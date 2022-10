Check Point Software Technologies Ltd.

Aktueller Kommentar von Check Point: OpenSSL-Schwachstelle: Unternehmen müssen jetzt patchen

San Carlos, Kalifornien (ots)

Lotem Finkelstein, Director, Threat Intelligence & Research Area bei Check Point Software

In einer offiziellen Erklärung vom vergangenen Dienstag kündigte das OpenSSL-Projektteam die bevorstehende Veröffentlichung der nächsten Version an, die am Dienstag, den 1. November, erscheinen wird. Es wird erwartet, dass diese Version 3.0.7 einen Fix für eine kritische Sicherheitslücke enthält. Während genaue Details der Sicherheitslücke zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt sind, rufen wir Organisationen dazu auf, die Veröffentlichung aufmerksam zu verfolgen, ihre Systeme mit Patches zu versehen und alle Schutzmaßnahmen auf dem neuesten Stand zu halten, bis weitere Details bekannt werden.

OpenSSL ist eine weit verbreitete Code-Bibliothek, die eine sichere Kommunikation über das Internet ermöglicht. Einfach ausgedrückt: Wann immer ein Nutzer im Internet surft, eine Website besucht oder auf einen Online-Dienst zugreift, nutzt er OpenSSL auf seiner grundlegenden Ebene. Das bedeutet, dass am Dienstagmorgen alle sehr aufmerksam sein müssen, was das OpenSSL-Projektteam veröffentlichen wird. Es wird erwartet, dass es weite Bereiche unserer alltäglichen Nutzung des Internets berührt. Die kritische Sicherheitslücke in OpenSSL hat das Potenzial, die Grundlagen des verschlüsselten Internets und die Privatsphäre seiner Nutzer zu erschüttern.

Während Unternehmen auf den Patch warten, sollten sie die besten Sicherheitspraktiken anwenden, einschließlich des Patchens und Aktualisierens aller Systeme auf das neueste Betriebssystem und der Vorbereitung auf die Aktualisierung von IPS, sobald diese verfügbar sind. Wichtig ist außerdem zu wissen, wo OpenSSL überall innerhalb des Unternehmens im Einsatz ist. Eine Möglichkeit ist die Software Bill of Materials (SBOM) zu verwenden, die eine detaillierte Liste der Softwarekomponenten des Unternehmens enthält. Auf diese Weise können Sicherheitsteams die kritischen Bereiche priorisieren und sich auf den erwarteten Patch vorbereiten.

Mehr Informationen werden im Blog veröffentlicht: https://ots.de/Sf0kVd

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell