Festival of Lights

21. FESTIVAL OF LIGHTS in Berlin vom 8.-15. Oktober mit vielen Premieren an neuen Orten wie KaDeWe, Flughafen Tempelhof

THF Tower und Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Unter dem Motto "Let's shine together" erstrahlen rund 40 Orte in Berlin als leuchtende Stätten der Begegnungen

Besonderes Highlight: Einzigartige Lichtkunst und Klänge weltbekannter Musikkünstler verwandeln das Innere des Berliner Doms zum "Dome of Beats and Lights"

Das Festival of Lights 2025 verwandelt die Hauptstadt zur größten Open Air Galerie Europas

8 Lichtkunst-Abende vom 8. bis 15. Oktober zum 21. Mal in Folge kostenlos für Besucher aus Berlin und aller Welt

Das 21. FESTIVAL OF LIGHTS findet vom 8. bis 15. Oktober 2025 in Berlin statt. Historische Monumente, berühmte Gebäude und beliebte Plätze werden acht Abende lang unter dem Motto "Let's shine together" zu leuchtenden Begegnungsstätten für Millionen von Menschen aus Berlin und aller Welt. Darunter sind mehrere neue Orte, an denen die Lichtkunst in diesem Jahr Premiere feiert.

Mit dem diesjährigen Motto "Let's shine together" will das FESTIVAL OF LIGHTS weithin sichtbare Zeichen für mehr Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit setzen. Birgit Zander: "Gerade in einer Zeit weltweit wachsender Spannungen wollen wir mit dem FESTIVAL OF LIGHTS 2025 das Verbindende zwischen Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mit der Vielfalt der Lichtkunst erzählen wir Geschichten, die Brücken bauen und gleichzeitig die Schönheit Berlins präsentieren. So wird Berlin an rund 40 verschiedenen Orten zur Stätte für Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Denn Licht kennt keine Barrieren und entfaltet seine volle Kraft vor allem, wenn es geteilt und seine Strahlkraft in Gemeinschaft mit anderen Menschen erlebt wird."

FESTIVAL OF LIGHTS-Award 2025 mit 23 internationalen Künstlern aus 14 Ländern

Zu den Höhepunkten des Festival-Programms gehört neben dem "Dome of Beats and Lights" im Berliner Dom der "Festival of Lights Award 2025". 23 internationale Künstler aus 14 Ländern präsentieren kreative Interpretationen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit auf Berlins berühmtesten Wahrzeichen.

Die deutsche Hauptstadt wird mit dem 21. FESTIVAL OF LIGHTS einmal mehr zur größten Open Air Galerie Europas. An rund 40 besonderen Orten und Plätzen gibt es spannende Inszenierungen zu entdecken, die das Team des FESTIVAL OF LIGHTS für die Besucher produziert hat.

Ein Auszug aus dem Programm 2025:

Im Rahmen des diesjährigen FESTIVAL OF LIGHTS Awards wird das höchste Gebäude Deutschlands, der Berliner Fernsehturm , wieder einmal zur spektakulären Bühne für kreative Lichtkunst. Sechs herausragende Künstlerstudios aus sechs Ländern verwandeln den Fernsehturm in eine leuchtende Leinwand voller Farben, abstrakter Formen und kraftvoller Botschaften.

, wieder einmal zur spektakulären Bühne für kreative Lichtkunst. Sechs herausragende Künstlerstudios aus sechs Ländern verwandeln den Fernsehturm in eine leuchtende Leinwand voller Farben, abstrakter Formen und kraftvoller Botschaften. Der Potsdamer Platz wird in diesem Jahr zu einem Hotspot aus Licht und Sound und zu einer Sinfonie der Farben. Auf dem Kollhoff-Tower ist erstmal eine Videoprojektion zu erleben. Insgesamt entsteht am Potsdamer Platz mit seinen ikonischen Gebäuden eine eindrucksvolle Panorama-Inszenierung als leuchtendes Gesamtkunstwerk, das die moderne und kreative Energie des Potsdamer Platzes visuell unterstreicht. Ergänzt wird dieses durch eine Licht- und Klangszenografie in der Alten Potsdamer Straße, den in Neonfarben getauchten Haus-Huth-Tunnel sowie eine ca. 4,5 Meter hohe, knallrote Herz-Lichtskulptur "WITH L.O.V.E. FROM BERLIN" im Inneren von THE PLAYCE.

