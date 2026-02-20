Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026

WIESBADEN (ots) - - China löst die USA ab und liegt wie bereits von 2016 bis 2023 wieder auf Rang 1 der wichtigsten deutschen Handelspartner - Exporte von Kraftwagen und Kraftwagenteilen in die USA sinken um 17,8 %, Vereinigte Staaten bleiben aber wichtigstes Empfängerland deutscher Exporte - Exportüberschuss Deutschlands im Jahr 2025 mit 200,5 Milliarden Euro um ...

