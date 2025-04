ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 15/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 7. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kaugummi-Automaten, ein Gemälde von A. Arnegger, eine Demi-Parure für Kinder, einen Krug von E. Balzar-Kopp und Rupfentiere von R. Müller. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 8. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Schlangenring, zwei Gipsfiguren von J. Dowd, ein Gemälde von F. Klaiberg, eine Glocke mit Joch, eine Porzellanschale und zwei Parfumzerstäuber. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 9. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche mit Silberreif, eine Tapisserie, drei Kinderstühle "Casalino", ein 13-teiliges Eislöffel-Besteckset und eine Beuys-Skulptur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 10. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Patent-Inspirolator, einen Silberteller, einen Koffer von L. Vuitton, eine Brosche, eine Zeichnung von J. Draeger und eine Bügelfräsmaschine. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 11. April 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Collier, zwei Emaille-Schilder, ein Flachrelief "St. Caecilia", einen Wringer "Paragon" und eine Schatulle von Tiffany Studios. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

