weitere Beispiele finden Sie hier: https://ots.de/uBIit8

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

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