Triathlon: Ironman-WM im ZDF-Livestream und im ZDF

Die Ironman-WM der Triathleten auf Hawaii findet in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen statt. Sowohl der Wettbewerb der Frauen am Donnerstag, 6. Oktober 2022, als auch der Wettbewerb der Männer am Samstag, 8. Oktober 2022, ist jeweils ab 18.15 Uhr deutscher Zeit im ZDF-Livestream zu sehen. "sportstudio live" im ZDF berichtet in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 2022, von 0.45 bis 3.30 Uhr, sowie in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 2022, direkt im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" von 0.25 bis 3.00 Uhr über die Langdistanz-Herausforderung mit 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. ZDF-Moderator Florian Zschiedrich begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live" aus Hawaii. ZDF-Reporter Martin Schneider kommentiert die Wettbewerbe. Als Expertin beim Frauen-Wettbewerb am Donnerstag ist die ehemalige Triathletin und mehrfache Ironman-Siegerin Nicole Leder dabei, die zwischen 2000 und 2008 auch fünfmal am Ironman auf Hawaii teilgenommen hat. Bei der ZDF-Übertragung in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Ex-Triathlonprofi Daniel Unger, ehemaliger Weltmeister auf der Kurzdistanz, als Experte im Einsatz. Nach den coronabedingten Absagen 2020 und 2021 ist die Triathlon-Elite nun wieder zurück auf Big Island, wo traditionell die Ironman-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Dort treffen die weltbesten Profis und Altersklassenathleten aufeinander. Der Wettbewerb findet auch deshalb erstmals an zwei Tagen statt, weil die Altersklassenathleten aufgrund der Absagen in den Vorjahren – der Wettbewerb von 2021 wurde im Mai 2022 in St. George im US-Bundesstaat Utah nachgeholt – das Angebot erhalten hatten, den nächstmöglichen Hawaii-Ironman-Termin zu nutzen. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport "Triathlon: Ironman – WM der Frauen" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/yz6v/ "Triathlon: Ironman – WM der Männer" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/tbsw/ "sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.de