wird in diesem Jahr zu einem Hotspot aus Licht und Sound und zu einer Sinfonie der Farben. Auf dem Kollhoff-Tower ist erstmal eine Videoprojektion zu erleben. Insgesamt entsteht am Potsdamer Platz mit seinen ikonischen Gebäuden eine eindrucksvolle Panorama-Inszenierung als leuchtendes Gesamtkunstwerk, das die moderne und kreative Energie des Potsdamer Platzes visuell unterstreicht. Ergänzt wird dieses durch eine Licht- und Klangszenografie in der Alten Potsdamer Straße, den in Neonfarben getauchten Haus-Huth-Tunnel sowie eine ca. 4,5 Meter hohe, knallrote Herz-Lichtskulptur "WITH L.O.V.E. FROM BERLIN" im Inneren von THE PLAYCE. Abgerundet wird dieses Gesamterlebnis am Potsdamer Platz durch eine imposante Wasser-Fontänen-Show mit abstrakten Bildwelten am Piano-See neben dem Musical Theater.

Gleich nebenan im Center am Potsdamer Platz erwarten die Besucher drei leuchtende Fantasiefiguren des britischen Künstlerduos Filthy Luker & Pedro Estrellas. Mit "Howler", "Snapper" und "Bezerker" bringen sie ihre verspielte Kunst nach Berlin und verwandeln das Center in ein magisches Spiel aus Licht, Form und Farbe.

erwarten die Besucher drei leuchtende Fantasiefiguren des britischen Künstlerduos Filthy Luker & Pedro Estrellas. Mit "Howler", "Snapper" und "Bezerker" bringen sie ihre verspielte Kunst nach Berlin und verwandeln das Center in ein magisches Spiel aus Licht, Form und Farbe. In unmittelbarer Nähe erstrahlen auf dem Ritz Carlton und dem P5 am Potsdamer Platz großformatige Bilder im Art-Deko Stil.

und dem P5 am Potsdamer Platz großformatige Bilder im Art-Deko Stil. Hauptpartner des 21. Festival of Lights ist Armani beauty mit der Marke "Sì". Die künstlerischen Lichtinszenierungen auf gleich 3 Berliner Wahrzeichen zeigen die Duftneuheit Sì als ein starkes Zeichen für Selbstbestimmung, Empowerment und moderne Weiblichkeit. Sie übersetzen die Essenz des Duftes in ein beeindruckendes visuelles Erlebnis voller Strahlkraft, Freiheit und Inspiration.

Als eines der größten Wahrzeichen wird der Berliner Dom einmal mehr zur monumentalen Leinwand für ausdrucksstarke Kunst. Er ist erneut eine der großartigen Kulissen für die Austragung des Festival of Lights Award 2025 unter dem Motto "Let's shine together". Zu bewundern sind insgesamt 10 Motive.

einmal mehr zur monumentalen Leinwand für ausdrucksstarke Kunst. Er ist erneut eine der großartigen Kulissen für die Austragung des Festival of Lights Award 2025 unter dem Motto "Let's shine together". Zu bewundern sind insgesamt 10 Motive. Im Innenraum des Berliner Dom erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Highlight: "Festival of Lights in Concert" - eine exklusive Inszenierung aus Klang und Lichtkunst. Die dreidimensionalen Lichtprojektionen wurden zu den Ambient Sounds weltbekannter Musikkünstler eigens für das Dominnere erschaffen. Den so entstehenden "Dome of Beats and Lights" können Zuschauer bei insgesamt acht Veranstaltungen an fünf Abenden mit Live-Auftritten international renommierter Musiker erleben. Dabei sind klangvolle Namen wie Alle Farben, Monika Kruse, Parra for Cuva, Chris Bekker und Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft, die für die "Festival of Lights in Concert"-Reihe in Berlin sein werden.

erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Highlight: "Festival of Lights in Concert" - eine exklusive Inszenierung aus Klang und Lichtkunst. Die dreidimensionalen Lichtprojektionen wurden zu den Ambient Sounds weltbekannter Musikkünstler eigens für das Dominnere erschaffen. Den so entstehenden "Dome of Beats and Lights" können Zuschauer bei insgesamt acht Veranstaltungen an fünf Abenden mit Live-Auftritten international renommierter Musiker erleben. Dabei sind klangvolle Namen wie Alle Farben, Monika Kruse, Parra for Cuva, Chris Bekker und Henrik Schwarz & Bugge Wesseltoft, die für die "Festival of Lights in Concert"-Reihe in Berlin sein werden. Auf dem berühmtesten der Berliner Wahrzeichen, dem Brandenburger Tor , präsentieren drei herausragende Künstler und Studios aus Deutschland, Ungarn und Polen spektakuläre 3D-Videomapping-Shows im Rahmen des Festival of Lights Awards 2025. Unter dem diesjährigen Motto "Let's shine together" verwandeln sie das Brandenburger Tor erneut zur strahlenden Bühne für internationale Lichtkunst und zu einem Ort, an dem erfahrungsgemäß besonders viele Menschen zusammenkommen, um mit leuchtenden Augen gemeinsam zu staunen und zu feiern.

