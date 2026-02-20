PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Dienstag, 24.02.2026

  • (Nr. 058) Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten, Jahr 2024
  • (Nr. N013) Ärztinnen und Ärzte: Staatsangehörigkeit, Einwanderungsgeschichte, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Alter, Arbeitszeiten, Medizinstudierende im In- und Ausland, Jahr 2024
  • (Nr. 09) Zahl der Woche: "Offliner" in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahr 2025

Mittwoch, 25.02.2026

  • (Nr. 059) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2025
  • (Nr. 060) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2025
  • (Nr. 061) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember 2025
  • (Nr. 062) Verkehrsunfälle (vorläufige Ergebnisse), Dezember und Jahr 2025
  • (Nr. 063) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Bundesländern (Schnellmeldung), Jahr 2025

Donnerstag, 26.02.2026

  • (Nr. 064) Zum Equal Pay Day (27.02.2026): Gender Gap Arbeitsmarkt, Jahr 2025
  • (Nr. 065) Anbau und Ernte von Gemüse, Jahr 2025

Freitag, 27.02.2026

  • (Nr. 066) Außenhandelspreise, Januar 2026
  • (Nr. 067) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2026
  • (Nr. 068) Nominallohn-/Reallohnindex, 4. Quartal und Jahr 2025
  • (Nr. 069) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2026

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

