Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software gibt Finanzergebnisse für Q1 2026 bekannt

Redwood City, USA/Tel Aviv, Israel (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd hat heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

Highlights aus Q1 2026:

Gesamtumsatz: 668 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Umsatz aus Sicherheitsabonnements: 323 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr

GAAP-Betriebsergebnis: 185 Millionen US-Dollar, was 28 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht

Non-GAAP-Betriebsergebnis: 265 Millionen US-Dollar, was 40 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht

GAAP-Gewinn pro Aktie: 1,81 US-Dollar, ein Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Non-GAAP-Gewinn pro Aktie: 2,50 US-Dollar, ein Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr

"Im ersten Quartal erzielten wir ein zweistelliges Wachstum beim Non-GAAP-Gewinn pro Aktie und beim bereinigten freien Cashflow sowie ein Umsatzwachstum von fünf Prozent. Die Abonnementumsätze blieben eine zentrale Stärke, gestützt durch die starke Nachfrage nach unseren neuen Technologien, darunter E-Mail-Sicherheit, Exposure Management und SASE," sagt Nadav Zafrir, Chief Executive Officer. "Die Cybersicherheitslandschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel, da KI sowohl das Ausmaß als auch die Komplexität von Bedrohungen beschleunigt. Unsere Strategie ist speziell auf dieses Umfeld zugeschnitten. Mit unserer Vier-Säulen-Architektur sind wir gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherer, unternehmensgerechter KI-Transformation in großem Maßstab zu profitieren."

Check Point gab zudem bekannt, dass Sherif Seddik zum 1. Mai 2026 zum Chief Revenue Officer ernennt wurde. Seddik ist seit 2023 als President of International Sales des Unternehmens tätig und bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der globalen Vertriebsleitung mit. Er wird die Nachfolge von Itai Greenberg antreten, der von seiner Rolle als Chief Revenue Officer zurücktritt.

Weitere Finanz-Kennzahlen sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung finden Sie hier.

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