Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point führt AI Defense Plane ein

Redwood City, Kalifornien (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, hat Check Point AI Defense Plane vorgestellt. Diese einheitliche KI-Sicherheitssteuerungsebene unterstützt Unternehmen dabei, die Vernetzung, Bereitstellung und den Betrieb von KI im gesamten Unternehmen zu steuern. KI-Systeme entwickeln sich von Assistenten zu autonomen Akteuren die auf Daten zugreifen, Tools aufrufen und eigenständig handeln. Deshalb bietet die Lösung die erforderliche Intelligenzebene, um agentenbasierte Systeme abzusichern.

Das Herzstück der Lösung ist die KI-native Sicherheits-Engine. Dabei handelt es sich um eine Engine, die Entscheidungen in Echtzeit trifft und auf der Analyse von Millionen von KI-Interaktionen, Adversarial-Tests und Live-Bedrohungsinformationen basiert. So schafft sie einen Sicherheitskreislauf, der sich mit der Weiterentwicklung der KI-Systeme kontinuierlich weiter verstärkt. Die Plattform bietet adaptiven Schutz in weniger als 50 Millisekunden in über 100 Sprachen und ermöglicht so eine Prävention in Maschinen-Geschwindigkeit, während Angriffe zunehmend automatisiert werden.

AI Defense Plane umfasst drei Hauptmodule:

Workforce AI Security : Bietet Transparenz, Governance und Schutzmaßnahmen zur Laufzeit hinsichtlich der Nutzung KI-gestützter Anwendungen durch Mitarbeiter. Das Modul setzt Richtlinien in Echtzeit durch, verringert das Risiko der Offenlegung sensibler Daten und ermöglicht sichere Produktivität bei genehmigten und nicht genehmigten KI-Tools.

: Bietet Transparenz, Governance und Schutzmaßnahmen zur Laufzeit hinsichtlich der Nutzung KI-gestützter Anwendungen durch Mitarbeiter. Das Modul setzt Richtlinien in Echtzeit durch, verringert das Risiko der Offenlegung sensibler Daten und ermöglicht sichere Produktivität bei genehmigten und nicht genehmigten KI-Tools. AI Application & Agent Security : Bietet Erkennung, Bestandsaufnahme und Laufzeitsteuerung für KI-Anwendungen und agentenbasierte Systeme. Unternehmen können feststellen, wo KI vorhanden ist, nachvollziehen, auf welche Daten und Tools sie zugreifen kann, ihr Verhalten bewerten und die Berechtigungen sowie Vertrauensbeziehungen steuern, die die Ausführung der Agenten bestimmen.

: Bietet Erkennung, Bestandsaufnahme und Laufzeitsteuerung für KI-Anwendungen und agentenbasierte Systeme. Unternehmen können feststellen, wo KI vorhanden ist, nachvollziehen, auf welche Daten und Tools sie zugreifen kann, ihr Verhalten bewerten und die Berechtigungen sowie Vertrauensbeziehungen steuern, die die Ausführung der Agenten bestimmen. KI-Red-Teaming: Ermöglicht kontinuierliche Adversarial-Tests von Eingabeaufforderungen, Schlussfolgerungspfaden, Workflows, Tool-Nutzung und Agentenverhalten. KI-Red-Teaming hilft Unternehmen, ausnutzbare Schwachstellen frühzeitig aufzudecken und die digitale Resilienz zu stärken, während KI-Systeme vom Prototyp in die Produktion übergehen.

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