, präsentieren drei herausragende Künstler und Studios aus Deutschland, Ungarn und Polen spektakuläre 3D-Videomapping-Shows im Rahmen des Festival of Lights Awards 2025. Unter dem diesjährigen Motto "Let's shine together" verwandeln sie das Brandenburger Tor erneut zur strahlenden Bühne für internationale Lichtkunst und zu einem Ort, an dem erfahrungsgemäß besonders viele Menschen zusammenkommen, um mit leuchtenden Augen gemeinsam zu staunen und zu feiern. In eine Welt wie in den "Harry Potter"-Filmen entführt in diesem Jahr das Berliner Nikolaiviertel . Berlins historisches Viertel präsentiert eine vielfältige, zauberhafte Lichterwelt. Ermöglicht werden diese Highlights durch die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte.

. Berlins historisches Viertel präsentiert eine vielfältige, zauberhafte Lichterwelt. Ermöglicht werden diese Highlights durch die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte. Nach längerer Pause kehrt das Konzerthaus am Gendarmenmarkt als beindruckender Festivalort zurück. Getreu der Botschaft "Das Festival of Lights verbindet über alle Grenzen hinweg" wird die Inszenierung zum emotionalen Treffpunkt für alle Generationen. Im Herzen steht die Kunstaktion "Die Hände Berlins": Kinder der Arche Kinderstiftung setzen mit bunten Handabdrücken ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt. Aus vielen kleinen Händen entsteht ein großes Wir. Zugleich wird die Fassade zur Leinwand für Lieblingsmotive der Kleinsten digital vereint zu einer leuchtenden Collage. Ein QR-Code in der Lichtinstallation führt direkt zu einer Spendenmöglichkeit zugunsten der Arche.

als beindruckender Festivalort zurück. Getreu der Botschaft "Das Festival of Lights verbindet über alle Grenzen hinweg" wird die Inszenierung zum emotionalen Treffpunkt für alle Generationen. Im Herzen steht die Kunstaktion "Die Hände Berlins": Kinder der Arche Kinderstiftung setzen mit bunten Handabdrücken ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt. Aus vielen kleinen Händen entsteht ein großes Wir. Zugleich wird die Fassade zur Leinwand für Lieblingsmotive der Kleinsten digital vereint zu einer leuchtenden Collage. Ein QR-Code in der Lichtinstallation führt direkt zu einer Spendenmöglichkeit zugunsten der Arche. Gleich nebenan wird das Rausch Schokoladenhaus in der Charlottenstraße ebenfalls zu einem leuchtenden Kunstwerk.

in der Charlottenstraße ebenfalls zu einem leuchtenden Kunstwerk. Der gesamte Bebelplatz erstrahlt auch in diesem Jahr in einer 180-Grad-Inszenierung. Die Staatsoper, die St. Hedwigs-Kathedrale und die Juristische Fakultät verzaubern die Festivalbesucher mit farbenprächtigen Motiven. Die Fassade des historischen Hotel de Rome wird zur Projektionsfläche für "Utopian Vertical Garden" - ein großformatiges Lichtkunstwerk, das urbane Architektur mit organischen Formen verschmelzen lässt. Die Installation des Berliner Studios flora&faunavisions greift das diesjährige Festivalmotto "Let's shine together" auf und zeigt, wie sich starre Gebäudestrukturen durch Licht in lebendige, grüne Oberflächen verwandeln lassen. Leuchtende Pflanzenformen überziehen dabei die klassizistische Fassade in Berlins Mitte und schaffen eine Vision nachhaltiger Stadtentwicklung.

erstrahlt auch in diesem Jahr in einer 180-Grad-Inszenierung. Die Staatsoper, die St. Hedwigs-Kathedrale und die Juristische Fakultät verzaubern die Festivalbesucher mit farbenprächtigen Motiven. Die Fassade des historischen Hotel de Rome wird zur Projektionsfläche für "Utopian Vertical Garden" - ein großformatiges Lichtkunstwerk, das urbane Architektur mit organischen Formen verschmelzen lässt. Die Installation des Berliner Studios flora&faunavisions greift das diesjährige Festivalmotto "Let's shine together" auf und zeigt, wie sich starre Gebäudestrukturen durch Licht in lebendige, grüne Oberflächen verwandeln lassen. Leuchtende Pflanzenformen überziehen dabei die klassizistische Fassade in Berlins Mitte und schaffen eine Vision nachhaltiger Stadtentwicklung. Die Fassade der traditionsreichen Humboldt-Universität zu Berlin wird in diesem Jahr zu einer leuchtenden Hommage an das Element Wasser - Symbol des Lebens und ein dynamisches Element, das Künstler weltweit inspiriert. Die Fassade zeigt die beeindruckende Show "Drop of Life. Drop of Light", präsentiert von Zagreb Tourist Board und WWF. Eine weitere Videoprojektion ist der Ausstellung "On Water. WasserWissen in Berlin" gewidmet. Die Ausstellung zeigt ab dem 10. Oktober 2025 im Humboldt-Labor aktuelle Forschungsprojekte des Berliner Universitätsverbundes Berlin University Alliance (BUA).

