Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.

Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke wurde zum 22. Mal feierlich im Münchner Cuvilliés Theater verliehen

München (ots)

Am Dienstag, 20. Juni 2023 fand in München die 22. feierliche Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke statt. Bereits seit 2002 ehrt der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. herausragende Filmemacher. Künstlerisch wertvolle Filme humanistischer, gesellschaftspolitischer Dimension werden mit dem Filmpreis ausgezeichnet. Über 60 symbolische Brückenpfeiler sind seitdem an Filmemacher aus aller Welt verliehen worden. Am Abend des 20. Juni erhielten drei weitere herausragende Filme und Filmemacher diese einzigartige Auszeichnung.

Regisseur Romain Gavras erhielt den mit 7.500 Euro dotierten internationalen Regiepreis für den Film ATHENA. Da der Preisträger nicht persönlich vor Ort sein konnte, nahmen die beiden Hauptdarsteller des Films Sami Slimane und Dali Benssahla für ihn den Preis in München entgegen.

Mit dem Friedenspreis des Deutschen Films national, ebenfalls mit 7.500 dotiert, wurde Regisseur Kilian Riedhof und sein Film MEINEN HASS BEKOMMT IHR NICHT geehrt. Der Film von Kilian Riedhof war bereits in den deutschen Kinos und ist aktuell auf verschiedenen Streamingdiensten zu sehen.

Regisseurin Steffi Niederzoll erhielt in München den mit 5.000 Euro dotierten Spezialpreis der Jury für SIEBEN WINTER IN TEHERAN. In ihrem berührenden und erschreckend aktuellen Dokumentarfilmdebüt lässt die Mutter Shole Pakravan und die beiden Schwestern Sharzad und Sharara Jabbari das Schicksal der 19-jährigen Reyhaneh Jabbari erzählen. Der Film kommt am 14. September 2023 in die deutschen Kinos.

Eine 90-minütige Sendung zur Preisverleihung ist am Samstag, 1. Juli um 23.35 Uhr in 3sat und am Sonntag, 2. Juli um 23.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen.

Die jährliche Veranstaltung wird vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales und dem Film Fernseh Fonds Bayern, sowie der Landeshauptstadt München finanziert und gefördert und in enger Partnerschaft mit dem BR realisiert. Auch in diesem Jahr wurde die feierliche Gala moderiert von Moderatorin Sandra Rieß und Schauspieler Thomas Heinze. Den musikalischen Rahmen kreierten Musiker der Bayerischen Philharmonie und Christian Friedel mit seiner Band Woods of Birnam.

Original-Content von: Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V., übermittelt durch news aktuell