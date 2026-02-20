Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 23.02.2026 bis 27.02.2026
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Dienstag, 24.02.2026
- (Nr. 058) Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten, Jahr 2024
- (Nr. N013) Ärztinnen und Ärzte: Staatsangehörigkeit, Einwanderungsgeschichte, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Alter, Arbeitszeiten, Medizinstudierende im In- und Ausland, Jahr 2024
- (Nr. 09) Zahl der Woche: "Offliner" in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahr 2025
Mittwoch, 25.02.2026
- (Nr. 059) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2025
- (Nr. 060) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2025
- (Nr. 061) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember 2025
- (Nr. 062) Verkehrsunfälle (vorläufige Ergebnisse), Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 063) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Bundesländern (Schnellmeldung), Jahr 2025
Donnerstag, 26.02.2026
- (Nr. 064) Zum Equal Pay Day (27.02.2026): Gender Gap Arbeitsmarkt, Jahr 2025
- (Nr. 065) Anbau und Ernte von Gemüse, Jahr 2025
Freitag, 27.02.2026
- (Nr. 066) Außenhandelspreise, Januar 2026
- (Nr. 067) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2026
- (Nr. 068) Nominallohn-/Reallohnindex, 4. Quartal und Jahr 2025
- (Nr. 069) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