zu Berlin wird in diesem Jahr zu einer leuchtenden Hommage an das Element Wasser - Symbol des Lebens und ein dynamisches Element, das Künstler weltweit inspiriert. Die Fassade zeigt die beeindruckende Show "Drop of Life. Drop of Light", präsentiert von Zagreb Tourist Board und WWF. Eine weitere Videoprojektion ist der Ausstellung "On Water. WasserWissen in Berlin" gewidmet. Die Ausstellung zeigt ab dem 10. Oktober 2025 im Humboldt-Labor aktuelle Forschungsprojekte des Berliner Universitätsverbundes Berlin University Alliance (BUA). Das Schloss Charlottenburg bietet bei jedem Festival of Lights und so auch in diesem Jahr eine phänomenale Kulisse für einzigartige 3D-Videokunst. Drei internationale Studios aus Indien, Rumänien und Deutschland präsentieren ihre beeindruckenden Werke.

bietet bei jedem Festival of Lights und so auch in diesem Jahr eine phänomenale Kulisse für einzigartige 3D-Videokunst. Drei internationale Studios aus Indien, Rumänien und Deutschland präsentieren ihre beeindruckenden Werke. Nach einem Jahr Pause wieder dabei ist die Oberbaumbrücke . Erstmals bringen dort Studierende der Kunsthochschule für Medien Köln ihre eigenen kreativen Ideen auf dieses monumentale Bauwerk und verleihen ihr so eine frische, zeitgenössische Perspektive.

. Erstmals bringen dort Studierende der Kunsthochschule für Medien Köln ihre eigenen kreativen Ideen auf dieses monumentale Bauwerk und verleihen ihr so eine frische, zeitgenössische Perspektive. Gänzlich neu im Festival of Lights ist der THF TOWER am Flughafen Tempelhof . Der ehemalige Zentralflughafen Tempelhof, eines der größten Baudenkmale Europas, ist ein Ort mit großer Vergangenheit und zugleich ein Symbol für Wandel, Offenheit und neue Ideen. Die Show auf dem THF TOWER erzählt von dieser Transformation: vom Luftbrücken-Mythos bis hin zu nachhaltigen Zukunftsvisionen.

. Der ehemalige Zentralflughafen Tempelhof, eines der größten Baudenkmale Europas, ist ein Ort mit großer Vergangenheit und zugleich ein Symbol für Wandel, Offenheit und neue Ideen. Die Show auf dem THF TOWER erzählt von dieser Transformation: vom Luftbrücken-Mythos bis hin zu nachhaltigen Zukunftsvisionen. Ebenfalls ganz neu im Festival of Lights ist eine besondere Projektionsfläche auf dem KaDeWe - eine Ikone der City West. Besucher können sich dort von einer einzigartigen zeitgenössischen Videokunstshow in Richtung U-Bahnhof Wittenbergplatz überraschen lassen.

- eine Ikone der City West. Besucher können sich dort von einer einzigartigen zeitgenössischen Videokunstshow in Richtung U-Bahnhof Wittenbergplatz überraschen lassen. Zu entdecken gibt es FESTIVAL OF LIGHTS-Orte auch in diesem Jahr wieder in verschiedensten Kiezen in Berlin. Illuminiert ist zum Beispiel wieder die Siegessäule, das Gebäude der Handwerkskammer Berlin am Mehringdamm, der Platz der Vereinten Nationen (nur am 10.10.) und der Rathauspark Lichtenberg (nur am 13.10.).

Zum 21. Mal in Folge: Kostenfreier Besuch aller Open-Air-Attraktionen

Dank Partnern und Sponsoren ist der Besuch aller Open-Air-Attraktionen des privat finanzierten FESTIVAL OF LIGHTS seit der Gründung 2005 jedes Jahr kostenfrei - auch 2025 wird das wieder so sein. "Wir freuen uns sehr darauf, Berliner und Gäste aus aller Welt zu faszinierender Lichtkunst und magischen Momenten in Berlin einladen zu dürfen", erklärt Festivalleiterin Birgit Zander.

