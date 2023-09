Check Point Software Technologies Ltd.

Sechs Maßnahmen für wirksamen Schutz vor Ransomware

Laut Cybersecurity Ventures wird Ransomware bis 2031 voraussichtlich Verluste in Höhe von über 260 Milliarden Euro verursachen. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 enthüllte auch der 2023 Mid-Year Report von Check Point Research alarmierende Zahlen: 48 Ransomware-Gruppen haben weltweit mehr als 2.200 Opfer erfolgreich angegriffen und erpresst, wobei 4 Prozent aller weltweiten Angriffe auf Organisationen und Unternehmen in Deutschland zielten.

Führungskräfte sollten die nachfolgenden Maßnahmen ergreifen, um das Risiko solcher Angriffe zu minimieren:

1. Benutzerauthentifizierung:

Die Durchsetzung strenger Passwortrichtlinien, die Einführung von Multi-Faktor-Authentifizierung und die Aufklärung der Mitarbeiter über Phishing-Angriffe sind wichtige Elemente einer wirksamen Cyber-Sicherheitsstrategie.

2. Konsolidierte Datensicherungsstrategien:

Ransomware versucht, die Opfer zur Zahlung eines Lösegelds zu zwingen, nachdem die Hacker deren Daten verschlüsselt haben. Eine zuverlässige Datensicherung sorgt dafür, dass man nicht mehr auf die Täter angewiesen ist, um die eigenen Daten wiederherstellen zu können.

3. Installation von Sicherheits-Patches:

Computer müssen mit Sicherheitsupdates auf dem neuesten Stand gehalten werden. Insbesondere kritische Patches sind unverzichtbar, da diese bekannte Sicherheitslücken schließen.

4. Cyber-Awareness-Schulungen:

Phishing-E-Mails sind ein gängiger Verbreitungsweg für Ransomware. Regelmäßige Cybersicherheitsschulungen sind unerlässlich, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Phishing-Indikatoren aufzuklären.

5. KI-gestützte Bedrohungsabwehr:

Die automatisierte Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, insbesondere durch KI, kann Ransomware-Angriffe erkennen und neutralisieren, bevor sie irreparablen Schaden anrichten. KI-gestützte Cybersicherheitslösungen ergänzen menschliches Fachwissen und bieten eine beeindruckende Abwehr gegen eine Vielzahl von Cyberbedrohungen.

6. Anti-Ransomware-Lösungen:

Anti-Ransomware-Lösungen überwachen Programme auf verdächtige Verhaltensweisen und spielen eine entscheidende Rolle dabei, Verschlüsselungen zu stoppen.

Durch die Umsetzung der beschriebenen Strategien können Ransomware-Angriffe erheblich reduziert oder verhindert werden. Die Zahlung eines Lösegelds ist keine Garantie für die Rückgabe der Daten. Prävention sollte daher immer im Vordergrund stehen, um Sicherheitsverletzungen wirksam zu verhindern.

