DHL an der Spitze von Check Points Brand Phishing Report Q3 2022

Check Point Research, die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), einem weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, hat den Brand Phishing Report for Q3 2022 veröffentlicht. Der Bericht hebt die Marken hervor, die von Kriminellen in den Monaten Juli, August und September am häufigsten nachgeahmt wurden, um personenbezogene Daten oder Zahlungsinformationen zu stehlen.

"Phishing ist die am häufigsten angewandte Form des Social Engineering. Dies wiederum ist ein allgemeiner Begriff für Versuche, Benutzer zu manipulieren oder zu täuschen und dieser Angriffsweg nimmt insgesamt an Häufigkeit zu. Er kommt bei den meisten Zwischenfällen zum Einsatz. (...) Da DHL die Firma ist, die am häufigsten nachgeahmt wird, ist es wichtig, dass jeder, der eine Lieferung erwartet, direkt auf die offizielle Website des Frachtführers geht, um dort den vermeintlichen Fortschritt und die Echtheit der Benachrichtigung zu prüfen. Besonders vor Halloween wird wichtig: Prüfen Sie die Versand-E-Mail nach dem Kauf der Kostüme und Halloween-Deko. Bei dieser E-Mail könnte es sich um einen Phishing-Angriff handeln", kommentiert Omer Dembinsky, Data Research Group Manager bei Check Point.

Es folgen die Top-Marken, gereiht nach ihrer Häufigkeit bei Marken-Phishing-Versuchen:

1. DHL (missbraucht für 22 Prozent aller weltweiten Brand-Phishing-Versuche)

2. Microsoft (16 Prozent)

3. LinkedIn (11 Prozent)

4. Google (6 Prozent)

5. Netflix (5 Prozent)

6. WeTransfer (5 Prozent)

7. Walmart (5 Prozent)

8. WhatsApp (4 Prozent)

9. Bank HSBC (4 Prozent)

10. Instagram (3 Prozent)