Große und besondere Partner machen das FESTIVAL OF LIGHTS überhaupt erst möglich

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Festival-Leitung nicht nur die künstlerischen Inszenierungen, sondern auch die Sponsoren- und Partner-Auswahl in besonderer Weise kuratiert. "Uns ist besonders wichtig, dass unsere Partner zu unserem Motto passen und sich entsprechend engagieren", sagte Birgit Zander. Zu den Festival-Partnern 2025 gehören große Namen wie Armani beauty mit der Marke "Sì", Universal Pictures mit "Wicked: Teil 2", Disney mit "Tron: Ares", Pandora, Paramount Pictures mit "The Running Man", Universal Music, KIDDINX mit Bibi Blocksberg, der Potsdamer Platz, die WBM mit dem Nikolaiviertel, die Digitalagentur Berlin, Estée Lauder Companies, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, Zagreb Tourist Board, World Health Summit, Rausch mit dem Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, die Handwerkskammer Berlin, SEBRACON, The Ritz-Carlton Berlin u.v.m.

Schirmherr ist der Regierende Bürgermeister von Berlin

Schirmherr des 21. Festival of Lights ist der Regierende Bürgermeister Kai Wegner. Er hebt die kulturelle und soziale Bedeutung des Festivals hervor: "Das Festival of Lights ist ein künstlerisches Erlebnis und ein Genuss für die Augen. Zugleich sendet es in jedem Jahr auch eine gesellschaftliche Botschaft. Diese Botschaft kommt im jeweiligen Motto zum Ausdruck. In diesem Jahr lautet das Motto des Festival of Lights: "Let´s shine together!" Das ist ein Appell zu Zusammenhalt, zu Verbundenheit und zu Gemeinschaft. Durch die Lichtkunst wird die Stadt selbst zum Kunstwerk. Die Künstler verbinden durch ihre Kreativität die Wirklichkeit mit Raum für Fantasie. Das Festival of Lights lädt Berlinerinnen, Berliner und Gäste unserer Stadt ein, sich von den spektakulären und farbenprächtigen Bildern inspirieren zu lassen!"

Die Preisträger des diesjährigen Festival of Lights Awards 2025 sind:

ANIONA VISION (RO) Laszlo Zsolt Bordos (HU), Sabine Burchard & Kilian Feusi (CH), Vanessa Cardui (DE), EPER DIGITAL STUDIO (HU), Felix Frank Studio (DE), The Fox, The Folks (ID), flora&faunavisions (TSC) (DE), Susan Gurnee (USA), Sabine Hecher (DE), Hotaru Visual Guerilla (ES), Henry Hu (SG), Illuminos (GB), Archan Nair (DE/IN), Daniel Margraf (DE), OKO (HR), PANI PAWLOSKY (PL), Pirate Pixie (LV), RE:SORB (DE), Otto Schade (GB), Julia Specht (DE)

Das Festivalprogramm unter www.festival-of-lights.de

Das gesamte Programm des diesjährigen Festival of Lights, alle Informationen zu Partnern und Gebäuden sowie eine übersichtliche Illuminationskarte finden Sie unter www.festival-of-lights.de/

Bereits jetzt kann man auf der Festival-Website Tickets der beliebten Lightseeing-Touren buchen. Der zentrale Vermarkter der diesjährigen Lightseeing-Touren ist der Festivalpartner visitBerlin.

Das FESTIVAL OF LIGHTS 2025 wird ermöglicht durch Armani beauty mit der Marke "Sì", Potsdamer Platz, Universal Pictures mit "Wicked: Teil 2", Disney mit "Tron: Ares", Pandora, Paramount Pictures mit "The Running Man", Universal Music, KIDDINX mit Bibi Blocksberg, die WBM mit dem Nikolaiviertel, die Digitalagentur Berlin, Estée Lauder Companies, Das Center am Potsdamer Platz, THF / Tempelhof Projekt, Zagreb Tourist Board, World Health Summit, Rausch mit dem Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt, die Handwerkskammer Berlin, SEBRACON, TV-Turm Alexanderplatz, die Humboldt-Universität zu Berlin, Commerz Real, visitBerlin, Europäisches Parlament, Fischer & Lustig, ASB Wünschewagen, Tiny Space, Bezirksamt Lichtenberg, The Ritz-Carlton Berlin, Metropolitankapitel St. Hedwigs-Kathedrale.

Original-Content von: Festival of Lights, übermittelt durch news aktuell