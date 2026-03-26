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Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point veröffentlicht AI Factory Security Blueprint

Redwood City, Kalifornien (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd. hat den " AI Factory Security Architecture Blueprint" veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine umfassende, vom Hersteller getestete Referenzarchitektur zur Absicherung von KI-Infrastrukturen, die von der Hardware- bis zur Anwendungsebene reicht. Unter Nutzung der branchenführenden Firewall- und KI-Sicherheitstechnologien und aufbauend auf den Datenverarbeitungsfunktionen von NVIDIA BlueField bietet Blueprint "Security-by-Design" über alle Ebenen der KI-Fabrik und des Rechenzentrums hinweg.

Der "Check Point AI Factory Security Blueprint" bietet mehrschichtigen Schutz:

  • Perimeter-Ebene: Die Check Point Maestro Hyperscale Firewall bietet Zero Trust Network Access (ZTNA), Segmentierung durch virtuelle Sicherheitsgruppen und skalierbare Richtliniendurchsetzung am Zugangspunkt zur KI-Infrastruktur. Dabei wird der Nord-Süd-Datenverkehr von externen Benutzern, Internetseiten und Unternehmensnetzwerken verarbeitet.
  • Anwendungs- und LLM-Ebene: Check Point AI Agent Security schützt Inferenz-APIs und LLM-Endpunkte vor Prompt-Injection, Datenexfiltration, Adversarial-Abfragen und API-Missbrauch. Diesen Schutz bieten herkömmliche Webanwendungs-Firewalls nicht. Check Point AI Agent Security ist in Check Point Firewalls in Cloud-, virtuellen und Appliance-Formfaktoren, in Check Point WAF sowie in der Check Point AI Factory Firewall integriert.
  • KI-Infrastruktur-Ebene: Check Point integriert in enger Zusammenarbeit mit NVIDIA seine Firewall und Bedrohungsabwehr über die NVIDIA DOCA-Softwareplattform direkt in die NVIDIA BlueField-Datenverarbeitungseinheiten (DPUs). Dadurch wird hardwarebeschleunigte Inline-Sicherheit auf Infrastrukturebene sowie leistungsstarke, KI-basierte, sofortige Abwehr und Überprüfung des ein- und ausgehenden Datenverkehrs ermöglicht. All das funktioniert ohne die Beanspruchung von CPU-/GPU-Zyklen. So werden NVIDIA- Rechenserver geschützt, Mandanten segmentiert und Bedrohungen zur Laufzeit über DOCA Argus auf BlueField erkannt.
  • Workload- und Container-Ebene: Die Integration von Check Point mit Mikrosegmentierungslösungen von Drittanbietern ermöglicht Mikrosegmentierung und East-West-Verkehrskontrolle innerhalb von Kubernetes-Clustern. Dadurch werden laterale Bewegungen zwischen Inference-Namespaces verhindert und kompromittierte Container isoliert, bevor sie sich ausbreiten können.

Mehr lesen Sie hier: https://ots.de/1DLxux

Pressekontakt:

Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
Auf der Eierwiese 1
82031 Grünwald
Tel.: 089 74747058-0
info@kafka-kommunikation.de

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell

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